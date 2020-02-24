Дональд Трамп, чей президентский срок подходит к концу, призвал Москву и Киев поладить друг с другом. Один из его предшественников демократ Билл Клинтон, также подвергшийся процедуре импичмента, тоже за несколько месяцев до президентских выборов аналогично выступал за налаживание отношений между приграничными государствами - Израилем и Палестиной

В воскресенье, 23 февраля, журналисты попросили американского лидера прокомментировать недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что любое объединение усилий России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ создаёт глобального конкурента в Европе и в мире, а этого никто не хочет, поэтому будут делать всё, чтобы растащить две страны.

«Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира. Если бы Украина и Россия смогли выработать некое соглашение, по которому они бы поладили, то, мне кажется, это было бы очень хорошо», — ответил президент США Дональд Трамп.

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За 8 месяцев до выборов — а в этом году американцы выберут не только президента, но и конгрессменов — любое заявление того или иного политика превращается в часть избирательной кампании. И Трамп не исключение. Если кандидат от оппозиции будет только рассказывать, как он собирается изменить жизнь в стране в случае избрания, то с действующего президента ещё и спросят, выполнил ли он предвыборные обещания четырёхлетней давности. Одним из ключевых пунктов в том списке было налаживание отношений с Москвой, все прекрасно помнят фразу Трампа о том, что он поладит с Россией и её президентом Владимиром Путиным. Однако пока всё обстоит с точностью да наоборот: нынешняя администрация ввела против России больше санкций, чем администрация Барака Обамы, закрыла несколько дипломатических представительств РФ, разорвала договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а теперь может не продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Выполнить обещание наладить отношения с Россией Трампу мешают прежде всего внутриполитические противоречия в Штатах, но, если разобраться в их причинах, то мешает Трампу и Украина, точнее ситуация вокруг неё, ведь антироссийские санкции ввели в 2014 году из-за референдума в Крыму, который решил выйти из состава Украины и войти в состав России, опасаясь стать ещё одним центром ожесточённых акций протестов, как на Майдане. Поскольку Трамп при всём желании сам отменить ограничительные меры не может — согласно закону, принятому в 2017 году, для этого необходимо согласие Конгресса, — поэтому лучшим вариантом для него было примирение Москвы и Киева и, соответственно, исчезновение оснований для сохранения санкций. В 2018-м накануне выборов в Конгресс президент США назвал условия для отмены санкционного режима — Россия должна сделать для Вашингтона что-то хорошее, например, в рамках совместной работы по сирийской и украинской проблематике.

В комментарии РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв так оценил призыв Трампа: «Когда президент США говорит, что Россия и Украина «должны поладить друг с другом», он вряд ли лукавит. В отличие от его внутренних оппонентов, для Трампа это действительно не центральный конфликт. Проблема в том, что почти все сложности в отношениях между Россией и Украиной инспирированы извне, и преодолеваться могут, только если внешний фактор будет работать не на продолжение конфронтации, а на поиск путей сближения. Перестаньте поддерживать «партию войны» на Украине, и конфликт сам прекратится. Хватит на это воли Трампа? Вряд ли. Но то, что и он от этого устал, хороший признак». «Не Украина». Эксперт рассказал, что станет предметом «большой сделки» между РФ и США © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Вообще желание прославиться как миротворецу в конце президентского срока возникло не только у Трампа. 42-й глава государства Билл Клинтон, к слову, тоже прошедший через процедуру импичмента и тоже оправданный Сенатом, хотел войти в историю как человек, который разрешил давний конфликт двух стран. В июле 2000 года он инициировал переговоры в Кэмп-Дэвиде премьер-министра Израиля Эхуда Барака и председателя Палестинской национальной администрации Ясира Арафата, но они окончились ничем.

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В отличие от Билла Клинтона, который в 2000-м уже не претендовал на переизбрание, поскольку американская Конституция запрещает одному человеку занимать высший государственный пост более двух сроков подряд, Трамп пока выглядит бесспорным фаворитом предстоящих выборов и имеет все шансы остаться у власти следующие четыре года. Руководство Республиканской партии ещё осенью прошлого года отменило праймериз и кокусы в нескольких штатах, понимая, что голоса местных делегатов всё равно достанутся Трампу, так зачем тратить деньги налогоплательщиков.

Согласно опубликованным 23 февраля результатам опроса, проведённого телеканалом CBS и исследовательской службой YouGov среди 10 тысяч зарегистрированных избирателей, 65% респондентов уверены в переизбрании действующего президента (такого мнения среди республиканцев придерживается 90%, а среди демократов — более 1/3). Из тех, кто считает, что Трамп проиграет, 49% опрошенных демократов победителем видят бывшего вице-президента страны Джо Байдена, а 45% — сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

По предварительным результатам кокуса в Неваде, прошедшем 22 февраля, эти политики занимают первые два места. Лидирует Сандерс, набирающий после обработки 50% голосов, 46% (13 голосов делегатов), Байден на втором месте с 19,2% (2 голоса делегата), на третьем — бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич с 15,4% (1 голос делегата), далее идут сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (10,3%) и сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар (4,5%). Предвыборный штаб Буттиджича уже потребовал от местного отделения партии внимательнее проверить, кто же занял второе и третье места поскольку разница между ними небольшая. Дробницкий: Миллионы американцев узнают, что администрация Обамы убила 100 человек на Майдане и обогатилась на миллиарды долларов © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Если истеблишмент демократов не будет, как в 2016 году, препятствовать выдвижению Сандерса кандидатом в президенты, то 3 ноября в битве за Белый дом сойдутся два ставленника Кремля, как утверждают американские спецслужбы. После того, как сотрудник аппарата директора национальной разведки Шелби Пирсон предупредил членов спецкомитета Палаты представителей по разведке о якобы снова имеющем место вмешательстве России в выборы США для переизбрания Трампа, газета The Washington Post сообщила Сандерсу, что Россия вмешивается в выборы ещё и для того, чтобы помочь ему стать единым кандидатом от демократов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления такого рода параноидальными и выразил мнение, что чем ближе к дате выборов президента США, тем больше сообщений о вмешательстве России в избирательную кампанию будет появляться. Правда, не все кандидаты в кандидаты уверены в благосклонном к себе отношении Москвы — Байден посетовал, что его избрания не хочет ни Путин, ни Трамп. После провала Украинагейта американским политическим партиям остаётся лишь вернуться к знакомой избирателям российской карте. К тому же за оставшиеся до 3 ноября месяцы эта история может получить новое продолжение, ведь прокурор Джон Дурам продолжает расследовать истоки «русского дела» и огласит результаты в нужный Трампу момент.

Призывая Россию и Украину примириться самим, американский президент преследует ещё одну цель — показать американцам, что выполняет и другое своё обещание 2016 года, а именно не вмешиваться во внутренние дела других стран, за что так яростно критиковал администрацию Обамы. Для того, чтобы напомнить, каких дел его предшественники натворили на Украине, после праймериз в Нью-Гэмпшире телеканал One America News показал документальный фильм бывшего советника нынешнего президента США Майкла Капуто «Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства».