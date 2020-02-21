Чудовищная ситуация с «тёплым приемом» эвакуированных из КНР украинцев в Новых Санжарах в очередной раз поставила вопрос о единстве Украины. Ожесточенные попытки местных жителей не пустить автобусы с вывезенными из центра эпидемии украинцами привели пользователей соцсетей к выводу о глубочайшем ментальном расколе постмайданного общества

В четверг, 20 февраля, в Харькове приземлился самолет с гражданами Украины и представителями других государств, эвакуированными из охваченного коронавирусом китайского Уханя. Поле долгих мытарств людей доставили в санаторий в поселке Новые Санжары Полтавской области, где местные жители встретили их массовыми протестами и горящими покрышками, — они требовали, чтобы «заражённых» увезли в другое место.

Местные жители, опасающиеся, что прибывшие на карантин граждане могут их заразить, ранее перекрыли мост через реку Ворсклу, чтобы автобусы не попали в медицинское учреждение.

После реализации традиционного для Украины майданного сценария в ход пошли столкновения с полицией и метание камней в автобус с перепуганными соотечественниками, которые наверняка не были обрадованы таким отношением к себе сограждан. Журналисты отмечали, что пассажиры автобусов были перепуганы, а у некоторых транспортных средств были разбиты стекла.

Позже глава МВД Арсен Аваков отчитался, что бросавший камни был задержан, а остальные организаторы и активные участники беспорядков после профилактической беседы были отпущены.

Пользователи соцсетей очень активно обсуждали эту скандальную ситуацию, и очень многие видят в событиях в Новых Санжарах не просто майданный рецидив, а симптомы глубочайшего раскола украинского общества. Чечило: В Украине живут представители двух совершенно разных миров © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

К примеру, украинский журналист Вячеслав Чечило на своей странице в соцсети Facebook заметил, что события вокруг протестов против размещения на карантин эвакуированных из Китая украинских граждан демонстрируют раскол общества «не по Днепру, а по ментальности».

«Вчерашний день показал, что, несмотря на крики про «единую страну», страна все же не очень едина. И раскол проходит далеко не по Днепру. В Украине живут представители двух совершенно разных миров, между которыми не история и не география, а примерно 100 лет.

Это суржикоязычные представители аграрного доиндустриальноего общества, четко определяющие себя как украинцы.

И русскоязычные представители индустриального общества, которые, в основном массе, тоже определяли себя как украинцы, но в последнее время все чаще начинают задумываться о своей идентичности. Потому что явно ощущают, что кроме паспорта ничего общего с первой группой не имеют. История, язык, герои, книги, уже даже церковь — всё разное», — убежден Чечило.

К аналогичным выводам приходит в своих рассуждениях и украинский политолог-международник и журналист Олег Волошин. Волошин: Мы вновь увидели столкновение городской цивилизации и архаичного забитого села © Волошин

«Сегодня, конечно, день национального позора. Но с другой стороны… Были лётчики и стюардессы, врачи и добровольцы в аэропорту, полицейские и нацгвардейцы — множество людей, исполнивших свой долг и продемонстрировавших наличие у них того самого достоинства.

Мы вновь увидели столкновение городской цивилизации и архаичного забитого села. В последние шесть лет мировоззрение этого села нам навязывали как единственно правильную государственную идеологию, пытались жить с головой, обращённой в прошлое, вместо современного общества строить смесь Запорожской сечи с бандерштатом. Вот и результат…

Украина все же разная. И между ее частями пропасть: пока одни сортируют мусор и собирают деньги на лечение маленьких онкобольных, другие бьют окна в автобусах с детьми. Майдан проиграл и привёл к таким тяжёлым последствиям во многом потому, что начинали его первые, а завершали вторые, приведя в итоге к власти негодяев», — подчеркивает он.

Еще более радикальные суждения высказывает на своей странице в соцсети Facebook политический и экономический эксперт Андрей Головачев. Головачев: Нация на Украине пока не сложилась и при такой дремучей культуре и не могла сложиться © Facebook, Головачев Андрей

«Теплая» встреча соотечественников, прибывших из Китая, лишний доказала, что большая часть украинского общества до сих пор пребывает в традиционной крестьянской культуре, для которой характерны:

— короткий радиус доверия (семья, семейный клан, кумовья, церковная община)

— отсутствие критического мышления

— нежелание приобретать знания, невежественность

— чрезмерная религиозность, обрядовость, мракобесие

— консерватизм, боязнь изменений, новаций

— регулирование жизни традициями, обычаями, а не законами

— примитивный уклад жизни (подсобные хозяйства, дачи, огороды)

— недоверие к власти и т.д.

В Украине нация пока не сложилась и при такой дремучей культуре и не могла сложиться. Людей объединяет вместе в масштабе всей страны пока только телевизор. Но, как показала практика, он легко может их и разъединить», — настаивает политических эксперт.

Исходя из генезиса постмайданных украинского общественного сознания и уклада, некоторые пользователи соцсетей склоняются к убеждению, что утрата жесткой государственности после 2014 года может погрузить страну в современную редакцию феодализма.

Так, политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов подчеркивает, что события в Новых Санжарах показывают, как именно может выглядеть украинский «неофеодализм». Уралов: Для Украины следующая остановка — средневековье © Семен Уралов

«История с самолетом из эпидемически опасных регионов Китая, который жители западных и центральных регионов Украины, блокировали с помощью «майданных» технологий на самом деле про смерть государства.

Часть жителей уже осознала, что государства нет и поэтому надо включать инструменты самоорганизации. Конечно же, на выходе дичь. Но, собственно, «неофеодализм» примерно так и будет выглядеть. В небе — самолеты, внизу — люди с палками. Социологический аспект тоже понятен — видно, где люди совсем одичали, а где еще держатся», — заметил политолог.

Непосредственное влияние майданной идеологии на деградацию украинского общества отмечает и председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. Шеслер: Украина показала всему миру настоящее «лицо Майдана» © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Мы всегда думали, что власть может быть хорошей и ужасной, справедливой или напротив, жестокой. А вот народ, да еще такой працювитый (работящий — Ред.), спивучий (поющий — Ред.) та талановитый (талантливый — Ред.)! Народ на Украине всегда был замечательным. Мы так считали.

На самом деле в любом обществе есть альтруисты и преступники, герои и дезертиры. Но общество и государство хранит себя тем, что героев называет героями, а убийц и преступников жестоко наказывает. На Украине бандитов и выродков назвали героями, трусов и алчных эгоистов нарекли борцами за демократию, а память о настоящих героях снесли и стерли.

Чему теперь удивляться, что победившие жестокие выродки, уничтожившие понятие чести и человечности, разбивают окна в автобусах с несчастными эвакуированными. Вам нравились герои Майдана? Вот их настоящее лицо, которое стало лицом Украины в глазах всего мира. Какой позор!» — написала Шеслер. Юсин: Протесты в Новых Санжарах – это апофеоз расчеловечивания © РИА Новости, Владимир Трефилов

Апофеозом расчеловечивания назвал события в Полтавской области российский журналист, обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин.

«Сегодняшний день на Украине стал апофеозом расчеловечивания людей. И в Полтавской области, где били стекла автобусов с эвакуированными, а люди внутри кричали и защищали детей от осколков своими телами.

И в Галичине, где служили Молебны, благодаря Богородицу, что избавила их села и города от попавших в беду соотечественников.

Ну и самая омерзительная деталь: одним из организаторов протестов в Новых Санжарах Полтавской области оказался… Священник Дмитрий Педина. Почему-то я не удивился, когда узнал, что представляет он ПЦУ — Православную церковь Украины», — возмущается журналист.

А украинский политик, лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга на своей странице в соцсети Facebook заметил, что эвакуированные из Уханя украинцы в Новых Санжарах, вероятно, испытывали схожие чувства, как и жители Донецка под бомбежками ВСУ. Волга: А что было бы в Новых Санжарах, если нацгвардия не сдерживала бы толпу © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Даже страшно представить, а что сделали бы «гостеприимные» наши соотечественники в Новых Санжарах с теми людьми, которые были в автобусах, если бы у Нацгвардии не хватило сил противостоять воющей толпе соотечественников, жаждущих убить своих соотечественников.

Ведь даже плотное кольцо нацгвардейцев и БТРы не смогли защитить автобусы от камней, полетевших в окна под вой ненависти, который слышали и малые дети, и их матери.

Что чувствовала и думала мать, которая прижимала к себе голову маленького своего ребенка, защищая его от возможного булыжника, пущенного в автобус рукой соотечественника из Новых Санжар? Наверное, то же самое, что чувствовали матери детей Донбасса, когда прижимали их головы к себе в бомбоубежищах во время артобстрелов.

Что было бы с этими людьми, если бы меньший контингент Нацгвардии охранял автобусы? Если бы толпа добралась до той матери с ребенком?» — задаётся риторическим вопросом Василий Волга.

События в Новых Санжарах не пройдут бесследно для украинского общества. Точкой ментального раскола Украины стал Майдан, когда вместе с правовой системой государства были снесены правила людского общежития, а последовавшая за госпереворотом гражданская война в Донбассе сделала агрессивное неприятие чужой точки зрения и образа жизни не только нормой, но и признаком верности бандеровской Украине.

Ненависть и нетерпимость целенаправленно культивировались государством, но незаметно разрушали и саму Украину, вынося на поверхность самые дикие взгляды и делая неизбежным такое же отношение к своим согражданам.