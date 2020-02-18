Очередное обострение на Донбассе активизировало политиков. Новые обстрелы во вторник, 18 февраля, стали поводом срочного созыва Совета нацбезопасности и обороны Украины, брифинга президента Владимира Зеленского, переговоров Ермака и Козака. О том, что это — заказная провокация или нежелание двигаться к миру, — рассуждали в своих соцсетях эксперты

Глава правления Аналитического центра «Донбасский институт региональной политики» Энрике Менендес размышлял о дискредитации любого миротворческого процесса в Украине.

«После сегодняшнего обострения на фронте, в ленте появилось много уничижительных комментариев от т.н. «лидеров мнений», что, мол, посмотрите, до чего нас довели «миротворцы» и «реинтеграторы». Эти публикации являются примитивной манипуляцией, которая преследует одну цель — дискредитировать ЛЮБОЙ миротворческий процесс в Украине. В зародыше задушить ЛЮБУЮ попытку начать выход из ситуации войны. Помешать консолидации ЛЮБЫХ сил, которые заинтересованы в мирном урегулировании.

Ситуацию, безусловно, осложняет и то, что противников прекращения огня, людей, которые извлекают выгоду из продолжения войны, тех, кто будет саботировать любой мирный план, достаточно и в Киеве, и в Москве, и в Вашингтоне, и в Донецке с Луганском.

Идеи и планы нынешней украинской власти относительно мирного урегулирования на Донбассе далеки от идеала. Они могут быть неполными, наивными и даже местами неадекватными. Но это поступательное движение в сторону МИРА, которое совершенно невозможно было себе представить при прошлом режиме.

Манипулятивность обвинений можно элементарно доказать. Во-первых, обострения на фронте случались постоянно и без мирных инициатив. Более того — то, что горячая фаза войны до сих пор продолжается, как раз и происходит из-за отсутствия прогресса в политическом урегулировании.

А во-вторых, обвинять миротворческие инициативы в том, что они плохи и вообще ВСЕ попытки найти компромисс обречены на неудачу, это то же самое, что обвинить ВСЕХ врачей и вообще ВСЮ медицину в том, что люди продолжают умирать. Полная глупость.

Сейчас в Украине благодаря отдельным людям и инициативам появляются робкие ростки будущего мира. Этот путь будет сложным и не быстрым. И на текущий момент, в нынешнем политическом контексте, все люди в Украине для меня лично делятся на тех, кто поддерживает движение в сторону мира, и тех, кто ратует за продолжение войны. И от каждого из нас будет зависеть, какая из этих двух парадигм в итоге победит».



Журналист Роман Цимбалюк относится к тому лагерю, о котором предыдущий эксперт говорил «дискредитируют мирный процесс»: «Меня раздражают заявления Зеленского, где он использует слово «мир». Тем самым он расхолаживает украинское общество, он вселяет необоснованные иллюзии людям о том, что можно договориться с Кремлем и боевые действия закончатся.

Мой призыв к Зе-команде снять розовые очки и выполнять свою работу по защите и обороне государства. Вы на работе и делайте ее хорошо. Москва слезам не верит и не договаривается с пацифистами, Москва их считает слабаками, которых можно и нужно давить. Мы не слабаки».



Писатель Ян Валетов тоже написал отнюдь не миротворческий пост: «Я полагаю, что мирный процесс начал испытывать некоторые сложности.

Понимаете, договариваться можно и нужно, только стоит вспомнить о том, что договоренности с Россией традиционно стоят меньше бумаги, на которой они написаны.

Не для того на нашей границе годами выращивали зверинец, чтобы отдать его в руки Украины. России нужна гниющая язва, отбирающая у нас силы и отвлекающая внимание от аннексии Крыма, и Донбасс в роли кровоточащей раны устраивает их больше, чем Краснодарский край.

В России нет и не будет власти, способной вернуть Украине украденный Крым. Потому что, как только у власти возникнет желание это сделать, она перестанет быть властью.

Донбасс — это необходимость для России. Это утилизатор протестных настроений и потенциально протестного электората. Клапан для спуска пара и дымовая завеса одновременно. Так что можно прекратить стрелять, не вопрос. Но тогда уж лучше сразу сдаться. Потому что той стороне мир нужен, как "в женской бане лыжи".



Российский политолог Сергей Марков пояснил, почему обострение на востоке Украины возникло именно сейчас и кому оно выгодно: «Украина. Зеленский срочно созывает Совет Безопасности и Обороны Украины. Тема — меры по противостоянию агрессии России. Большинство обозревателей согласны, что все это затеяно, чтобы создать обстановку истерии накануне Совета Безопасности ООН по Украине, который будет по инициативе России. Споры только идут, кто инициатор боев.

1 версия. Пентагон, а Зеленский не знал.

2 версия. Зеленский по приказу Пентагона.

3. Зеленский сам, по рекомендации Пентагона».



Как бы в подтверждение теории политолога Маркова сегодня посольство США в Украине на своей официальной странице в "Фейсбуке" не осталось безучастно и написало об ответственности именно России: «Мы глубоко обеспокоены сообщениями об эскалации конфликта на Донбассе и настоятельно призываем Россию придерживаться своих Минских и Нормандских обязательств». Кстати, добавим от редакции, в Минских соглашениях никаких обязательств России нет. Россия наравне с Францией и Германией выступает гарантом их выполнения. И странно, что в дипмиссии США в Украине об этом не знают или не помнят».



Политический и экономический эксперт Андрей Головачев считает причиной нынешнего обострения на Донбассе отсутствие стратегии украинского главнокомандующего в решение этого конфликта: «Сегодня в 05 утра возобновились масштабные боевые действия на Донбассе с применением артиллерии калибра 152 мм и минометов 120 мм. Очевидно, будут серьезные потери.

Суть тактики Путина — это раскачивать Украину чередованием фаз "потепления и обострения" отношений и превращать Зеленского в нелепого клоуна в глазах украинского общества.

Не имея никаких РЕАЛЬНЫХ (важно!) планов мирного урегулирования на Донбассе, Зеленский надеялся переиграть Путина в персональных отношениях и решить проблему ОРДЛО. Это, конечно, верх наивности!

И да, когда Зеленский в Париже обещает имплементировать формулу Штайнмайера в Конституцию Украины, а затем напрочь забывает об этом и делает прямо противоположные заявления, то таким своим несерьезным и легкомысленным поведением он лишь облегчает Путину его задачу.

Проблема Зеленского в том, что у него нет никакой стратегии, поэтому он вынужден просто рефлексировать на действия Путина, у которого есть долговременная стратегия в отношении Украины».

