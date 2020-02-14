На наши вопросы ответили директор Центра политической информации Алексей Мухин (Россия), специалист по вопросам безопасности Сергей Шабовта (Украина) и политический обозреватель Денис Гороховский (Украина).

О чём будет говорить президент?

Ситуация в мире буквально за последние дни существенно изменилась, что было замечено, как мы считаем, и в Киеве. Обозначившееся поражение американских демократов в борьбе с Дональдом Трампом сделало актуальной если не мирную повестку дня, то, как минимум, более гибкую политическую линию.

Про уходящих либо плохо, либо ничего. Богдан как зеркало глобальных тектонических сдвигов
Про уходящих либо плохо, либо ничего. Богдан как зеркало глобальных тектонических сдвигов
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Собственно, официальный Киев уже продемонстрировал попытки обновления подходов: глава украинского МИД Вадим Пристайко в Италии заявил, что украинцы и русские ещё станут братьями, а глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предположил возможность соглашения с Россией относительно вероятности поставок воды в Крым.

Тем не менее, эксперты дружно прогнозируют инерционную проблематику выступления Зеленского: «Это будут достаточно обобщенные тезисы с главной мыслью о том, что миру нужно продолжать поддерживать Украину в ее конфликте с Россией, и на этом всё» (Гороховский).

Мухин: Украина находится в состоянии гражданской войны. О какой безопасности можно говорить?
Мухин: Украина находится в состоянии гражданской войны. О какой безопасности можно говорить?
© РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В общем, оснований именно для такого прогноза достаточно — за свой первый год президент Зеленский уже наглядно показал, что он старается «доверять профессионалам» из украинского МИДа и повторять речи, которые, мягко говоря, совершенно не соответствуют ожиданиям его избирателей и партнёров.

Мы, тем не менее, всё же повторим — даже профессиональные русофобы из украинского МИДа почувствовали нечто такое в атмосфере, что заставляет их слегка менять риторику.

О чём должен говорить президент?

По мнению экспертов, в первую очередь президенту стоило бы затрагивать вопросы не внешней безопасности. По этому поводу Зеленскому всё равно сказать нечего: как отметил Алексей Мухин, украинский президент «может опереться на единственный факт, что Украина отказывается выполнять Минск-2».

Наиболее острыми для Украины являются вопросы безопасности внутренней, причём эксперты указали сразу несколько важных угроз.

Во-первых, это естественное «расползание» гражданской войны за границы собственно боевых действий: «Эти люди (участники АТО/ООС — Ред.) в условиях отсутствия реабилитации и поддержки со стороны государства, конечно, ищут возможности решить свои финансовые и психологические проблемы на свое усмотрение» (Мухин).

Гороховский: Правоохранители в Украине защищают не убийц Шеремета, а своих внештатных сотрудников
Гороховский: Правоохранители в Украине защищают не убийц Шеремета, а своих внештатных сотрудников
© Денис Гороховский

Естественно, было бы логично, если бы президент признал существование этой проблемы и указал на меры, которые в этом отношении предпринимаются. Отметим, что отчитываться тут есть в чём — государство постоянно проводит работу по реабилитации ветеранов и созданию условий для их ресоциализации, постоянно редактируется соответствующее законодательство, создано профильное министерство. К этим мероприятиям можно относиться критически, но утверждать, что вообще ничего не делается, было бы неправильно.

Частный случай этой проблемы — перспектива формирования из ветеранов частной военной компании, которая вызывает большую обеспокоенность у Сергея Шабовты: «У меня такое жуткое впечатление, что весь уже существующий негатив в Украине хотят усилить подобными нормативными решениями и просто вооружиться до зубов. И мы тогда должны будем ждать по примеру каких-нибудь латиноамериканских государств действительно военного переворота».

Вторая проблема внутренней безопасности Украины, о которой стоило бы сказать президенту Украины в Мюнхене, — это рост влияния на политику, бизнес и государство организованной преступности.

Особенное беспокойство вызвал последний инцидент в Мукачево, где, по выводам МВД, была осуществлена попытка захвата власти. Правда, Сергей Шабовта, в принципе соглашаясь с выводами аналитиков МВД, выражает некоторое недоумение — ведь в регионе давняя и прочная связь криминалитета и государственной власти…

Тут президенту сказать нечего, поскольку он, скорее всего, просто не осознаёт всю остроту проблемы.

В-третьих, это говорит о низкой квалификации правоохранительных органов вообще и их руководителей в особенности.

В частности, упоминались глава СБУ Баканов, единственным достоинством которого является близость к президенту, и глава МВД Аваков, озабоченный только сохранением своего политического положения.

И, опять же, здесь президент не может ничего сказать — кадровая политика в значительной степени находится под его влиянием, и если кадры не соответствуют стоящим перед ними задачам, то виноват он сам…

Шеремет, Вороненков и другие

Вопрос политических и заказных убийств, которые крайне негативно влияют на восприятие Украины за рубежом, был отмечен всеми экспертами как достойный отдельного рассмотрения. В частности — из-за предполагаемой причастности к преступлениям действующих сотрудников спецслужб.

Правда, Гороховский, например, указывает, что, судя по открытым источникам, интерес СБУ в деле Шеремета состоял в «обеспечении безопасности своим, по сути, внештатным агентам». Об этом же говорит и Сергей Шабовта.

Шабовта: При Зеленском украинская власть продолжает сотрудничать с преступниками на всех уровнях
Шабовта: При Зеленском украинская власть продолжает сотрудничать с преступниками на всех уровнях
© Facebook Сергея Шабовты

Но даже если исходить из такого суждения, всё равно совершенно непонятно, что именно президенту следует говорить.

С одной стороны, как бы прогресс в расследовании ряда резонансных дел есть — как в случае с делом Шеремета.

С другой стороны, говоря о прогрессе, нельзя не сказать, что подозреваемыми в этих делах являются профессиональные патриоты, а они — очень обидчивые.

И наконец, есть, как уже сказано, неопровержимые доказательства того, что почти ко всем резонансным преступлениям в Украине в той или иной степени причастны местные спецслужбы и правоохранительные органы.

В общем, прежде чем говорить на такие темы, желательно показать, что президент не боится неонацистов в камуфляже. Ну, например, выставить из окологосударственных структур убийц Олеся Бузины

Однако похоже на то, что президент их боится и не знает, что делать с главой МВД Арсеном Аваковым, который их покрывает.

Характерным примером участия спецслужб в организации провокаций является инцидент с якобы убийством журналиста Аркадия Бабченко, где вообще имела место грубейшая профанация борьбы с преступностью.

Резюме

Президенту Зеленскому придётся говорить о ситуации на Юго-Востоке Украины даже не потому, что ему обязательно подсунут такой текст, а потому, что по другим вопросам безопасности ему сказать попросту нечего. Правда, по поводу Юго-Востока ему сказать нечего тоже, но там хоть можно свалить вину на «российскую агрессию».

Мы были бы рады ошибиться в этих своих прогнозах, основанных на мнениях экспертов.

 