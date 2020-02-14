Владимир Зеленский планирует выступить на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт в столице Баварии 14-16 февраля 2020 года. Украина.ру попросила экспертов спрогнозировать, о чём будет говорить украинский президент и предположить, о чём ему стоило бы сказать

На наши вопросы ответили директор Центра политической информации Алексей Мухин (Россия), специалист по вопросам безопасности Сергей Шабовта (Украина) и политический обозреватель Денис Гороховский (Украина).

О чём будет говорить президент?

Ситуация в мире буквально за последние дни существенно изменилась, что было замечено, как мы считаем, и в Киеве. Обозначившееся поражение американских демократов в борьбе с Дональдом Трампом сделало актуальной если не мирную повестку дня, то, как минимум, более гибкую политическую линию. Про уходящих либо плохо, либо ничего. Богдан как зеркало глобальных тектонических сдвигов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Собственно, официальный Киев уже продемонстрировал попытки обновления подходов: глава украинского МИД Вадим Пристайко в Италии заявил, что украинцы и русские ещё станут братьями, а глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предположил возможность соглашения с Россией относительно вероятности поставок воды в Крым.

Тем не менее, эксперты дружно прогнозируют инерционную проблематику выступления Зеленского: «Это будут достаточно обобщенные тезисы с главной мыслью о том, что миру нужно продолжать поддерживать Украину в ее конфликте с Россией, и на этом всё» (Гороховский). Мухин: Украина находится в состоянии гражданской войны. О какой безопасности можно говорить? © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В общем, оснований именно для такого прогноза достаточно — за свой первый год президент Зеленский уже наглядно показал, что он старается «доверять профессионалам» из украинского МИДа и повторять речи, которые, мягко говоря, совершенно не соответствуют ожиданиям его избирателей и партнёров.

Мы, тем не менее, всё же повторим — даже профессиональные русофобы из украинского МИДа почувствовали нечто такое в атмосфере, что заставляет их слегка менять риторику.

О чём должен говорить президент?

По мнению экспертов, в первую очередь президенту стоило бы затрагивать вопросы не внешней безопасности. По этому поводу Зеленскому всё равно сказать нечего: как отметил Алексей Мухин, украинский президент «может опереться на единственный факт, что Украина отказывается выполнять Минск-2».

Наиболее острыми для Украины являются вопросы безопасности внутренней, причём эксперты указали сразу несколько важных угроз.

Во-первых, это естественное «расползание» гражданской войны за границы собственно боевых действий: «Эти люди (участники АТО/ООС — Ред.) в условиях отсутствия реабилитации и поддержки со стороны государства, конечно, ищут возможности решить свои финансовые и психологические проблемы на свое усмотрение» (Мухин). Гороховский: Правоохранители в Украине защищают не убийц Шеремета, а своих внештатных сотрудников © Денис Гороховский

Естественно, было бы логично, если бы президент признал существование этой проблемы и указал на меры, которые в этом отношении предпринимаются. Отметим, что отчитываться тут есть в чём — государство постоянно проводит работу по реабилитации ветеранов и созданию условий для их ресоциализации, постоянно редактируется соответствующее законодательство, создано профильное министерство. К этим мероприятиям можно относиться критически, но утверждать, что вообще ничего не делается, было бы неправильно.

Частный случай этой проблемы — перспектива формирования из ветеранов частной военной компании, которая вызывает большую обеспокоенность у Сергея Шабовты: «У меня такое жуткое впечатление, что весь уже существующий негатив в Украине хотят усилить подобными нормативными решениями и просто вооружиться до зубов. И мы тогда должны будем ждать по примеру каких-нибудь латиноамериканских государств действительно военного переворота».

Вторая проблема внутренней безопасности Украины, о которой стоило бы сказать президенту Украины в Мюнхене, — это рост влияния на политику, бизнес и государство организованной преступности.

Особенное беспокойство вызвал последний инцидент в Мукачево, где, по выводам МВД, была осуществлена попытка захвата власти. Правда, Сергей Шабовта, в принципе соглашаясь с выводами аналитиков МВД, выражает некоторое недоумение — ведь в регионе давняя и прочная связь криминалитета и государственной власти…

Тут президенту сказать нечего, поскольку он, скорее всего, просто не осознаёт всю остроту проблемы.

В-третьих, это говорит о низкой квалификации правоохранительных органов вообще и их руководителей в особенности.

В частности, упоминались глава СБУ Баканов, единственным достоинством которого является близость к президенту, и глава МВД Аваков, озабоченный только сохранением своего политического положения.

И, опять же, здесь президент не может ничего сказать — кадровая политика в значительной степени находится под его влиянием, и если кадры не соответствуют стоящим перед ними задачам, то виноват он сам…



Шеремет, Вороненков и другие

Вопрос политических и заказных убийств, которые крайне негативно влияют на восприятие Украины за рубежом, был отмечен всеми экспертами как достойный отдельного рассмотрения. В частности — из-за предполагаемой причастности к преступлениям действующих сотрудников спецслужб.

Правда, Гороховский, например, указывает, что, судя по открытым источникам, интерес СБУ в деле Шеремета состоял в «обеспечении безопасности своим, по сути, внештатным агентам». Об этом же говорит и Сергей Шабовта. Шабовта: При Зеленском украинская власть продолжает сотрудничать с преступниками на всех уровнях © Facebook Сергея Шабовты

Но даже если исходить из такого суждения, всё равно совершенно непонятно, что именно президенту следует говорить.

С одной стороны, как бы прогресс в расследовании ряда резонансных дел есть — как в случае с делом Шеремета.

С другой стороны, говоря о прогрессе, нельзя не сказать, что подозреваемыми в этих делах являются профессиональные патриоты, а они — очень обидчивые.

И наконец, есть, как уже сказано, неопровержимые доказательства того, что почти ко всем резонансным преступлениям в Украине в той или иной степени причастны местные спецслужбы и правоохранительные органы.

В общем, прежде чем говорить на такие темы, желательно показать, что президент не боится неонацистов в камуфляже. Ну, например, выставить из окологосударственных структур убийц Олеся Бузины…

Однако похоже на то, что президент их боится и не знает, что делать с главой МВД Арсеном Аваковым, который их покрывает.

Характерным примером участия спецслужб в организации провокаций является инцидент с якобы убийством журналиста Аркадия Бабченко, где вообще имела место грубейшая профанация борьбы с преступностью.

Резюме

Президенту Зеленскому придётся говорить о ситуации на Юго-Востоке Украины даже не потому, что ему обязательно подсунут такой текст, а потому, что по другим вопросам безопасности ему сказать попросту нечего. Правда, по поводу Юго-Востока ему сказать нечего тоже, но там хоть можно свалить вину на «российскую агрессию».

Мы были бы рады ошибиться в этих своих прогнозах, основанных на мнениях экспертов.