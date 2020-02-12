По итогам первых праймериз президент США Дональд Трамп продолжает единоличное победное шествие среди республиканцев. У демократов победу одержал сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, но по сумме результатов с кокусом в Айове он идёт вторым, отставая от 38-летнего бывшего мэра Саут-Бенда Пита Буттиджича. Бывший вице-президент Джо Байден лишь пятый

В Нью-Гэмпшире демократы подвели результат праймериз быстрее, чем кокусов в Айове. Просто потому, что избиратели голосовали по старинке на бумажных бюллетенях, а для передачи сведений с участков не применяли мобильное приложение, официальные результаты отправляют в аппарат вице-губернатора штата в письменном виде. Опечатанные урны с бюллетенями хранятся у представителя избиркома населённого пункта в течение 22 месяцев после голосования, а если понадобится пересчёт, то его вскроют.

Сандерс одержал локальную победу, а Байден продолжил падение вниз

Для республиканцев первичные выборы — это скорее формальность, потому что партия заявила о поддержке действующего президента Дональда Трампа. В Нью-Гэмпшире он набирает почти 86% и, следовательно, 20 из 22 голосов делегатов. Единственным соперником хозяина Белого дома остался бывший губернатор штата Массачусетс Уильям Флойд Уэлд.

Согласно результатам опроса, проведённого Университетом Монмут 6-9 февраля среди 902 респондентов, 66% выразили уверенность, что Трампа переизберут на второй срок, 28% считают, что он проиграет выборы, оставшиеся 6% затруднились с ответом. Всё Айова: демократы запутались в результатах первых кокусов и в своих сказках о русских хакерах © AP, Matt Rourke | AP, Matt Rourke | Перейти в фотобанк

У демократов борьба более напряжённая. После обработки 96% побеждает сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, его поддержали 26%, немного отстал от него бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич — 24,4%, замкнула тройку лидеров сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар — 19,7%, четвёртое место занимает сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен — 9,3%, а недавний фаворит внутрипартийной гонки бывший вице-президент США Джо Байден пришёл к финишу лишь пятым с результатом 8,4%. Таким образом, Сандерс и Буттиджич получили по 9 голосов делегатов от Нью-Гэмпшира, Клобушар — 6, а Уоррен и Байден ни одного, потому что набрали меньше 15% голосов.

Выступая перед сторонниками, Сандерс поблагодарил местных избирателей за «великую победу», волонтёров — за помощь и сказал, что этот день стал началом конца эры президента Дональда Трампа. В 2016 году он тоже победил в Нью-Гэмпшире, но с более внушительным результатом — более 60% голосов против 37% бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. Популярность Сандерса здесь обусловлена в том числе тем, что в Сенате он представляет соседний штат Вермонт.

Однако, несмотря на победу в Нью-Гэмпшире, по итогам голосования в двух штатах Сандерс занимает второе место с 21 голосом делегатов, уступая Буттиджичу, у которого 23 голоса, далее идут Уоррен (8 голосов), Клобушар (7 голосов) и Байден (6 голосов).

Буттиджич в своей речи поздравил Сандерса с сильным выступлением и признал, что в студенческие годы восхищался им, а теперь очень уважает, но при этом выразил сомнение, что 78-летний сенатор сможет победить Трампа. Накануне праймериз политики обменялись заочными обвинениями в адрес друг друга. Тем не менее, Буттиджич призвал американцев голосовать за любого из демократов, лишь бы не допустить переизбрания нынешнего президента-республиканца.

После неутешительных результатов в Нью-Гэмпшире сенатор США от штата Колорадо Майкл Беннет и бизнесмен Эндрю Янг объявили о выходе из предвыборной гонки. Трамп vs Байден: кого Украина сделает президентом, а кому испортит имидж © AFP, TIMOTHY A. CLARY, Robyn BECK | AFP, TIMOTHY A. CLARY, Robyn BECK | Перейти в фотобанк

А вот Джо Байден, который пока плетётся в хвосте, сдаваться не собирается, хотя позиции он явно сдал. Ещё за пять дней до праймериз на теледебатах в колледже Святого Ансельма в Манчестере он предрёк, что получит в Нью-Гэмпшире такой же удар, как в Айове. Более того, он отменил запланированные мероприятия и улетел, не дожидаясь результатов первых праймериз, но перед этим заглянул в бар и угостил всех посетителей за свой счёт.

Любопытно, что на некоторых избирательных участках штата демократ Байден набрал голоса как кандидат от Республиканской партии. Избиратели вписали его вручную.

Что дальше?

Теперь демократы 22 февраля на кокусе в Неваде поборются за голоса 36 делегатов. По соцопросам, там лидирует Байден с 21%, далее идут Сандерс (17,5%), Уоррен (11,5%), бизнесмен Том Стейер (10%), Буттиджич (7%), Клобушар (3%) и член Палаты представителей от 2-го избирательного округа Гавайев Тулси Габбард (1,5%).

Далее праймериз примет Южная Каролина 29 февраля. Именно туда из Нью-Гэмпшира улетел Байден, и не случайно — в этом штате он сохраняет преимущество над ближайшим преследователем в 12,5%. А преследователь не Сандерс и не Бутитиджич, а Стейер. Их готовы поддержать 31% и 18,5% избирателей соответственно. Сандерс с 17% занимает третье место, Уоррен с 9,5% — четвёртое, Бутитиджич с 5,5% — пятое, шестым в соцопросах значится Янг, отказавшийся от борьбы, седьмая — Габбард с 2,5%, а восьмая — Клобушар.

Выбор партийных активистов и избирателей в этих двух штатах имеет важное значение для демократов, потому что там проживает много представителей национальных меньшинств, а это традиционный электорат партии.

«Вы не можете стать номинантом от демократов, не можете выиграть всеобщие выборы, если вы не получите подавляющую поддержку от чёрных и коричневых избирателей. Это абсолютный факт», — заявил Байден в Южной Каролине.

Голоса этой категории избирателей пытается завоевать и Дональд Трамп. В 2016 году за него проголосовало больше афроамериканцев и латиносов, чем за Джона Маккейна и Митта Ромни в предыдущие годы. В своём обращении к Конгрессу о положении дел в стране 4 февраля Трамп специально обратил внимание на тот факт, что за время его президентства уровень безработицы среди афроамериканцев, испаноамериканцев, азиатоамериканцев достиг самых низких уровней в истории.

В отличие от демократов, которые на протяжении оставшихся дней будут активно агитировать американцев, Трамп получит голоса всех делегатов в Неваде, Южной Каролине и ещё пяти штатах без боя, потому что там отменили первичные выборы из-за отсутствия у президента реальных конкурентов.

3 марта, в так называемый супервторник, когда голосование пройдёт одновременно в 14 штатах и заморской территории США Американском Самоа, в гонку демократов вступит бывший мэр Нью-Йорка мультимиллиардер Майкл Блумберг. «Не Байден, а Сандерс». Якубин рассказал о коварном плане, который созрел у Трампа © Пресс-служба Президента РФ | Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк

«Честно говоря, я бы лучше предпочел бороться с Блумбергом, чем с Берни Сандерсом, потому что Сандерс имеет реальных сторонников. Я считаю ужасным то, что он говорит, но у него есть сторонники. Блумберг же просто покупает себе дорогу к президентству», — заявил Трамп.

По данным на 1 февраля, среди кандидатов от обеих партий Блумберг потратил больше всего денег на политическую рекламу в интернете — около $60 млн. Вторым в этом списке идёт Трамп — $39 млн.

Имя своего кандидата в президенты демократы объявят на национальном партийном съезде, который пройдёт 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин). Для выдвижения он должен заручиться поддержкой как минимум 1990 из 3979 делегатов, у республиканцев этот порог ниже — 1276 из 2441 делегата, они официально выдвинут своего кандидата на съезде 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).