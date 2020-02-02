Российская государственность в начале ХХ века была перестроена в Советскую. На место империи с губерниями пришел союз с национальными республиками. Судя по военным округам, с Российской империей ничего не случилось. Лишь революционные краскомы, победив белых, кочевали по республикам СССР

Каждый ВО был чем-то хорош. Но было одно исключение — Белорусский. Все его командующие кончили стенкой.

Роковая должность генерала Павлова

В начале войны начальник Генштаба РККА Жуков в грубой форме указал Сталину место в руководстве СССР. Тот безропотно покинул здание на Фрунзенской набережной, уехал из Кремля на дачу, а Жукова за дерзость даже не арестовали. Он продолжал планировать. Но поскольку армия сдавала город за городом, республику за республикой, Жукова понизили до комфронта. А вот командующего Западным фронтом, генерала Павлова, расстреляли вместе со штабом.

Западный фронт — это Белорусский военный округ. В начале 20-х, пока Белорусской ССР считай не было, он был Западный. С 1926-го, когда БССР наконец слепили, отрезав Гомельскую и Могилевскую области от России — Белорусским. В 1938-м ему придали статус «особого». В 40-м национальную приставку убрали: он снова стал Западным особым ВО.

Конечно, наши военные готовились к войне. Но она не могла начаться без разрыва договора о ненападении. Никто не ждал, что Гитлер вероломно нарушит правила. Но Гитлер нарушил, и война началась.

Войска Западного фронта врага встретили лицом к лицу. Но те, кто бились на границе даже и не знали, что 28 июня у них в тылу пал Минск. Командующий, генерал Павлов не смог предвидеть, что 29-й стрелковый корпус РККА перейдет на сторону врага. Советский номер скрывал часть бывшей армии Литвы, которую даже не переодели. Красноармейцы в литовской форме, со звездочками на пилотках, перебив комиссаров и офицеров, открыли фронт, и враг очутился на восточных окраинах Минска. Столица БССР пала, «Линия Сталина» почти не пригодилась. Павлова вызвали в Москву «на ковер» к Жукову и Молотову. Сталин «обижался» на Ближней даче в Кунцево. Павлова вернули на фронт, понизив до зама. Пока он ехал, Сталин вернулся: генерала арестовывают в Довске, очень быстро судят и 22 июля Дмитрий Павлов со товарищи замкнул роковой круг «нехорошего» военного округа, став последним, казненным его командующим.

Миф «Культа личности»

В 1956-м командование Западным фронтом реабилитируют, восстанавливают посмертно в званиях, возвращают мертвым награды, а родным привилегии. Но кто же во время «оттепели» и реабилитаций сказал страшноватую фразу: «если рассматривать вопрос с точки зрения юридической и фактической, на чём основывался суд, когда выносил приговор, то основания к осуждению были налицо»? Это сказал копирайтер, придумавший бренд «культ личности». Никита Хрущев и после реабилитации Павлова считал, что генерал был расстрелян юридически совершенно справедливо. Потому что на приговоре стояла подпись Хрущева. Во время чисток он одобрял расстрелы списками. Придя к власти, списками же, он прощает расстрелянных. При этом понимая, что юридически, правосудие действовало правильно. Виноватыми за всё Хрущев и выжившие троцкисты в его окружении, объявили Сталина и «культ личности» — мистический термин, который ничего не объясняет. У Элвиса Пресли тоже культ личности. Ведь если «культ» измеряется в количестве портретов — в СССР, с 1954 по 1964 царил «культ личности» самого Хрущева. Именно за всевластие, самодурство и волюнтаризм, партия, поневоле вспомнившая свою роль, свергла Никиту Сергеевича с высшего поста и отправила на пенсию.

Так за что же юридически правильно расстреляли генерала Павлова? Только не за измену! Точнее, их сначала подвели под типовую (враг народа) статью 58-1б, 58-11 УК РСФСР (измена Родине). Просто началась война. Мистическая парадигма о злых духах (кругом вредители и шпионы) развеялась, враг обрел плоть и кровь, как с ним бороться было ясно. И Павлова со товарищи судили не за ересь, а за неправильную борьбу с нечистой силой. Осуждены они были не за духовную, мистическую «измену Родине», а по вполне земным статьям 193-17б и 193-20б УК РСФСР — «халатность», «неисполнение должностных обязанностей». Мистически говоря: Павлов, будучи начальником потенциально демоноопасного военного округа СССР, вместо того, чтобы наладить промышленное производство «святой воды» и массовую подготовку экзорцистов, ждал благословений и указаний Кремля. Несмотря на данные всех видов разведок о сосредоточении матчасти немецких партнеров на том берегу Буга, Павлов на совещаниях поднимал на смех незадачливых капитанов со старой границы, которые лошадями и руками таскали заржавевшие пушки в старые ДОТы «Линии Сталина», развозили на телегах пулеметы, вели пораженческие разговорчики о том, что немецкие партнеры нападут. За последнее мог поставить к стенке. И ставил. А если все это так — при чем тут «культ личности»?

Коридоры кончаются стенкой

Михаил Богданов — расстрелян в 1938. Август Корк — расстрелян в 1937. Михаил Тухачевский — расстрелян в 1937. Александр Егоров — расстрелян в 1939. Жан Зомберг — расстрелян в 1937. Иероним Уборевич — расстрелян в 1937. Иван Белов — расстрелян в 1938. Дмитрий Павлов — расстрелян в 1941. Все эти люди до войны служили командующими Белорусским (Западным) военным округом. Из всего этого ряда лишь один командующий выжил — Михаил Ковалев, который командовал Белорусским фронтом во время бескровной операции по возвращению аннексированных Польшей территорий России в 1939 году. Его пощадили не только за это. Ковалев был бездарным и безликим генералом, у которого была надежная крыша со стороны соратника по Гражданской войне, наркома обороны, Клима Ворошилова. Есть еще один чудом выживший, из окружения Павлова: генерал Голубев, позорно бросивший свою 10-ю армию погибать в Белостокско-Минском котле. Бывший царский офицер, сдавшийся в плен германцам в 1917 году, он страдал от лишнего веса. В июне 1941-го он прятался на хуторе, где его нашел красноармеец тов. Донцев, который вывел толстого командарма к своим. Сегодня, с фотографии, в победной, генеральской экстра-форме, смотрит на нас Константин Дмитриевич Голубев, с шеей, нависающей над стоячим воротничком.

Лишний вес тов. Голубева объясняет маршал Советского Союза Ерёменко: «Голубев держал для личного довольствия одну, а иногда и две коровы (для производства свежего молока и масла), три-пять овец (для шашлыков), пару свиней (для колбас и окороков) и кур. Это делалось у всех на виду, и фронт об этом знал. КП Голубева, как трусливого человека, размещен в 25-30 км от переднего края и представляет собой укрепленный узел площадью 1-2 гектара, обнесенный в два ряда колючей проволокой. Посредине — новенький рубленный, с русской резьбой пятистенок, прямо-таки боярский теремок». Это не описание дворца олигарха — это генерал времен Великой Отечественной. Он не только не был расстрелян вместе с Павловым, а как видите, воевал до Победы с комфортом. Но почему? Потому что таинственная мистика «нехорошего» военного округа: «этому дала, а этому не дала». Разумеется, такое объяснение ничего не объясняет. Логически рассуждая, Белов и Ковалев выжили, потому, что имели «крышу» в Москве. Но раз покровители не известны, остается уповать на «тёмные электрические силы». Кстати, многие, кто шел по «делу Павлова», отделавшись 10-летним заключением, в 1942 году были возвращены в армию с возвращением же погон и наград. Точно в точь, как в великом кинофильме Никиты Михалкова «Цитадель»: нарисовано с натуры.

Заговор Тухачевского

Нехороший округ поглотил не только командующих. В заколдованном месте исчезли и их политкомиссары. Были расстреляны Сергей Кожевников, Михаил Алексинский, Михаил Ланда, Лазарь Аронштам, Антон Булин, Август Мезис. Все они были осуждены с юридической точки зрения совершенно правильно, но потом, волюнтаристским решением Хрущева, реабилитированы. И если советский военный суд не ошибся, то начальники штаба нехорошего округа по идее должны были разделить судьбу командующих и комиссаров? Но нет. Евгений Барсуков умер в 1957 году в Риге на заслуженной пенсии. Александр Кук умер в 1932, на водах, в Ялте. Кирилл Мерецков — маршал Победы, чья урна с прахом в священной стене Кремля. Максим Пуркаев, поставивший на колени японских самураев, вернувший России ее сферу влияния в Маньчжурии. Мало того: Пуркаев был военным атташе посольства СССР в Рейхе, а потом проиграл всухую танковое сражение под Бродами. И за все это не только не был расстрелян — поднялся на самый верх. Потому что жизнь порой причудливо избирательна.

Лишь двоих начальников штаба БелОВО поставили к стенке: Александра Николаевича Де Лазари и Евгения Николаевича Сергеева. Оба разведчики, «военспецы». Оба — царские офицеры Генштаба императорской армии. Те, кто на самом деле свергал царя и Временное правительство, создавал Красную армию и громил белых коллег на фронтах Гражданской войны. А совсем не «генералы павловы» с четырьмя классами церковно-приходской школы и гимназии, заочно. Де Лазари взяли лишь под прикрытием «дела Павлова», а Сергеева, «дела Тухачевского». Почему именно с ними рассчитались — под грифом «секретно». Оба были разведчиками с царских времен, выполняли задания наиважнейшие, а труд Де Лазари «Синхронистические таблицы событий Первой мировой и Гражданской войн 1914-1922», таинственно исчез. Кстати, основания «Делу Тухачевского» дал материал, собранный царским, гвардейским генералом от инфантерии, Андреем Мерардовичем Зайончковским. Контрразведчиком, планировавшим операцию «Трест». Его масонское надгробие на Новодевичьем было установлено в 1926 году, коллегами по Академии им. тов. Фрунзе. И, чтобы два раза не вставать: начальники Всероглавштаба (будущего Генштаба РККА) — генерал Стогов, генерал Свечин, генерал Раттель. Все — царские. Основой Вооруженных сил Республики Беларусь стал Краснознаменный Белорусский ВО. Даже сегодня он сохранил функцию форпоста России на западных рубежах.