Норвежская нефть наконец поступила на белорусский НПЗ «Нафтан». Это начало диверсификации поставок углеводородов в Белоруссию. Пишут о переговорах с Саудовской Аравией, ОАЭ, даже США. Но это не решение проблем

Как обычно, есть нюансы: график несложного маршрута был сорван по причине обычной для Балтики зимней непогоды. До Новополоцка 59 цистерн с 3,5 тыс. тонн нефти из Норвегии опоздали. А ведь ждут еще 76,5 тыс. тонн, еще не начались поставки танкерами из Аравии или США. Норвежская «перемога» не внушает оптимизма в принципе.

Бацька разбушевался

Диверсификация и правда не сирень. Всю закупленную партию норвежской нефти планировалось полностью привезти на НПЗ «Нафтан» в течение двух недель. Уже ясно, что сроки нужно уточнять, форс-мажоры угадывать, под них подстраиваться. Заведомо зная о переплате, тяжелее всего думать о том, что 80 тыс. тонн хватит всего на три дня полноценной работы Новополоцкого НПЗ. Углеводороды — кровь, которая должна течь непрерывно, иначе — мучительная смерть. Политолог Суздальцев: Белорусская номенклатура уже подыскивает замену Лукашенко © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Все наблюдатели, даже те, кто одобряет неуступчивость президента Белоруссии, отмечали роковую предопределенность его пикирований с Москвой. К сожалению, Минск пошел на заведомо гиблое дело. И поскольку все зависит от первого лица, все следили за его реакцией, которая обычно раньше или позже, но обязательно проявляется на публике. И Бацька не сдержал эмоции. В пятницу, 24 января, сеть облетело видео, где президент, теряя лицо, перешел на площадные обороты, заявив, что налоговый маневр в России, с которого и начался конфликт, был введен специально, чтобы «поставить нас раком». Именно так и сказал Александр Григорьевич.

Хотя зря: срываться на ругань и истерику — демонстрация слабости, недопустимой для лидера государства. А Бацька на глазах у всех терял лицо, жестикулировал и кричал. Но на кого? Перед ним, ни жив ни мертв, стоял руководитель РУП «Завод газетной бумаги» города Шклов. Похоже, он плохо понимал, что происходит.

Казалось бы, при чем тут нефть и налоговый маневр, к которым несчастный директор газетного завода никаким боком? Ответственным за информационное сопровождение поездки главы белорусского государства все же следует если не установитьбюст на малой родине, то премиальную надбавку к 13-й зарплате выдать точно. Они с задачей справились, из положения вышли. Эмоции были опущены, суть же сказанного — выражена. «Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал надежно защищать интересы Беларуси в работе с зарубежными партнерами. Соответствующие заявления глава государства сделал 24 января, посещая…». «Россия совершенно не знает, что такое Белоруссия и чем она живет» — Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Шкловский завод газетной бумаги попал под раздачу потому, что сотрудничал с чешскими партнерами, которые подвели. Начались судебные тяжбы. Пресс-служба разъяснила читателям, что президент «жестко» потребовал, чтобы национальные интересы отстаивались как свои, «и это касается не только конкретного случая». Сначала молнии полетели, за глаза, в чехов. «Мы их должны поставить на место!». Стоит отметить, что задача шкловского газетного завода стратегически-экологическая, в свете современного тренда по замене пластиковой упаковки на бумажную. Так что Бацька вполне современен, просто нервы у него шалят. Но, как блестящий актер, он извлек из истерики и мораль, пустившись в рассуждения об отстаивании суверенитета и независимости Белоруссии. Пообещал, что не будет «последним» ее президентом. «Я не могу растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России», — сказал Лукашенко коллективу завода. И в сто первый раз озвучил свою позицию по нефтегазовым переговорам с Москвой. Никто не сомневается, кому были обращены Бацькины эмоции. Он такого пропустить не мог.

Необходимое послесловие

И все-таки впечатления от спичей Александра нашего с вами Григорьевича печальные. Главное: мужик сорвался. Довершили впечатления фотографии «личников» президента Белоруссии в субботу, о досуге Бацьки. Он рубил дрова. Подобное, по задумке пиарщиков, должно поднимать дух подданных. Но не на этот раз. Перед нами был глубоко немолодой узник резиденции главы государства, потому что огорожа спортивной площадки на заднем плане выглядела, как ограда зоны. Рубка крупных дров колуном, которым Бацька орудовал одной рукой, была не замечена, зато фотография буквально дышала одиночеством главного героя. Многие считают, что это логический финал любого абсолютного властителя, избавившегося от любой альтернативной точки зрения. Эта лирика просто необходима для придания художественного оттенка глубоко экономической, а значит сухой и скучной аналитике цифр по нефти и газу. Основной тезис Лукашенко в Шклове, «конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая», вызывает сомнения. Главная причина — цифры. Россия в вопросе нефти поставила нас раком, не посмотрев на все союзы — Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В мире меряют нефть баррелями. В России тоннами. В тонне 7,28 баррелей. Баррель сегодня стоит около 65 долларов. Цена за тонну — 473 доллара. Это базовые цифры. Норвежская нефть стоит 520 долларов за тонну. Российская — 364, в прошлом году. Эта цифра — только и исключительно для участника Союзного государства. Другим постсоветским странам Москва продает по 485 долларов за тонну. 364 — это меньше, чем 485, тем более 520. А значит, утверждение, что Кремль требует покупать у него нефть по цене дороже мировой — ложное. Российская нефть продается Белоруссии дешевле, чем всем.

По данным Белстата, с января по ноябрь 2019-го Беларусь закупила 16,3 миллиона тонн нефти, заплатив за них почти шесть миллиардов долларов. За весь год — 18 миллионов тонн при потребности внутреннего рынка 4-6 миллионов тонн. Индикативный баланс, подписанный в прошлом году, предусматривал поставки 24 миллионов тонн нефти из России. Но в цене до сих пор не сошлись — Бацька требует компенсировать ему налоговый маневр. Ради этого «или все, или ничего» переплатили норвежцам 7 миллионов за три дня работы Новополоцкого НПЗ, без «бонусов» за реэкспорт на Украину. Любой школьник скажет: товарищ президент, сальдо отрицательное, маржа отсутствует, проект нерентабелен. Затем «школьник» взглянет на тех, с кем еще ведутся переговоры и глубоко задумается, потому что есть над чем.

Белорусская арифметика

В 2010 году в Одессе уже встречали альтернативные танкеры — венесуэльские. Тогда было аналогичное обострение, если не хуже. Москва ввела экспортные пошлины на нефть, и Александр Лукашенко метнулся к Уго Чавесу за братской помощью в пику российским «братьям». Незалежность имитировалась еще серьезнее, чем сегодня: на виду у Кремля был подписан трехлетний контракт на 30 миллионов тонн нефти, по 10 миллионов тонн в год. Также Беларусь заполучила скважины в самой Венесуэле. Получилось, как всегда. Братская нефть для Мозырского НПЗ из венесуэльского анкера обошлась Беларуси в 737 долларов за тонну. Диверсификация начала десятых годов включала в себя и азербайджанских «братьев»: в 2011-м Баку по-братски поставил миллион тонн нефти с Апшерона по цене 838 долларов за тонну. Рыться в Гугле с целью найти цифры десятилетней давности с учетом давно отмененной пошлины не стоит. Российская цена была намного ниже, чем помощь Ильхама Алиева.

И все-таки ралли, устроенные Лукашенко десять лет назад были задуманы не зря. Мытьем и катаньем он продавил своё, Москва, как ввела, так и отменила экспортные пошлины для партнера по Союзному государству. Интереснее всего не это, а то, куда делась после перемоги Бацьки его «диверсификация». Венесуэльский трехлетний контракт отправился в путешествие, в мусорное ведро, причем по обоюдному согласию и к взаимному удовлетворению. Тогдашний представитель Каракаса в Минске, сеньор Америко Диас Нуньес, в январе 2011-го честно признался, что Венесуэла столько нефти добыть для Белоруссии не сможет, поэтому будет дополнительно покупать нефть у Азербайджана и перепродавать Белоруссии, чтобы выполнить условия контракта. Можно предположить, что все трое, Минск, Каракас и Баку надавили на мозги Москве, что и решило интригу в пользу Александра Григорьевича. И в 2012-м первый вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко признался: «Венесуэльская и азербайджанская нефть, которую мы покупали, дала эффект. Если бы не было этой нефти, то не было бы и выгодного соглашения с Россией». Трудный выбор. Лукашенко между Путиным и Помпео © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

Десять лет спустя

«Никакого блефа, никакого давления. Все по-честному. Они захотели, чтобы мы платили — мы будем платить». Это не продолжение цитаты Семашко, который сегодня трудится чрезвычайным и полномочным послом Республики Белоруссии в Российской Федерации. Это то, что дословно сказал его верховный главнокомандующий в городе Шклов, в минувшую пятницу. Как говорится: найдите десять отличий! Обнаруженная автором этого материала история — поучительна. Она показывает, насколько наивны западные СМИ, которые обвиняют в наивности Бацьку, у которого, по мнению Deutsche Welle, больше не осталось методов против Кремля и аргументов для того, чтобы запугать партнеров возможностью дрейфа Белоруссии в сторону ЕС. Аналитики недооценили тот факт, что несменяемость власти имеет множество очевидных преимуществ. Вопрос только в том, чтобы лидер сохранял физическую форму: холодную голову, чистые руки и горячее, неостывающее сердце. Все это у Александра Лукашенко есть. Так что те, кто видел в рубящем дрова Бацьке одинокого старика, сели в лужу. После всего вышеизложенного перед нами предстает жесткий вождь, в чьей руке стальной колун совершает неотвратимые взмахи вверх и вниз — только щепки в стороны!

Но есть и у этой художественной аллегории обратная, сухая и скучная, сторона цифр. В 2020 году формула «40 на 60 процентов» пока не даёт результатов. Казахстан ждёт «добро» от Кремля. Азербайджан предложит самую высокую цену, которую Венесуэла оплатить не сможет. Норвежскому танкеру добраться до Клайпеды вовремя помешала непогода на Балтике. Польша не может запустить реверс по «Дружбе». ЛУКОЙЛ в Давосе говорит о бессмысленности скидок для Белоруссии. Отрицательное же сальдо от диверсификации — миллиард долларов в год, посчитало агентство Fitch. Контрактов нет, и часы тикают.