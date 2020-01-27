Если бы кто-то всего год назад сказал, что в относительно спокойной и провинциальной Молдавии за это время сменится три кабинета министров, то это предположение посчитали бы из области фантастики. В феврале 2019 года в стране безраздельно властвовал олигарх Влад Плахотнюк, казалось, что, если это не навсегда, то уж точно надолго

Однако, год перестал быть политически томным в июне, когда при помощи России, США и ЕС «хозяина всея Молдавии» в результате бескровной революции удалось не просто свергнуть, но и заставить бежать из страны. Естественно, пало и правительство, им контролируемое.

МВФ и Всемирный Банк: Верной дорогой идете, господа!

В результате июньских событий к власти в Молдавии пришла коалиция из пророссийских социалистов и прозападного блока АКУМ (Сейчас). Причем, неформальный лидер Партии социалистов, президент Игорь Додон для сохранения в коалиции мира и согласия дал «добро» на то, чтобы новый премьер-министр Майя Санду (один из лидеров АКУМ) сформировала правительство по большей части из своих сторонников.

«Чудачества» кабинета начались уже через месяц: новые министры оказались прекрасными теоретиками (многие из них выпускники Гарварда), но с практикой было все не так хорошо. Достаточно сказать, что первым делом Майя Санду совершила вояж в международные финансовые организации, где от имени «молодого демократического правительства» просила для Молдавии денег на «любых условиях». Под антироссийским брендом. Молдавский олигарх Плахотнюк хочет пробраться в Украину к Порошенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

К слову, ездила она, в том числе, и по хорошо известным ей адресам — во Всемирном банке, например, она проработала несколько лет консультантом. В этой связи забавную историю рассказал молдавским СМИ бывший министр экономики Александр Муравский, который в 1999 году вел переговоры с миссией Всемирного банка о предоставлении Молдавии кредита. По его словам, именно Майя Санду настаивала на том, чтобы финансовая «удавка» ВБ была затянута, как можно сильнее…

В общем, не сложно догадаться, что новый премьер-министр пошла в итоге на все условия международных финансовых организаций, только чтобы они выделили Молдавии деньги.

Только за радостными докладами Санду о том, что «МВФ вот-вот разблокирует транш в миллионы долларов», а «ЕС возобновит внешнее финансирование», скрывалось то, как эти кредиты серьезно ударят по населению.

Речь шла о том, что правительство Санду старалось многое не афишировать. Так, только сейчас, в январе этого года, выяснилось, что, заключая соглашение с Международным валютным фондом, тогдашний кабинет министров согласился с условием Фонда и обязался серьезно повысить тариф на газ и электроэнергию. Кроме того, деньги Молдавии выделялись и на условиях повышения налогов, без каких-либо компенсаций населению, а также без повышения зарплат и пенсий.

Которые тут временные?

Вполне естественно, что президента Молдавии Игоря Додона и Партию социалистов такой расклад не устраивал. Создавалось стойкое ощущение, что кабинет Санду выполняет роль временного правительства, что страну могут закабалить не только внешним финансированием, но и внешним управлением.

В результате по инициативе президента парламент Молдавии отправил в отставку правительство Майи Санду, а буквально через сутки был сформирован и утвержден новый кабинет министров «технократов» во главе с Ионом Кику, который до этого был экономическим советником Игоря Додона.

Случайно или нет, но уже через неделю президент Молдавии вышел с рядом инициатив, которые были одобрены парламентом и утверждены правительством. Вот главные из них: материальная поддержка пенсионеров в зимний период, индексирование пенсий 2 раза в год, увеличение помощи ветеранам войн и конфликтов, рост зарплат в бюджетном секторе. Вооружение опытом. Станет ли Молдавия примером для достижения мира на Украине © РИА Новости, Sputnik/Мирослав Ротарь | Перейти в фотобанк

Кроме того, новое руководство Молдавии пообещало бизнесменам «зеленый коридор» и поддержку тем, кто создает рабочие места и инвестирует в экономику. В связи с этим президент Игорь Додон озвучил 5 инициатив для поддержки деловой среды.

1. Снижение давление на предпринимателей и исключение права проведения рейдов и контроля со стороны структур МВД.

2. Поддержка отечественного производителя.

3. Развитие инфраструктурных проектов.

4. Создание индустриальных платформ в каждом районе страны.

5. Отмена так называемого «Закона о миллиарде», по которому жители страны должны оплачивать последствия «банковской кражи века» в Молдавии.

Иными словами, менее, чем за полгода, государственная политика в Молдавии изменилась с «антинародной» до «социальной».

Чем хуже — тем лучше?

Оказавшись в оппозиции, команда АКУМ, естественно, ищет поводы о себе громко заявить. Самый легкий способ: рассказывает, как все плохо делает правительство Кику. Дошло до того, что Майя Санду обратилась к внешним партнерам, чтобы они не возобновляли финансирования Молдавии. Она прекрасно понимает: чем хуже будет экономическая ситуация в стране, тем лучше это для оппозиции накануне президентских выборов (они пройдут в конце этого года, и Санду собирается в них участвовать).

В этой связи очень многое будет зависеть от того, удастся ли президенту Молдавии Игорю Додону договориться с Россией о предоставлении кредитов. Один из них — 300 миллионов долларов — на дорожную инфраструктуру — дело почти решенное.

«Переговоры об условиях подходят к концу, скорее всего, в начале парламентской сессии в феврале этот договор уже ратифицирует парламент», — рассказал СМИ Додон.

По словам президента, Россия предоставит Молдавии деньги на лучших условиях, чем предусматривали кредиты от ВБ, МВФ, или Европейского банка реконструкции и развития.