Страну раздают по кускам. Эксперты о передаче "Укрзализныци" под контроль Германии

Украина планирует отдать Германии свою железную дорогу в управление на 10 лет. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил во время «Украинского завтрака» в Давосе 23 января

Днём ранее, 22 января, Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о взаимопонимании с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn, который предусматривает оказание услуг по реформированию «Укрзализныци».

Согласно меморандуму, стороны будут изучать возможность альянса между национальными операторами Украины и Германии для обмена опытом и повышения эффективности перевозок на Украине.

Кроме того, они проведут оценку возможности сотрудничества для имплементации европейского опыта реформирования ж/д перевозок и адаптации директив ЕС, а также будут способствовать взаимным предложениям о развитии железнодорожной отрасли с учетом современных стандартов экологичности и инновационности.

По поручению Зеленского

Премьер-министр Гончарук отметил, что речь не идёт об аренде или продаже украинских железных дорог.

Немцы возьмут украинские железные дороги. Под контроль на десять лет © Twitter, Владимир Гройсман — заявил он.

Гончарук добавил, что, несмотря на то, что еще нужно договариваться и согласовывать детали решения и документы, политическое решение уже принято.

Ранее премьер отметил, что такой альянс является логическим продолжением плана реструктуризации «Укрзализныци», анонсированного президентом Украины Владимиром Зеленским в сентябре 2019 года.

Срок для бывшего руководителя

Примечательно, что 20 января появилась информация, что глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов и председатель Наблюдательного совета госкомпании Шевка Аджунер попали под следствие за злоупотребление служебным положением. По информации источников, руководители «Укрзализныци» тратили деньги предприятия на элитный отдых.

«Шевка и Кравцов тратят немалые бюджетные деньги не на повышение зарплат сотрудникам УЗ, не на решение проблемы износа подвижного состава предприятия, а на развлечения, катаясь на служебном корабле, заказывая при этом кейтеринг суммой от 200 тысяч гривен (более 500 тыс. рублей) и при этом покупая за деньги "Укрзализныци" элитные сигары и алкоголь», — говорится в сообщении.

Пять часов прогулки по Днепру на таком корабле обошлись, по данным издания, в 500 тыс. гривен (более 1,2 млн рублей).

В конце декабря Евгений Кравцов объявил о своем уходе с поста руководителя «Укрзализныци». Продолжать карьеру он собирается в публичном государственном секторе.

Железные дороги — в критическом состоянии

Сегодня происходит закономерная деградация железнодорожной инфраструктуры, утверждает эксперт в сфере инфраструктуры, заместитель министра инфраструктуры Украины в 2014-2015 годах Александр Кава.

Манн: Передача «Укрзализныцы» в концессию Германии – несомненный успех Зеленского © Facebook, Solomon Mann | Перейти в фотобанк

По количеству пожаров локомотивов, случившихся за последнее время, понятно, что уже начались системные проблемы с безопасностью. С нынешними темпами деградации железнодорожной инфраструктуры через два-три года «Укрзализныця» просто остановится», — писал Кава 11 сентября 2019 в своей статье для GMK Center.

По сведениям эксперта, более 80% пассажирских вагонов, используемых в стране, были выпущены во времена СССР и в ближайшие годы должны быть списаны.

При этом на Украине стремительно уменьшаются объемы собственного вагонного парка. Если в 2016 году парк вагонов «Укрзализныци» составлял 140 тысяч единиц, то в 2018 году — всего 60 тысяч единиц.

Германия заберёт самые прибыльные направления

Насколько успешной будет передача «Укрзализныци» под контроль немцев, изданию Украина.ру рассказали политические и экономические эксперты.

Пока что подписан только меморандум, который предполагает, что «Укрзализныця» будет разделена на три направления, поясняет эксперт Украинского института анализа менеджмента политики Руслан Бизяев.

Первое — грузовые перевозки, которые рентабельны. Второе — пассажирские перевозки, которые нерентабельны. И третье — вся структура «Укрзализныци»: депо, локомотивы, рабочие и так далее.

«То есть такой вариант концессии а-ля Сербия, который был в своё время. Ну а, как известно, меморандум — это еще не договор, и с точки зрения Украины передача Германии только наиболее рентабельного направления задачи двух остальных направлений — пассажирского и инфраструктурного — не решает. Поэтому здесь нужно внимательно подумать, какие еще могут быть варианты и есть ли варианты все-таки оставить «Укрзализныцю» в государственной собственности», — рассказал политолог.

«Ни малейшей необходимости передавать УЗ в концессию нет»

Премьер Гончарук вообще не понял, что сказал, уверен эксперт аналитическо-консалтингового центра «Украинская фабрика мыслей» Юрий Гаврилечко.

Криворучко: Украинские железные дороги ждет транспортный коллапс © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

Так что либо он соврал, либо это что-то на уровне его непонимания того, что происходит. Прям очень сложно комментировать заявления человека, который сам себя называет «профаном» в экономике. Это первое.

Второе: ни малейшей необходимости в концессии для «Укрзализныци» не существует и никогда не существовало, поскольку в целом компания прибыльная», — сообщил Гаврилечко.

В свою очередь экономист Александр Дудчак считает, что если существующую систему развалить, повысить цены на перевозки пассажиров, то «люди вообще не смогут ездить по стране, родственники будут вынуждены сидеть по домам и общаться друг с другом через мессенджеры».

«Я считаю, что в данном случае решения должны приниматься в интересах населения, а не частных инвесторов, которые заинтересованы только в получении максимальной прибыли. Это государственная задача — обеспечить доступность для граждан страны подобного рода услуг», — заявил экономист.

Страну раздают по кускам

Нынешняя Украина не имеет суверенитета, ничего подобного раньше не было, говорит Дудчак. Страна спокойно развивалась, «и никому не приходило в голову отдавать целые отрасли на откуп иностранцам или покупать продукцию, которая успешно производится на своей территории: это и закупки американских локомотивов, угля и прочего, что было при Порошенко».

«А сейчас вообще страну распродают по частям, отдают управление иностранцам — хотя в этом нет никакой экономической целесообразности. Это показывает, насколько быстро может деградировать развитое в техническом плане государство до того, чтобы целые отрасли раздавать направо и налево.

Три вагона и два диаметра. Киев разгромно проигрывает Москве по транспорту © пресс-служба президента Украины/Михайло Палінчак | пресс-служба президента Украины/Михайло Палінчак | Перейти в фотобанк — задаётся вопросом эксперт.

Непобедимая коррупция и интерес Германии

«Укрзализныця», по разным оценкам, очень коррумпированное и неэффективное предприятие. Возможно, передача компании под контроль Германии решит проблему?

По словам Руслана Бизяева, коррупция — это во многом еще и человеческий фактор, а не только законодательный, поэтому здесь нужно решать вопрос комплексно.

«Безусловно, приход такого мощного инвестора, как Германия, может положительно сказаться на организации процесса, технологическом, техническом состоянии грузовых перевозок.

Но побороть коррупцию — это уже другой вопрос. Это вопрос, которым должна заниматься Украина, — никакая Германия этого не решит. Она может помочь, но это внутренняя проблема. Ни в одной стране еще не удалось побороть коррупцию с помощью внешних факторов. Взять хотя бы Южную Корею, которая находится под американским протекторатом уже 60 лет», — отметил политолог.

Улучшить ситуацию с коррупцией в «Укрзализныце» может увольнение всего топ-менеджмента, который не имеет никакого отношения к «Укрзализныце», ликвидация наблюдательного совета и декорпоратизация. Такое мнение у Юрия Гаврилечко.

Поезд никуда не идет. Почему Украина никогда не запустит железнодорожное сообщение с Крымом © Facebook, Євген Кравцов

Поэтому никаких проблем у «Укрзализныци», кроме неадекватного менеджмента, нет», — заявил эксперт.

В целом же, добавляет он, вся эта история с меморандумом с Германией для реформирования компании не нужна.

У Германии же есть свой интерес, говорит Гаврилечко.

«Вам предлагают поуправлять компанией, где вы можете сами себе установить нормы прибыли, отчисляемые в вашу пользу, сами себе организовать зарплату любого размера, понабирать этой компанией кредиты под госгарантии Украины. При этом вы вообще не отвечаете за результаты своей деятельности.

Ну, на таких условиях кто угодно может прийти и поуправлять. А судя по тому, что сказал Гончарук, именно это и предлагается», — рассказал эксперт.