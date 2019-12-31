Подводя итоги уходящего 2019 года, подавляющее большинство пользователей соцсетей отмечают, что самым важным событием политической и общественной жизни Украины стало существенное переформатирование власти. Команда Владимира Зеленского сумела встряхнуть страну, вот только эффект этой трансформации будет понятен только в следующем, 2020 году

Как обычно, в конце года на страницах социальных сетей не было недостатка в материалах, где авторы пытались дать свою оценку прошедшему году. Естественно, каждый из пользователей соцсетей волен был рассматривать именно те аспекты украинской общественно-политической жизни, которые ему наиболее интересны.

Однако общую тенденцию в данных рассуждениях выделить несложно. Прошедшие президентские и парламентские выборы, первые шаги новой власти, решение об открытии рынка земли и томительное ожидание мира в Донбассе и кардинальных перемен — все это обусловило тональность в своеобразном подведении итогов ушедшего года и попыток предугадать, что может принести год грядущий.

Логично, что многие пользователи Facebook начинали свой анализ ушедшего года с рассмотрения результатов деятельности нового президента Украины Владимира Зеленского. Так, израильский политолог Соломон Манн, который на протяжении всего года уделял украинской политике весьма пристальное внимание, полагает, что президенту есть чем гордиться, оглядываясь на 2019 год.

«Владимир Зеленский, избранный президентом в мае этого года, готовится встретить первый новогодний праздник на посту президента Украины. Надо сказать, что ему есть что праздновать.

В течение полугода, переступая через яростное сопротивление старой администрации Порошенко, поползновения вора-олигарха Коломойского и его «шестерок» во власти, превозмогая все препоны и даже угрозы физического уничтожения от украинских неонацистов, президенту Зеленскому удалось решить самые тяжелые проблемы государства, решить которые было почти невозможно.

Президент Зеленский договорился о мире с нормандской группой, и даже Путин оценил его шаги к миру. Стрельба пока не прекратилась, но разделение военных обеих сторон Донецкого конфликта идет полным ходом. После марта-2020, скорее всего, перестрелки сами собой сойдут на нет, хотя никто не гарантирует, что граничные конфликты полностью исчезнут навсегда», — отмечает израильский политолог.

Большим успехом Зеленского Соломон Манн считает договоренности о продолжении газового транзита, который приносит обмелевшему украинскому бюджету по 500-700 млн долларов в год.

«Мне приятно не только то, что многострадальный украинский народ наконец получит небольшую передышку, но также и то, что сделано все это именно тем способом, о котором я говорил: президент Зеленский отбросил наконец глупые метания между Америкой и Европой и доверился Президенту Макрону, который сам виртуозно ведет переговоры с Путиным и добивается взаимовыгодных успехов, которые не только в интересах Макрона, но и в интересах всех сторон, играющих с ним в одной команде», — подытожил он.

Весьма подробный анализ политическим событиям уходящего 2019 года на своей странице в соцсети дал экс-министр внутренних дел Украины (2011-2014) Виталий Захарченко.

«Уходящий год для Украины не стал, да и не мог стать, несмотря на все надежды, переломным. Да, произошли изменения в руководстве страны, сменилась властная команда, но ничуть не изменился разрушительный курс, осталась прежней порочная кланово-олигархическая структура управления с силовой неонацистской поддержкой, которая привела Украину к нынешнему печальному положению.

И все же, чем был примечателен ушедший год. Безусловно, главным событием стали президентские и парламентские выборы, которые в значительной мере переформатировали руководство страны. Оглушительная победа Владимира Зеленского и его наспех сколоченной политсилы «Слуга народа», на мой взгляд примечательна по двум причинам.

Первое — это результат колоссального запроса общества на смену убийственного наци-олигархического курса страны, наивная и отчаянная надежда нормальных украинских граждан, на возможность чудесного разворота Украины к цивилизованному развитию.

Второе — абсолютная победа современных технологий управления людскими массами, если хотите, создание новой политической виртуальной реальности.

И первое и второе условие теснейшим образом связаны между собой, поскольку одно является условием, а второе инструментом создания новой формы политической реальности на Украине», — подчеркнул Захарченко.

При этом он уверен, что все политические трансформации не затронули саму суть постмайданного устройства. Более того, экс-министр МВД убежден, что Зеленский является лишь перелицовкой все того же бандеровского режима, который активнейшим образом выстраивается на Украине после 2014 года.

«Посмотрите, при всех разговорах о мире, борьбе с коррупцией и защите прав рядового гражданина, реальные дела команды Зеленского направленны в диаметрально противоположную сторону.

Мир в Донбассе не наступил и заменен новой командой желанием лишь «заморозить» ситуацию, в надежде после паузы «окончательно решить донбасский вопрос». Зеленский открыто заявляет, что не намерен выполнять ничего из Минских договоренностей. Он просто ждет, когда изменится ситуация и можно будет вернуть Донбасс силой и/или обманом…

И главное, Зеленский не только не может, он вовсе не стремится разрушить неонацистскую идеологию. Его задача ввести все те же идеи, но под другим, «сладким» соусом. Именно поэтому реальной борьбы с национал-радикалами нет и не будет. А редкие спектакли наподобие «раскрытия убийства Шеремета» призваны лишь поставить в стойло наиболее зарвавшихся и не желающих подчиняться тому же Авакову радикалов.

Нужно признать, что бандеровская идеология уже инкорпорирована во властные, силовые и армейские структуры настолько полотно, что даже гипотетическое отступление от общего сценария "Украина — Антироссия" вряд ли возможно», — убежден бывший глава МВД Украины.

Говоря о прогнозах на 2020 год, Виталий Захарченко отмечает, что основным трендом будущего года будет продажа земли и окончательная приватизации стратегический госкорпораций. По его мнению, это последний крупный резерв нашей страны и то, что очень интересует транснациональные компании и наших олигархов.

«Сценарий борьбы за овладение этим ресурсом и будет разыгрываться на наших глазах весь следующий год.

Я не сомневаюсь, что под видом «цивилизационного похода в Европу» произойдет дальнейшее наступление на социальные права обычных украинцев. Грантоедам-либертарианцам просто не понятно — зачем содержать слабых и поддерживать тех, кто «не вписался в новую реальность». О всех этих молодых западниках-соросятах можно смело сказать: «Они живут под собою не чуя страны». Поэтому массовый исход из Украины трудовых мигрантов будет продолжаться, постепенно лишая нас любой экономической и социальной перспективы.

Можно с уверенностью сказать, что никаких кардинальных изменений в идеологической направленности Украины в 2020 году так же не произойдет. Продолжится наступление на русский язык и историю нашей страны. Будут сворачиваться и усложнятся контакты Украины и России, на общественном и даже на бытовом уровне (как пример, запрет ездить в РФ по внутренним паспортам)», — указывает Захарченко.



Весьма любопытна оценка уходящего года одного из лидеров «Союза левых сил» Максима Гольдарба, высказанная им на своей странице в Facebook.

«Несомненно, самым важным в уходящем году для Украины событием явилось изгнание тремя четвертями украинцев из президентского кресла самого злого и опасного негодяя-руководителя за всю историю страны. (имеется в виду экс-президент Украины Петр Порошенко. — Ред.)

Очень хочется, чтобы с уходящим 2019 годом ушла в небытие повылазившая после майдана и растравившая Украину клика, и все ее участники были найдены, привезены в Украину и преданы справедливому суду. Хочется, чтобы закончился театр абсурда, который длился все эти годы; чтобы навязываемые нам, очевидно не подходящие ни ментально, ни культурно, ни исторически, ни духовно «ценности» ни в коем случае не прижились и были смыты волной уходящего года.

Чтоб мы очнулись от пятилетнего дурмана и начали жить реальной жизнью, чтоб запустили экономику и гордились ее результатами и развитием промышленности, чем-то качественным и красивым, а не очередным рекордом игры на трембитах и рогах, вывозом из Украины улиток или пчел и заробитчан», — замечает Гольдарб.

Кроме того, одной из главных задач украинской власти он видит окончание войны в Донбассе.

«Хочу, чтобы 2020-й стал годом триумфа благоразумных идей и благоразумных людей. Желаю всем нам здоровья, успеха, расцвета, ума, сил, терпения и движения. С наступающим Новым годом! Пусть Бог хранит Украину и каждую украинскую семью!» — закончил свой пост Гольдарб.



А вот политический и экономический эксперт Андрей Головачев, к оценкам которого мы также неоднократно обращались в прошедшем году, полагает, что 2019 год можно смело именовать «годом добрых и веселых клоунов».

«Министерство финансов радостно сообщило, что агентства S&P и Fitch повысили рейтинг Украины до уровня В. Что такое рейтинг В?

Рейтинг В — эмитент платёжеспособен, но неблагоприятные экономические условия, вероятнее всего, отрицательно повлияют на его возможности и готовность проводить выплаты по долгам.

Другими словами, в настоящее время Украине кое-как может обслуживать свой долг, но если внешняя или внутренняя конъюнктура будет ухудшаться, то Украина запросит реструктуризацию или финансовую помощь. Или еще проще: все висит на соплях!» — написал эксперт на своей странице в соцсети.

Головачев напоминает, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию нужно очень серьезно поработать над реформами в области защиты прав собственности, налоговой, таможенной, судебной, банковской сферах, отделить силовые и судебные органы от политического влияния, начать борьбу с коррупцией, ограничить влияние олигархов на политические решения, провести децентрализацию и обеспечить долговременный мир на Донбассе

«В общем начать и кончить! Думаю, что с момента подписания Соглашения об Ассоциации мы сделали не более 2%, необходимых реформ для получения самого нижнего инвестиционного рейтинга ВВВ, требуемого для того чтобы к нам, наконец-то, стали приходить необходимые, как воздух, инвестиции.

Новогодний привет клоуну Гончаруку с его сказками про 40%-й рост экономики. А заодно привет клоуну Зеленскому, его команде клоунов из "Вечернего квартала" и всем его избирателям, большим, как я понял, любителям водевилей в политике.

Прошедший 2019 год я для себя назвал "Годом добрых и веселых клоунов". Год 2020-й тоже будет годом клоунов. Но я не уверен, что добрых и веселых. Водевиль — это ведь короткая пьеска, почти что скетч», — иронично подытожил свой прогноз Головачев.



Как всегда, весьма подробным, жестким и оригинальным был анализ деятельности украинских политиков в уходящем году от киевского журналиста Игоря Лесева.

«Событие года — снос Порошенко.

Тут даже разночтений быть не может. Мы эти пять лет жили как на зоне. В том плане, что отсчитывали дату президентских выборов помесячно, а затем с дней перешли на часы. При этом многие ведь, действительно, жили на зоне. А многим эта зона светила.

И что характерно, Порошенко ведь даже не сумел создать образцовую диктатуру. В которой хотя бы был какой-то уличный порядок и четкие правила общежития. Даже в странах с расовой сегрегацией типа ЮАР или какой-то там франкистской Испании/салазаровской Португалии этот самый уличный порядок был. Украина Порошенко — это была страна бардака, правового беспредела и полного непонимания правил игры даже среди тех, кто вроде эти правила придумывал. Войны не будет. Киев и Москва заключили новый контракт о транзите газа © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Поэтому снос Порошенко нашел удивительный консенсус в обществе. Последний раз украинцы так задорно шли голосовать за свою независимость. Это так, для сравнения. Порошенко ничего, кроме страха и ненависти, нам всем не давал. С тем и ушел. И не благодаря каким-то вычурным избирательным технологиям, а только потому, что сам оказался тупицей, потерявшим берега», — убежден журналист.

При этом Лесев обосновано считает фигуру Владимира Зеленского феноменом года.

«Мы все помним, как он побеждал. Как затаскал свинью с анализами до стадиона. Мы помним обещания Зе. Помним, что он ни хрена из этого списка не выполнил. Все помним, все видим, а у парня все равно персональный рейтинг с весны не опускается ниже 50%.

Он с этим рейтингом затащил в Раду кучу проходимцев с особыми умственными потребностями. За 4 месяца скандалов во фракции «Слуги народа» было больше, чем у предыдущего созыва парламента за все 5 лет. А вы ведь помните предыдущий созыв парламента? Даже в кунсткамере не найдешь таких персонажей. А вот новая президентская фракция по скандальности давно уже их переплюнула.

Но а вот Зеленскому пока что решительно везет. Чтобы он ни делал, по итогу все равно выходит ему в профит. И тут уже нельзя кивать только на его предшественника, мол, на фоне Порошенко и дохлая собака будет смотреться выигрышно. Зеленский таки обладает собственной харизмой и собственным заделом прочности», — подчеркивает украинский журналист. Зеленский и Путин в телефонном разговоре поздравили друг друга с Новым годом © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

Однако самым главным разочарованием года Лесев называет процесс мирного урегулирования в Донбассе, вернее, отсутствие каких-либо перспектив возвращения мятежного региона в состав Украины.

«Вот этого уже точно не будет. Это показала и встреча Путина и Зе в Париже, и в целом тотальная неготовность украинской элиты и большей части нашего общества идти на какие-то существенные компромиссы. А если всех все устраивает, тогда какие к кому претензии? Мы получили еще одно Приднестровье у наших границ. С практически полной невозможностью реинтеграции сепаратистских республик взад.

Так ли плохо это? Возможно, нет. Рассуждения «жалко людей» — это не про нас. Можно подумать, у нас тут эти самые люди живут менее жалко, чем там. Мы одинаково жалки по обе стороны поребрика.

Но Украина без половины Донбасса получает устойчивое анти-ру-сообщество, которое хоть и изрыгает внутренние противоречия, но стабильно петляет в сторону Запада. Щепки в виде гуманитарного издевательства над несколькими миллионами своих сограждан будут и дальше лететь. Но, по крайней мере, это именно щепки, которые перемалываются.

А вот возвращение ЛДНР вместе с людьми, которые и дня не прожили с постмайданной властью, Украину может встряхнуть. Встряхнуть до чего угодно, включая Варфоломеевскую ночь. Надо ли это нам всем, кто в Киеве и Донецке? Хрен его знает. Умение договариваться — это привилегия умных народов. А у нас дебил во главе министерства экономики, и нам всем от этого смешно. Какое уж там возвращение Донбасса», — горько замечает Игорь Лесев.



Обобщая выводы, к которым пришли пользователи соцсетей, анализируя 2019 год, можно со всей определенностью сказать, что большинство из них признают позитивным шагом для страны смену высшей политической власти и уход Порошенко. Вот только в способность новой команды Владимира Зеленского провести нужные Украине реформы и, главное, добиться мира в Донбассе не верит практически никто.