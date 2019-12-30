Большинство украинцев будут встречать Новый год дома, в кругу семьи. Таковых, судя по недавним опросам, около 61%. Однако, как отмечал недавно директор украинской Ассоциации торговых сетей Алексей Дорошенко, на новогодний стол они потратят меньше, чем в прошлом году. Стало быть, главным украшением стола будет телевизор

Телевидение до сих пор остается основным средством получения информации на Украине, а роль украинского телевидения существенно возросла после запрета российских телеканалов.

Телеканал «1+1», давший, так сказать, путевку в президенты Владимиру Зеленскому, будет развлекать своих зрителей в новогодний вечер новым шоу «Вечернего квартала». Помимо приписных звезд Олега Кошевого и Елены Кравец, не изменивших своему амплуа, зрители увидят и новых членов команды, так как некоторые комики были «делегированы» труппой в украинскую политику.

И кто знает, возможно, среди новичков мы увидим будущих президентов и министров Украины, только начинающих свою политическую карьеру на этих подмостках. Все-таки комедия остается наиболее излюбленным жанром украинских зрителей, поэтому путь к сердцу избирателя лежит через юмор и шутки. Лишь год назад в аналогичном шоу «Вечернего квартала» зрителей развлекал Владимир Зеленский в детском костюмчике, а в этом году он поздравит украинцев сразу же после концерта «Вечернего квартала» уже в роли президента страны.

Ну а первого января «1+1» будет транслировать концерт украинских звезд шоу-бизнеса из дворца «Украина». Редакторы телеканала также покажут зрителям полюбившиеся новогодние советские комедии «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Девчата», а дети смогут насладиться и замечательной чехословацкой новогодней сказкой «Три орешка для Золушки». Три орешка для радости. Проверенный способ создать новогоднее волшебство © фильм «Три орешка для Золушки» | фильм «Три орешка для Золушки» | Перейти в фотобанк

Телеканал ZIK решил немного политизировать новогоднюю ночь, запуская вечером 31 декабря информационно-развлекательное шоу под названием «Вспомнить все». Редакторы пригласили ведущих украинских политиков, которые должны рассказать об этапах развития украинского государства. Гостями студии должны стать бывшие президенты Леонид Кравчук и Виктор Ющенко. Главной сенсацией для зрителей станет участие Виктора Януковича, который, вероятно, будет общаться с аудиторией в удаленном режиме. Кульминацией шоу станет караоке Кравчука и танец Ющенко.

Телеканал «Украина» планирует показать зрителям телешоу под названием «Привет, 20-е», в ходе которого популярные артисты попытаются подчеркнуть отличия и схожие моменты между 1920-ми годами и 2020-м. Как говорится в анонсе шоу, «зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности». «Многие номера будут весьма рискованны и даже опасны!» — интригует режиссер-постановщик проекта Герман Ненов. Помимо этого, канал «Украина» анонсирует премьеру новогодней комедии «Елка на миллион».

Телеканал «Культура UA» в новогоднюю ночь предлагает своим зрителям ностальгировать при просмотре концерта «Украинские хиты твоей юности», обещая песни 1990-х годов.

В новогоднюю ночь канал ICTV порадует зрителей праздничным выпуском юмористической передачи "Дизель Шоу" с участием актеров Егора Крутоголова, Александра Бережка, Яны Глущенко, Евгения Гашенко и Евгения Сморигина. Авторы обещают, что у них не будет никакой политики, а исключительно развлекательное шоу для просмотра «под шубу и оливье». Телеканал К1 решил, как и на все предыдущие выходные и праздники, почти весь день 31 декабря будет показывать выпуски передачи о путешествиях «Орел и решка».

Любимый жулик Леонида Гайдая © кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" София Ротару, Ани Лорак, Ирина Билык, Олег Винник, Лобода, Макс Барских и Злата Огневич, которые исполнят как свои песни, так и каверы на песни из популярных советских фильмов. В канун новогоднего вечера «Интер» также останется верным традиции показывать советские комедии. Зрители увидят «Операцию Ы», «Джентльмены удачи», «Карнавальную ночь» и сказку «Двенадцать месяцев».

Телеканал СТБ тоже «зарядит» почти на весь день 31 декабря советские комедии «Бриллиантовая рука», «Операция Ы» и «Джентльмены удачи». Ностальгию будет эксплуатировать и телеканал НТН. В его эфире 31 декабря стоят мультфильмы «Ну, погоди», советские фильмы «Отпуск за свой счет», «Снежная королева», «Фантазии Веснухина». Вечером же зрители смогут посмотреть музыкальную подборку «Дискотека 1980-х», а после встречи Нового года — концерт Гарика Кричевского.

«Сваты»: Тайна воскрешения дедушки Юры, страхи Зеленского и заговор молчания © svati.tv Петра Порошенко. В его эфире в новогоднюю ночь будут националистические деятели культуры вроде Сергея Жадана и братьев Капрановых. Развлекать аудиторию будут группы «Танок на Майдане Конго», «Козак System» и «От винта».

Тем не менее, большинство редакторов телеканалов отлично знают вкусы публики, как знают и то, что новогодний вечер даст им максимально возможную аудиторию. Такое обилие советских комедий в новогодней программе большинства каналов говорит прежде всего о том, что ностальгию по общему советскому прошлому властям Украины так и не удалось изжить. Украинцы по-прежнему в большинстве своем разделяют ту же культурную сферу, что и большинство граждан России и Белорусси. Стало быть, остается надежда и на взаимопонимание в новом году.