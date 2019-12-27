Падение промпроизводства ускорилось до 7,5%, госбюджет недополучил 56 млрд грн, стали известны потери Украины от новых санкций РФ. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Падение промпроизводства на Украине ускорилось до 7,5%

Объемы промышленного производства в ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,5%. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, за январь-ноябрь зафиксировано падение промпроизводства на 1,2%.

За 11 месяцев 2019 года в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 0,8%, в перерабатывающей промышленности — падение на 1,7%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — падение на 2,7%.

Отметим, промпроизводство на Украине падает шестой месяц подряд. В марте 2019 года объемы промышленного производства выросли на 2,1% — впервые за четыре месяца. В апреле рост ускорился до 5,2%, однако в мае замедлился до 1,6%. В июне объемы снова сократились на 2,3%, в июле — на 0,2%, в сентябре — на 1,7%, в октябре — на 5,0%.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства считают, что падение промышленного производства приобрело системный характер и требует быстрых действий государства. Об этом сообщил в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.

Главными факторами падения почти всех видов промышленности министр назвал системную нехватку спроса на продукцию и негативное влияние укрепления гривны на конкурентоспособность украинских производителей. Запад неоднозначен в оценке ситуации на Украине. ИноСМИ о результатах пяти постмайданных лет © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

По его словам, Минэкономики работает над подписанием меморандума с отраслью из первоочередных шагов, стратегией и планом действий по защите и развитию промышленности.

"Также начинает работать штаб по текущей ситуации с инфраструктурой, в который войдут представители промышленности, Укрзализныци и портов. Уже разработано 13 направлений — векторов действий, которые будут вскоре обнародованы", — написал Милованов.

В то же время заместитель Милованова Сергей Николайчук считает, что украинская экономика проходит этап "созидательного разрушения" (constructive disruption), благодаря чему в ближайшем будущем станет более конкурентоспособной.

"Новая монетарная политика Национального банка Украины (НБУ) ломает те бизнесы, которые ориентировались на инфляционную и девальвационную ренту, реформы правительства закрывают те укоренившиеся десятилетиями схематозы, которые приносили доходы определенным слоям населения за счет других. Уверен, что благодаря такой среде уже в ближайшем будущем мы будем иметь совсем другую экономику, гораздо более конкурентоспособную, чем предыдущая. Но на пути к ней будут свои победители и лузеры", — сообщил замглавы Минэкономики в Facebook во вторник.

С начала года госбюджет недополучил 56 млрд грн

Государственный бюджет Украины за 11 месяцев 2019 года недополучил 56 миллиардов гривен (146,45 млрд руб.) запланированных доходов. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, опубликованные в четверг, 26 декабря.

По подсчетам ведомства, в бюджет поступило 899,7 млрд грн (2,353 трлн руб.), тогда как планировали собрать 955,7 млрд грн (2,499 трлн руб.)

В макроэкономическом обзоре и прогнозе Минфина за январь-ноябрь 2019 года говорится, что "укрепление гривны, низкие цены на природный газ, слабый рост импорта, падение производства табачных изделий по сравнению с показателями, учтенными в государственном бюджете на 2019 год, привели к более низким, чем роспись, доходам общего фонда государственного бюджета в январе-ноябре 2019 года".

В то же время в ведомстве заявили, что в ноябре ситуация несколько улучшилась — таможня, в частности, перевыполнила план поступлений на 300 млн гривен (784,5 млн руб.).

В Госказначействе сообщили, что госбюджет Украины за январь-ноябрь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 34,86 млрд гривен (91,2 млрд руб.), что в 190 раз выше дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 184 миллиона гривен (481,2 млн руб.).

Напомним, в октябре Рада приняла изменения в бюджет текущего года, снизив план доходов на 20 млрд гривен (52,3 млрд руб.) и компенсировав это сокращением плана расходов на обслуживание госдолга. 18 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой заблокировать часть расходов бюджета до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных статьях — на развитие, ремонт и строительство. В Министерстве финансов заявили, что приостановка финансирования ряда расходов не повлияет на зарплаты, пенсии и социальные выплаты.

Министр финансов 20 декабря заявила, что госбюджет-2019 не будет выполнен по доходам, в связи с чем правительство вынуждено остановить финансирование некоторых расходов.

"Министерство финансов осуществляет взвешенную фискальную политику и принимает меры для соблюдения маяков по размеру дефицита сектора общего государственного управления. Казначейство также проводит финансирование всех зарегистрированных за 11 месяцев обязательств, на которые открыты ассигнования. А вот остальные платежи, которые были зарегистрированы уже в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности вместе с распорядителями бюджетных средств. Потому что доходы государственного бюджета за 11 месяцев 2019 года полностью не выполнены вследствие более крепкого, чем учтено в государственном бюджете, обменного курса гривны, медленного роста импорта, падения производства табачных изделий", — пояснили в ведомстве. Надежды только на Россию. Донбасс требует от Украины возместить ущерб через ЕСПЧ © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Напомним, с начала года гривна укрепилась к доллару на 19% и стала мировым лидером по темпам укрепления. По данным Bloomberg, укрепление гривны превысило ревальвацию российского рубля, который по отношению к доллару вырос на 12%.

Потери Украины от новых санкций РФ

После введения Российской Федерацией санкций по ряду украинских промышленных товаров Украина недополучит на рынке $31,2 миллиона и потеряет 1,3% текущего экспорта в РФ.

Такие данные в пятницу, 27 декабря, опубликовало издание «Экономическая правда» со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.

Кроме того, правительство РФ запретило собственным производителям экспортировать на Украину бумагу и картон для утилизации (макулатуру и отходы), что составляет 0,4% от импорта всех российских товаров на Украину и эквивалентно $21,4 млн. Украина получала почти половину этих товаров из РФ.

В число запрещенных к ввозу в РФ товаров вошли: грелки, медицинские трубки и воздуховоды, жгуты, кукурузный крахмал, глюкоза, фруктоза, котлы и радиаторы центрального отопления, части насосов.

В денежном эквиваленте наибольшие потери от санкций почувствует украинский рынок промышленных медицинских товаров (изделия из пластмассы и резины — $16,1 млн) и рынок котлов для центрального отопления — $8,7 млн.

Санкции РФ о запрете ввоза кукурузного крахмала, глюкозы и фруктозы не скажутся на отечественных производителях, т.к., по данным Госстата, за 9 месяцев 2019 года такой экспорт не осуществлялся.

Напомним, 17 декабря российское правительство расширило перечень украинских товаров, которые нельзя будет ввозить на территорию РФ, а также ввело персональные санкции против 9 граждан Украины.