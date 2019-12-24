Украина и республики Донбасса продолжают переговоры об обмене – стороны до сих пор не могут прийти к компромиссу по поводу списков лиц, подлежащих данной процедуре, несмотря на принципиальную договоренность, достигнутую в ходе саммита «нормандской четверки» 9 декабря. Почему новый обмен на грани срыва, выясняла Украина.ру

Что говорят официальные лица

Как сообщил в своем Телеграм-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, считающийся близким к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, большой обмен между Киевом и ДНР-ЛНР может состояться в ближайшие дни.

«Сегодня состоится очень важная видеоконференция Минской контактной группы. Представители ДНР и ЛНР решительно настроены добиться освобождения своих соратников из украинского плена. Если все пойдет по плану, то уже в ближайшие дни можно ожидать большого обмена между Киевом и Донбассом по принципу «всех установленных на всех установленных». На этом давно настаивают Донецк и Луганск. Москва их поддерживает. Такой обмен удерживаемых лиц предусмотрен решением парижского саммита. Если Украина не начнет опять юлить и петлять, то до Нового года много людей смогут, наконец, вернуться домой», — написал Чеснаков. Проблемы с обменом. Вернутся ли пленные из Украины и России домой до Нового года? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

В то же время, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее в эфире «Первого канала» сообщал, что обмен может не состояться до Нового года.

«В контактной группе появился новый критерий: установленные — да, но они не все «процессуально очищенные». Это означает новое препятствие», — сказал Лавров. Он подчеркнул, что цель обмена — «всех на всех», но когда «все эти годы сопоставляли списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены».

Что касается мнения украинских властей, то его в интервью «Укринформа» представил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. По его словам, согласована одна группа, которая однозначно готова к обмену, однако Киев хотел бы достичь большего прогресса в этом вопросе. «Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, поскольку мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям к Новому году. Поэтому координатором от ОБСЕ было принято решение безотлагательно провести видеоконференцию и завершить работу над списками», — отметил Пристайко.

Почему не могут договориться?

Ряд задач Трехсторонней контактной группе в Минске поставили в совместном коммюнике от 9 декабря лидеры «нормандской четверки». В документе предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры призвали до конца года обеспечить в регионе режим прекращения огня. Также в коммюнике было заявлено о необходимости организовать обмен удерживаемых лиц в формате «всех на всех» до конца года.

Во время переговоров контактной группы 18 декабря сторонам не удалось согласовать списки обмениваемых лиц. Представители Киева потребовали провести обмен по формуле «всех осужденных — на всех осужденных», а не «всех установленных на всех установленных», как было записано в парижском коммюнике. Республики Донбасса от подобного предложения наотрез отказались, поскольку оно предусматривало значительное сокращение числа лиц, предназначенных для обмена. Ведь в таком случае в нем смогут участвовать только те, у кого уже есть обвинительный приговор. Кроме того, Украина стремится исключить из списков бывших бойцов спецподразделения «Беркут», которых судят по обвинению в расстрелах на Майдане.

По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой «неспособность официального Киева выполнять взятые на себя обязательства может привести к тому, что люди так и не встретят новогодние праздники вместе со своими родными и близкими».

Представители ДНР и ЛНР обвинили Украину в саботаже решений Минских соглашений, настаивая на необходимости процессуальной очистки удерживаемых лиц — полного прекращения уголовного преследования и закрытие уголовных дел. Подобная проблема существует не первый год. В частности, после обмена, имевшего место два года назад, выяснилось, что у некоторых попавших под обмен не было документов, другим были выданы не оригиналы справок об освобождении, а только копии. Кроме того, в отношении ряда граждан были не закрыты уголовные дела, хотя 6-й пункт Минских соглашений прямо предусматривает «запрет преследования и наказания лиц в связи с событиями в Донбассе». Зачастую данные обязательства не соблюдались еще с 2014 года: после обмена спустя некоторое время уголовное преследование политзаключенных возобновлялось. Такое положение вещей существенно ограничивало их в правах. Минская проверка Парижского саммита. Украина не признает, что нарушает перемирие чаще, чем ЛДНР © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Одесский журналист, главный редактор издания «Таймер» Юрий Ткачев в свете позиции украинских властей настроен весьма скептически. «Осуждённые составляют лишь сравнительно небольшую часть от всех политзаключённых в Украине. Как я уже неоднократно писал, в подавляющем числе случаев обвинительные приговоры возникали тогда, когда люди соглашались признать вину. Те, кто её не признаёт, сидят годами без приговора: либо потому, что доказательств их вины нет, либо эти доказательства таковы, что в суде их представлять неудобно, либо не знаю ещё почему. Но по сути заседания судов по этим делам практически не ведутся: их проводят раз в два месяца, чтобы продлить меру пресечения и всё. То есть трактовка «всех на всех» как «всех осуждённых на всех осуждённых» позволит украинской стороне не выдавать большую часть тех, кто подлежат обмену», — написал журналист в своем Телеграм-канале.

«Есть большая вероятность того, что, обменяв «всех осуждённых на всех осуждённых», Украина скажет, что данный пункт Минских соглашений выполнен, и обменов больше не будет. И те люди, которые «пролетят» мимо этого обмена, с большой вероятностью останутся сидеть дальше — сидеть, повторюсь, без приговора», — добавил Ткачев.

Таким образом, вследствие неконструктивной позиции украинской стороны, ситуация с обменом пока зависла в неопределенном состоянии. Впрочем, возможность прийти к соглашению еще остается. И хотелось бы надеяться, что хоть какая-то часть политических узников сможет получить долгожданную свободу еще в этом году.