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Европа бьёт рекорды по закупкам российского газа, от которого собралась отказываться
Европа бьёт рекорды по закупкам российского газа, от которого собралась отказываться - 13.07.2026 Украина.ру
Европа бьёт рекорды по закупкам российского газа, от которого собралась отказываться
В первом полугодии страны ЕС заметно нарастили закупки российского СПГ, обновив рекорды. Об этом 13 июля сообщает РИА Новости
2026-07-13T10:24
2026-07-13T10:24
2026-07-13T11:57
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В июне Евросоюз приобрёл 2,169 миллиарда кубометров — на 10% больше, чем годом ранее. Всего за первое полугодие — 13,412 миллиарда, прирост на 17,4%. А ближневосточный импорт из-за приостановки производства в Катаре рухнул в 2,5 раза."Европейцы покупали то, что было физически доступно. 97% партий с "Ямал СПГ" ушли в ЕС. Российские поставщики оказались единственными, не зависящими от Ормузского пролива", — объясняет партнёр Capital Lab Евгений Шатов. Импортёры запасаются впрок: с 25 апреля в ЕС запрещены краткосрочные контракты на российский СПГ, с января 2027-го — и долгосрочные.Однако заменить 13 миллиардов кубов американским или катарским газом мгновенно нельзя. Вся санкционная стратегия строилась на катарских поставках, но геополитика внесла коррективы. Вдобавок азиатские контракты дороже, и катарский газ уходит туда. Хранилища в Европе заполнены лишь на 49,7% — к зиме могут добраться лишь до 75%, близко к историческому минимуму.О других событиях – в материале "Дефицит топлива нарастает": Россия наносит удары по АЗС и завоевывает господство в воздухеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, европа, россия, катар, ес, мир без границ
Новости, Европа, Россия, Катар, ЕС, Мир без границ
Европа бьёт рекорды по закупкам российского газа, от которого собралась отказываться
10:24 13.07.2026 (обновлено: 11:57 13.07.2026)
В первом полугодии страны ЕС заметно нарастили закупки российского СПГ, обновив рекорды. Об этом 13 июля сообщает РИА Новости
В июне Евросоюз приобрёл 2,169 миллиарда кубометров — на 10% больше, чем годом ранее. Всего за первое полугодие — 13,412 миллиарда, прирост на 17,4%. А ближневосточный импорт из-за приостановки производства в Катаре рухнул в 2,5 раза.
"Европейцы покупали то, что было физически доступно. 97% партий с "Ямал СПГ" ушли в ЕС. Российские поставщики оказались единственными, не зависящими от Ормузского пролива", — объясняет партнёр Capital Lab Евгений Шатов.
Импортёры запасаются впрок: с 25 апреля в ЕС запрещены краткосрочные контракты на российский СПГ, с января 2027-го — и долгосрочные.
Однако заменить 13 миллиардов кубов американским или катарским газом мгновенно нельзя. Вся санкционная стратегия строилась на катарских поставках, но геополитика внесла коррективы.
Вдобавок азиатские контракты дороже, и катарский газ уходит туда. Хранилища в Европе заполнены лишь на 49,7% — к зиме могут добраться лишь до 75%, близко к историческому минимуму.
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