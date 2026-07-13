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В Азербайджане допустили выход страны из Совета Европы

В Азербайджане допустили выход страны из Совета Европы - 13.07.2026 Украина.ру

В Азербайджане допустили выход страны из Совета Европы

Президент Ильхам Алиев заявил, что Баку всерьёз рассматривает возможность полного выхода из Совета Европы. Об этом 13 июля он сказал на IV Шушинском глобальном медиафоруме

2026-07-13T11:10

2026-07-13T11:10

2026-07-13T11:22

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"Я открыто заявляю, что Азербайджан полностью рассматривает возможность выхода из организации. Речь идёт не только о приостановлении или замораживании членства", — заявил Алиев.Он напомнил, что в январе 2024 года азербайджанскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ. По его словам, это решение было реакцией на позицию Баку по территориальной целостности, а не связано с правами человека. Генсек Совета Европы просил повременить с выходом, но ультимативные требования ПАСЕ остаются неприемлемыми. Возвращение возможно только после восстановления права голоса.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Киеву срочно нужно оружие: что может измениться сегодня? Хроника событий на утро 13 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, азербайджан, баку, ильхам алиев, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, мир без границ