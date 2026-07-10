В Омске после атаки БПЛА нашли неразорвавшийся снаряд
Оперативные службы обнаружили неразорвавшийся снаряд в районе северного промышленного узла Омска после атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко, передает 10 июля телеграм-канал Украина.ру
"В районе северного промышленного узла Омска оперативные службы обнаружили неразорвавшийся снаряд после событий 6 июля. Специалисты приступают к его ликвидации. Опасности для жителей нет. Ситуация под контролем", - заверил Хоценко.
В понедельник в Омской области был объявлен режим беспилотной опасности.
Позднее Хоценко сообщил, что вражеские БПЛА атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод, силы ПВО уничтожили большую часть беспилотников, погибших и пострадавших нет.
Подробнее - в материале ВСУ впервые атаковали нефтезавод в Омске на сайте Украина.ру.
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