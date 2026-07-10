https://ukraina.ru/20260710/v-omske-posle-ataki-bpla-nashli-nerazorvavshiysya-snaryad-1081302001.html

В Омске после атаки БПЛА нашли неразорвавшийся снаряд

В Омске после атаки БПЛА нашли неразорвавшийся снаряд - 10.07.2026 Украина.ру

В Омске после атаки БПЛА нашли неразорвавшийся снаряд

Оперативные службы обнаружили неразорвавшийся снаряд в районе северного промышленного узла Омска после атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко, передает 10 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-10T07:24

2026-07-10T07:24

2026-07-10T07:24

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"В районе северного промышленного узла Омска оперативные службы обнаружили неразорвавшийся снаряд после событий 6 июля. Специалисты приступают к его ликвидации. Опасности для жителей нет. Ситуация под контролем", - заверил Хоценко.В понедельник в Омской области был объявлен режим беспилотной опасности. Позднее Хоценко сообщил, что вражеские БПЛА атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод, силы ПВО уничтожили большую часть беспилотников, погибших и пострадавших нет.Подробнее - в материале ВСУ впервые атаковали нефтезавод в Омске на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, украина.ру, вооруженные силы украины, нпз, бпла