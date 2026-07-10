В зоне СВО начала применяться новая акустическая система "Заваруха" - 10.07.2026 Украина.ру
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В зоне СВО начала применяться новая акустическая система "Заваруха"
В зоне СВО начала применяться новая акустическая система "Заваруха" - 10.07.2026 Украина.ру
В зоне СВО начала применяться новая акустическая система "Заваруха"
Российская система акустической разведки "Заваруха" начала применяться в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает официальный представитель НПО "Альфа"
2026-07-10T12:25
2026-07-10T12:25
украина
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
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украина.ру
ии (искусственный интеллект)
сво
спецоперация
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В зоне спецоперации начала применяться новейшая российская система акустической разведки "Заваруха", разработанная НПО "Альфа". Как сообщили в организации, это самая компактная система звуковой разведки для обнаружения огневых позиций противника — размер её микрофонной решётки не превышает одного метра.Комплекс уже прошёл боевую апробацию в ДНР, ЛНР, а также Белгородской, Брянской и Запорожской областях. Система показала высокую точность: погрешность на дальности более 20 км не превышает 400 м, что достаточно для доразведки с помощью БПЛА. На дальности 12 км погрешность составляет не более 150 м. Максимальная подтверждённая дальность обнаружения — 27 км.В НПО "Альфа" отметили, что система способна автономно работать до 5 суток, обладает высокой скрытностью благодаря пассивному принципу действия и почти не излучает сигналов. В ходе боевого применения с её помощью были вскрыты позиции украинских артиллерийских установок, включая Caesar и польские Krab.По сравнению с существующими российскими комплексами артиллерийской разведки, такими как "Пенициллин" и АЗК-7М, новая система значительно компактнее, дешевле в 60 раз и не требует большого количества обслуживающего персонала. Кроме того, она эффективнее обнаруживает миномётные позиции. В организации подчеркнули, что разработчикам удалось "немного победить физику", создав микрофонную решётку длиной всего один метр, тогда как теоретически минимальный размер базы должен составлять 100–300 метров.Ранее украинский военный с позывным "Мучной" сообщил об ухудшении обстановки на Краматорском и Славянском направлениях, признав успехи российских войск и серьёзные трудности с логистикой украинских подразделений. Подробнее в материале Украинский военный "Мучной" признал тяжёлое положение ВСУ на Краматорском и Славянском направленияхБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как Зеленский выкинул Киев из ЕС, и от кого нужно "спасти" Украину. Хроника событий на утро 10 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина, донецкая народная республика, лнр, вооруженные силы украины, ес, украина.ру, ии (искусственный интеллект), сво, спецоперация
Украина, Донецкая Народная Республика, ЛНР, Вооруженные силы Украины, ЕС, Украина.ру, ИИ (искусственный интеллект), СВО, Спецоперация

В зоне СВО начала применяться новая акустическая система "Заваруха"

12:25 10.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая подготовка минометных расчетов группировки войск "Центр" на Днепропетровском направление СВО
Боевая подготовка минометных расчетов группировки войск Центр на Днепропетровском направление СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российская система акустической разведки "Заваруха" начала применяться в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает официальный представитель НПО "Альфа"
В зоне спецоперации начала применяться новейшая российская система акустической разведки "Заваруха", разработанная НПО "Альфа". Как сообщили в организации, это самая компактная система звуковой разведки для обнаружения огневых позиций противника — размер её микрофонной решётки не превышает одного метра.
Комплекс уже прошёл боевую апробацию в ДНР, ЛНР, а также Белгородской, Брянской и Запорожской областях. Система показала высокую точность: погрешность на дальности более 20 км не превышает 400 м, что достаточно для доразведки с помощью БПЛА. На дальности 12 км погрешность составляет не более 150 м. Максимальная подтверждённая дальность обнаружения — 27 км.
В НПО "Альфа" отметили, что система способна автономно работать до 5 суток, обладает высокой скрытностью благодаря пассивному принципу действия и почти не излучает сигналов. В ходе боевого применения с её помощью были вскрыты позиции украинских артиллерийских установок, включая Caesar и польские Krab.
По сравнению с существующими российскими комплексами артиллерийской разведки, такими как "Пенициллин" и АЗК-7М, новая система значительно компактнее, дешевле в 60 раз и не требует большого количества обслуживающего персонала. Кроме того, она эффективнее обнаруживает миномётные позиции.
В организации подчеркнули, что разработчикам удалось "немного победить физику", создав микрофонную решётку длиной всего один метр, тогда как теоретически минимальный размер базы должен составлять 100–300 метров.
Ранее украинский военный с позывным "Мучной" сообщил об ухудшении обстановки на Краматорском и Славянском направлениях, признав успехи российских войск и серьёзные трудности с логистикой украинских подразделений. Подробнее в материале Украинский военный "Мучной" признал тяжёлое положение ВСУ на Краматорском и Славянском направлениях
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как Зеленский выкинул Киев из ЕС, и от кого нужно "спасти" Украину. Хроника событий на утро 10 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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