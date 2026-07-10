https://ukraina.ru/20260710/v-zone-svo-nachala-primenyatsya-novaya-akusticheskaya-sistema-zavarukha-1081318853.html
В зоне СВО начала применяться новая акустическая система "Заваруха"
В зоне СВО начала применяться новая акустическая система "Заваруха" - 10.07.2026 Украина.ру
В зоне СВО начала применяться новая акустическая система "Заваруха"
Российская система акустической разведки "Заваруха" начала применяться в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает официальный представитель НПО "Альфа"
2026-07-10T12:25
2026-07-10T12:25
2026-07-10T12:25
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вооруженные силы украины
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В зоне спецоперации начала применяться новейшая российская система акустической разведки "Заваруха", разработанная НПО "Альфа". Как сообщили в организации, это самая компактная система звуковой разведки для обнаружения огневых позиций противника — размер её микрофонной решётки не превышает одного метра.Комплекс уже прошёл боевую апробацию в ДНР, ЛНР, а также Белгородской, Брянской и Запорожской областях. Система показала высокую точность: погрешность на дальности более 20 км не превышает 400 м, что достаточно для доразведки с помощью БПЛА. На дальности 12 км погрешность составляет не более 150 м. Максимальная подтверждённая дальность обнаружения — 27 км.В НПО "Альфа" отметили, что система способна автономно работать до 5 суток, обладает высокой скрытностью благодаря пассивному принципу действия и почти не излучает сигналов. В ходе боевого применения с её помощью были вскрыты позиции украинских артиллерийских установок, включая Caesar и польские Krab.По сравнению с существующими российскими комплексами артиллерийской разведки, такими как "Пенициллин" и АЗК-7М, новая система значительно компактнее, дешевле в 60 раз и не требует большого количества обслуживающего персонала. Кроме того, она эффективнее обнаруживает миномётные позиции. В организации подчеркнули, что разработчикам удалось "немного победить физику", создав микрофонную решётку длиной всего один метр, тогда как теоретически минимальный размер базы должен составлять 100–300 метров.Ранее украинский военный с позывным "Мучной" сообщил об ухудшении обстановки на Краматорском и Славянском направлениях, признав успехи российских войск и серьёзные трудности с логистикой украинских подразделений. Подробнее в материале Украинский военный "Мучной" признал тяжёлое положение ВСУ на Краматорском и Славянском направленияхБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как Зеленский выкинул Киев из ЕС, и от кого нужно "спасти" Украину. Хроника событий на утро 10 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, донецкая народная республика, лнр, вооруженные силы украины, ес, украина.ру, ии (искусственный интеллект), сво, спецоперация
Украина, Донецкая Народная Республика, ЛНР, Вооруженные силы Украины, ЕС, Украина.ру, ИИ (искусственный интеллект), СВО, Спецоперация
В зоне СВО начала применяться новая акустическая система "Заваруха"
Российская система акустической разведки "Заваруха" начала применяться в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает официальный представитель НПО "Альфа"
В зоне спецоперации начала применяться новейшая российская система акустической разведки "Заваруха", разработанная НПО "Альфа". Как сообщили в организации, это самая компактная система звуковой разведки для обнаружения огневых позиций противника — размер её микрофонной решётки не превышает одного метра.
Комплекс уже прошёл боевую апробацию в ДНР, ЛНР, а также Белгородской, Брянской и Запорожской областях. Система показала высокую точность: погрешность на дальности более 20 км не превышает 400 м, что достаточно для доразведки с помощью БПЛА. На дальности 12 км погрешность составляет не более 150 м. Максимальная подтверждённая дальность обнаружения — 27 км.
В НПО "Альфа" отметили, что система способна автономно работать до 5 суток, обладает высокой скрытностью благодаря пассивному принципу действия и почти не излучает сигналов. В ходе боевого применения с её помощью были вскрыты позиции украинских артиллерийских установок, включая Caesar и польские Krab.
По сравнению с существующими российскими комплексами артиллерийской разведки, такими как "Пенициллин" и АЗК-7М, новая система значительно компактнее, дешевле в 60 раз и не требует большого количества обслуживающего персонала. Кроме того, она эффективнее обнаруживает миномётные позиции.
В организации подчеркнули, что разработчикам удалось "немного победить физику", создав микрофонную решётку длиной всего один метр, тогда как теоретически минимальный размер базы должен составлять 100–300 метров.
Ранее украинский военный с позывным "Мучной" сообщил об ухудшении обстановки на Краматорском и Славянском направлениях, признав успехи российских войск и серьёзные трудности с логистикой украинских подразделений. Подробнее в материале Украинский военный "Мучной" признал тяжёлое положение ВСУ на Краматорском и Славянском направлениях
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