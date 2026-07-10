СК РФ разыскивает оператора БПЛА, атаковавшего Брянскую область - 10.07.2026 Украина.ру
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СК РФ разыскивает оператора БПЛА, атаковавшего Брянскую область
СК РФ разыскивает оператора БПЛА, атаковавшего Брянскую область - 10.07.2026 Украина.ру
СК РФ разыскивает оператора БПЛА, атаковавшего Брянскую область
Установлен оператор БПЛА Виктор Панько, подозреваемый в совершении атак по территории Брянской области. Об этом 10 июля сообщил Следственный комитет России
2026-07-10T13:21
2026-07-10T16:28
новости
россия
брянская область
украина
ск рф
вооруженные силы украины
мирные жители
всу
военные преступления
атака бпла
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"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении оператора беспилотного летательного аппарата Виктора Панько. Он подозревается в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ)", - сказано в официальном сообщении.Следователи установили, что 27 ноября 2025 года Панько вблизи населенного пункта Сеньковка Городнянского района Черниговской области Украины осуществил запуск и пилотирование БПЛА гексакоптерного типа "Вампир". С него он произвел сброс боеприпаса в районе населенного пункта Круча Климовского района Брянской области. В результате атаки и детонации боеприпаса тогда погиб детонации один человек. Панько объявлен в розыск."В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства совершенных Панько преступлений и дана уголовно-правовая оценка его действиям", - заверили в СК РФ.Тем временем Белоруссия хочет добиться международного расследования удара ВСУ по автобусуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращение масштабного теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 10 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, брянская область, украина, ск рф, вооруженные силы украины, мирные жители, всу, военные преступления, атака бпла, терроризм
Новости, Россия, Брянская область, Украина, СК РФ, Вооруженные силы Украины, мирные жители, ВСУ, Военные преступления, атака БПЛА, терроризм

СК РФ разыскивает оператора БПЛА, атаковавшего Брянскую область

13:21 10.07.2026 (обновлено: 16:28 10.07.2026)
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Установлен оператор БПЛА Виктор Панько, подозреваемый в совершении атак по территории Брянской области. Об этом 10 июля сообщил Следственный комитет России
"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении оператора беспилотного летательного аппарата Виктора Панько. Он подозревается в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ)", - сказано в официальном сообщении.
Следователи установили, что 27 ноября 2025 года Панько вблизи населенного пункта Сеньковка Городнянского района Черниговской области Украины осуществил запуск и пилотирование БПЛА гексакоптерного типа "Вампир". С него он произвел сброс боеприпаса в районе населенного пункта Круча Климовского района Брянской области.
В результате атаки и детонации боеприпаса тогда погиб детонации один человек. Панько объявлен в розыск.
"В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства совершенных Панько преступлений и дана уголовно-правовая оценка его действиям", - заверили в СК РФ.
Тем временем Белоруссия хочет добиться международного расследования удара ВСУ по автобусу
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращение масштабного теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 10 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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НовостиРоссияБрянская областьУкраинаСК РФВооруженные силы Украинымирные жителиВСУВоенные преступленияатака БПЛАтерроризм
 
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