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СК РФ разыскивает оператора БПЛА, атаковавшего Брянскую область

СК РФ разыскивает оператора БПЛА, атаковавшего Брянскую область - 10.07.2026 Украина.ру

СК РФ разыскивает оператора БПЛА, атаковавшего Брянскую область

Установлен оператор БПЛА Виктор Панько, подозреваемый в совершении атак по территории Брянской области. Об этом 10 июля сообщил Следственный комитет России

2026-07-10T13:21

2026-07-10T13:21

2026-07-10T16:28

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"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении оператора беспилотного летательного аппарата Виктора Панько. Он подозревается в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ)", - сказано в официальном сообщении.Следователи установили, что 27 ноября 2025 года Панько вблизи населенного пункта Сеньковка Городнянского района Черниговской области Украины осуществил запуск и пилотирование БПЛА гексакоптерного типа "Вампир". С него он произвел сброс боеприпаса в районе населенного пункта Круча Климовского района Брянской области. В результате атаки и детонации боеприпаса тогда погиб детонации один человек. Панько объявлен в розыск."В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства совершенных Панько преступлений и дана уголовно-правовая оценка его действиям", - заверили в СК РФ.Тем временем Белоруссия хочет добиться международного расследования удара ВСУ по автобусуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращение масштабного теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 10 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, брянская область, украина, ск рф, вооруженные силы украины, мирные жители, всу, военные преступления, атака бпла, терроризм