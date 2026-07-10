Силы ПВО отражают ночной налёт на Москву - 10.07.2026 Украина.ру
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Силы ПВО отражают ночной налёт на Москву
Силы ПВО отражают ночной налёт на Москву - 10.07.2026 Украина.ру
Силы ПВО отражают ночной налёт на Москву
Силы ПВО в ходе отражения ночного налёта сбили уже восемь украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин в ночь на 10 июля сообщил в своём телеграм-канале
2026-07-10T03:09
2026-07-10T03:09
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сергей собянин
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спецоперация
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"Шесть БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — говорится в последнем сообщении мэра от 2:21 мск.Первые два украинских беспилотника, которые в ночь на 10 июля смогли преодолеть ПВО в других регионах, были уничтожены на подступах к столице в 22:13 и 23:15 мск.Ранее сообщалось, что во второй половине дня 9 июля силы ПВО сбили на подступах к Москве шесть БПЛА.В настоящее время в Московском регионе объявлена тревога по БПЛА. Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, москва, сергей собянин, минобороны рф, вс рф, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, украина
Украина.ру, Россия, Москва, Сергей Собянин, Минобороны РФ, ВС РФ, ПВО, СВО, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина

Силы ПВО отражают ночной налёт на Москву

03:09 10.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав КрасильниковВоеннослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Силы ПВО в ходе отражения ночного налёта сбили уже восемь украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин в ночь на 10 июля сообщил в своём телеграм-канале
"Шесть БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — говорится в последнем сообщении мэра от 2:21 мск.
Первые два украинских беспилотника, которые в ночь на 10 июля смогли преодолеть ПВО в других регионах, были уничтожены на подступах к столице в 22:13 и 23:15 мск.
Ранее сообщалось, что во второй половине дня 9 июля силы ПВО сбили на подступах к Москве шесть БПЛА.
В настоящее время в Московском регионе объявлена тревога по БПЛА. Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
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