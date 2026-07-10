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Силы ПВО отражают ночной налёт на Москву

Силы ПВО отражают ночной налёт на Москву - 10.07.2026 Украина.ру

Силы ПВО отражают ночной налёт на Москву

Силы ПВО в ходе отражения ночного налёта сбили уже восемь украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин в ночь на 10 июля сообщил в своём телеграм-канале

2026-07-10T03:09

2026-07-10T03:09

2026-07-10T03:09

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"Шесть БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — говорится в последнем сообщении мэра от 2:21 мск.Первые два украинских беспилотника, которые в ночь на 10 июля смогли преодолеть ПВО в других регионах, были уничтожены на подступах к столице в 22:13 и 23:15 мск.Ранее сообщалось, что во второй половине дня 9 июля силы ПВО сбили на подступах к Москве шесть БПЛА.В настоящее время в Московском регионе объявлена тревога по БПЛА. Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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