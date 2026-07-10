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России следует атаковать танкеры Украины, США и ЕС - парламентарий

России следует атаковать танкеры Украины, США и ЕС - парламентарий - 10.07.2026 Украина.ру

России следует атаковать танкеры Украины, США и ЕС - парламентарий

России следует отвечать атакующим её суда зеркально. Об этом 9 июля "Газете.Ru" заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев

2026-07-10T12:53

2026-07-10T12:53

2026-07-10T13:00

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Российский парламентарий отметил, что на Украина особо гордятся тем, что нападают на российские безоружные суда. Причем, делается это не только в Азовском и Черном морях, но также в Средиземноморье. Журавлев считает, что суда следует вооружить. Даже один крупнокалиберный пулемет сможет спасти их и от ударов нескольких безэкипажных катеров "И, кроме того, от пиратского захвата, которые практикуют в последнее время страны НАТО, - сказал парламентарий. - Не думаю, что эстонские военные моряки отважились бы высадиться на борт, если бы знали, что их может встретить плотный пулеметный огонь. И, в конце концов, нужно перестать миндальничать, и в ответ точно так же подрывать и захватывать украинские, европейские и американские суда. Подбит один танкер – получите в ответ два торпедированных сухогруза. Только тогда такая практика сойдет на нет".Издание отметило, что ВСУ 9 июля вновь атаковали беспилотниками два танкера в Таганрогском заливе. Суда получили механические повреждения, а экипажи были эвакуированы. Также ночью под ударом оказались Тверская область и Ставропольский край, где произошли возгорания на нефтяном резервуаре и промышленном объекте.Тем временем ФСБ сорвала задуманный Киевом подрыв военного аэродрома в Ростове-на-ДонуАктуальное интервью: Сергей Ермаков: Трамп не выйдет из игры против России, но Украине не видать НАТО и даровых патроновВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, сша, алексей журавлёв, ес, госдума, нато, беспилотники, атака бпла, мир без границ