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России следует атаковать танкеры Украины, США и ЕС - парламентарий
России следует атаковать танкеры Украины, США и ЕС - парламентарий - 10.07.2026 Украина.ру
России следует атаковать танкеры Украины, США и ЕС - парламентарий
России следует отвечать атакующим её суда зеркально. Об этом 9 июля "Газете.Ru" заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев
2026-07-10T12:53
2026-07-10T12:53
2026-07-10T13:00
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Российский парламентарий отметил, что на Украина особо гордятся тем, что нападают на российские безоружные суда. Причем, делается это не только в Азовском и Черном морях, но также в Средиземноморье. Журавлев считает, что суда следует вооружить. Даже один крупнокалиберный пулемет сможет спасти их и от ударов нескольких безэкипажных катеров "И, кроме того, от пиратского захвата, которые практикуют в последнее время страны НАТО, - сказал парламентарий. - Не думаю, что эстонские военные моряки отважились бы высадиться на борт, если бы знали, что их может встретить плотный пулеметный огонь. И, в конце концов, нужно перестать миндальничать, и в ответ точно так же подрывать и захватывать украинские, европейские и американские суда. Подбит один танкер – получите в ответ два торпедированных сухогруза. Только тогда такая практика сойдет на нет".Издание отметило, что ВСУ 9 июля вновь атаковали беспилотниками два танкера в Таганрогском заливе. Суда получили механические повреждения, а экипажи были эвакуированы. Также ночью под ударом оказались Тверская область и Ставропольский край, где произошли возгорания на нефтяном резервуаре и промышленном объекте.Тем временем ФСБ сорвала задуманный Киевом подрыв военного аэродрома в Ростове-на-ДонуАктуальное интервью: Сергей Ермаков: Трамп не выйдет из игры против России, но Украине не видать НАТО и даровых патроновВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, сша, алексей журавлёв, ес, госдума, нато, беспилотники, атака бпла, мир без границ
Новости, Россия, Украина, США, Алексей Журавлёв, ЕС, Госдума, НАТО, беспилотники, атака БПЛА, Мир без границ
России следует атаковать танкеры Украины, США и ЕС - парламентарий
12:53 10.07.2026 (обновлено: 13:00 10.07.2026)
России следует отвечать атакующим её суда зеркально. Об этом 9 июля "Газете.Ru" заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев
Российский парламентарий отметил, что на Украина особо гордятся тем, что нападают на российские безоружные суда. Причем, делается это не только в Азовском и Черном морях, но также в Средиземноморье.
Журавлев считает, что суда следует вооружить. Даже один крупнокалиберный пулемет сможет спасти их и от ударов нескольких безэкипажных катеров
"И, кроме того, от пиратского захвата, которые практикуют в последнее время страны НАТО, - сказал парламентарий. - Не думаю, что эстонские военные моряки отважились бы высадиться на борт, если бы знали, что их может встретить плотный пулеметный огонь. И, в конце концов, нужно перестать миндальничать, и в ответ точно так же подрывать и захватывать украинские, европейские и американские суда. Подбит один танкер – получите в ответ два торпедированных сухогруза. Только тогда такая практика сойдет на нет".
Издание отметило, что ВСУ 9 июля вновь атаковали беспилотниками два танкера в Таганрогском заливе. Суда получили механические повреждения, а экипажи были эвакуированы. Также ночью под ударом оказались Тверская область и Ставропольский край, где произошли возгорания на нефтяном резервуаре и промышленном объекте.
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