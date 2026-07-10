https://ukraina.ru/20260710/poroshenko-obzhaluet-reshenie-suda-ob-otkaze-snyatiya-sanktsiy-zelenskogo-1081324335.html

Порошенко* обжалует решение суда об отказе снятия санкций Зеленского

Порошенко* обжалует решение суда об отказе снятия санкций Зеленского - 10.07.2026 Украина.ру

Порошенко* обжалует решение суда об отказе снятия санкций Зеленского

Верховный суд Украины отказал экс-президенту страны Петру Порошенко* в отмене введенных против него санкций, пишут украинские СМИ

2026-07-10T13:26

2026-07-10T13:26

2026-07-10T13:26

новости

украина

владимир зеленский

верховный суд

еспч

петр порошенко*

санкции

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/30/1034063047_322:94:1440:723_1920x0_80_0_0_497fc911bd465d92c31849fd8ae83fd6.jpg

Владимир Зеленский объяснил такое решение коррупционными схемами экс-президента. По его словам, Порошенко* отмывал деньги через фонды.Сам Порошенко намерен обжаловать этот отказ суда. Кроме того, бывший президент выразил надежду, что Европейский суд по правам человека удовлетворит его жалобу на санкции. ЕСПЧ принял ее к рассмотрению и открыл производство по иску 31 марта 2026 года. Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко в феврале 2025 года. Контроль за исполнением решения он возложил на Совет национальной безопасности и обороны Украины. После этого Порошенко заявлял, что из-за ограничений не смог выехать из страны на Мюнхенскую конференцию. Подробнее о бывшем украинском лидере - в материале Порошенко* готовит реванш, Зеленский ведет "свою игру": Богачёв о выборах и борьбе элит на Украине на сайте Украина.ру. * Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, верховный суд, еспч, петр порошенко*, санкции, суд