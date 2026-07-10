https://ukraina.ru/20260710/poroshenko-obzhaluet-reshenie-suda-ob-otkaze-snyatiya-sanktsiy-zelenskogo-1081324335.html
Порошенко* обжалует решение суда об отказе снятия санкций Зеленского
Порошенко* обжалует решение суда об отказе снятия санкций Зеленского - 10.07.2026 Украина.ру
Порошенко* обжалует решение суда об отказе снятия санкций Зеленского
Верховный суд Украины отказал экс-президенту страны Петру Порошенко* в отмене введенных против него санкций, пишут украинские СМИ
2026-07-10T13:26
2026-07-10T13:26
2026-07-10T13:26
новости
украина
владимир зеленский
верховный суд
еспч
петр порошенко*
санкции
суд
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Владимир Зеленский объяснил такое решение коррупционными схемами экс-президента. По его словам, Порошенко* отмывал деньги через фонды.Сам Порошенко намерен обжаловать этот отказ суда. Кроме того, бывший президент выразил надежду, что Европейский суд по правам человека удовлетворит его жалобу на санкции. ЕСПЧ принял ее к рассмотрению и открыл производство по иску 31 марта 2026 года. Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко в феврале 2025 года. Контроль за исполнением решения он возложил на Совет национальной безопасности и обороны Украины. После этого Порошенко заявлял, что из-за ограничений не смог выехать из страны на Мюнхенскую конференцию. Подробнее о бывшем украинском лидере - в материале Порошенко* готовит реванш, Зеленский ведет "свою игру": Богачёв о выборах и борьбе элит на Украине на сайте Украина.ру. * Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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новости, украина, владимир зеленский, верховный суд, еспч, петр порошенко*, санкции, суд
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Верховный Суд, ЕСПЧ, Петр Порошенко*, санкции, Суд
Порошенко* обжалует решение суда об отказе снятия санкций Зеленского
Верховный суд Украины отказал экс-президенту страны Петру Порошенко* в отмене введенных против него санкций, пишут украинские СМИ
Владимир Зеленский объяснил такое решение коррупционными схемами экс-президента. По его словам, Порошенко* отмывал деньги через фонды.
Сам Порошенко намерен обжаловать этот отказ суда.
"Мы точно будем подавать (апелляцию – ред.) в Большую палату Верховного суда", — заверил он.
Кроме того, бывший президент выразил надежду, что Европейский суд по правам человека удовлетворит его жалобу на санкции. ЕСПЧ принял ее к рассмотрению и открыл производство по иску 31 марта 2026 года.
Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко в феврале 2025 года. Контроль за исполнением решения он возложил на Совет национальной безопасности и обороны Украины. После этого Порошенко заявлял, что из-за ограничений не смог выехать из страны на Мюнхенскую конференцию.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.