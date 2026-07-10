https://ukraina.ru/20260710/ocherednaya-umnaya-ataka-vsu-zakonchilas-metallolomom-roboty-vsu-ne-proshli-1081329574.html

Очередная "умная" атака ВСУ закончилась металлоломом: роботы ВСУ не прошли

Очередная "умная" атака ВСУ закончилась металлоломом: роботы ВСУ не прошли - 10.07.2026 Украина.ру

Очередная "умная" атака ВСУ закончилась металлоломом: роботы ВСУ не прошли

Российские десантники из группировки войск "Днепр" с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов предотвратили попытку Вооруженных сил Украины провести контратаку с применением наземных робототехнических комплексов на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом 10 июля сообщили в Министерстве обороны РФ

2026-07-10T14:15

2026-07-10T14:15

2026-07-10T14:15

сво

спецоперация

вс рф

всу

ии (искусственный интеллект)

украина

запорожская область

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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По данным ведомства, расчеты ударных БПЛА подразделения беспилотных систем 299-го гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" успешно пресекли попытку контратаки ВСУ с использованием наземных робототехнических комплексов, оснащенных пулеметными установками."Выдвижение двух НРТК, оснащенных пулеметами, в сторону российских позиций обнаружили подразделения войск беспилотных систем Ярославского гвардейского парашютно-десантного полка. Оба робота двигались вдоль одной из лесопосадок и вели прицельный огонь по позициям десантников", — говорится в сообщении.Операторы оперативно доложили командованию об обнаруженных целях и передали координаты ударным беспилотникам для немедленного уничтожения роботов противника. Российские ударные БПЛА под управлением опытных операторов молниеносно нашли цель и точными попаданиями уничтожили вражеские НРТК, не позволив им приблизиться к нашим позициям.Этот эпизод демонстрирует не только высокую эффективность российских беспилотных систем, но и превосходство в тактической гибкости над украинскими роботизированными комплексами, которые, несмотря на техническую оснащенность, не смогли противостоять профессиональным действиям российских военных. Подобные успехи на передовой свидетельствуют о том, что война дронов окончательно перешла в стадию, где решающую роль играет мастерство операторов, а не количество техники. О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Как Зеленский выкинул Киев из ЕС, и от кого нужно "спасти" Украину. Хроника событий на утро 10 июля.

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сво, спецоперация, вс рф, всу, ии (искусственный интеллект), украина, запорожская область, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вдв, минобороны