https://ukraina.ru/20260710/ocherednaya-umnaya-ataka-vsu-zakonchilas-metallolomom-roboty-vsu-ne-proshli-1081329574.html
Очередная "умная" атака ВСУ закончилась металлоломом: роботы ВСУ не прошли
Очередная "умная" атака ВСУ закончилась металлоломом: роботы ВСУ не прошли - 10.07.2026 Украина.ру
Очередная "умная" атака ВСУ закончилась металлоломом: роботы ВСУ не прошли
Российские десантники из группировки войск "Днепр" с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов предотвратили попытку Вооруженных сил Украины провести контратаку с применением наземных робототехнических комплексов на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом 10 июля сообщили в Министерстве обороны РФ
2026-07-10T14:15
2026-07-10T14:15
2026-07-10T14:15
сво
спецоперация
вс рф
всу
ии (искусственный интеллект)
украина
запорожская область
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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По данным ведомства, расчеты ударных БПЛА подразделения беспилотных систем 299-го гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" успешно пресекли попытку контратаки ВСУ с использованием наземных робототехнических комплексов, оснащенных пулеметными установками."Выдвижение двух НРТК, оснащенных пулеметами, в сторону российских позиций обнаружили подразделения войск беспилотных систем Ярославского гвардейского парашютно-десантного полка. Оба робота двигались вдоль одной из лесопосадок и вели прицельный огонь по позициям десантников", — говорится в сообщении.Операторы оперативно доложили командованию об обнаруженных целях и передали координаты ударным беспилотникам для немедленного уничтожения роботов противника. Российские ударные БПЛА под управлением опытных операторов молниеносно нашли цель и точными попаданиями уничтожили вражеские НРТК, не позволив им приблизиться к нашим позициям.Этот эпизод демонстрирует не только высокую эффективность российских беспилотных систем, но и превосходство в тактической гибкости над украинскими роботизированными комплексами, которые, несмотря на техническую оснащенность, не смогли противостоять профессиональным действиям российских военных. Подобные успехи на передовой свидетельствуют о том, что война дронов окончательно перешла в стадию, где решающую роль играет мастерство операторов, а не количество техники. О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Как Зеленский выкинул Киев из ЕС, и от кого нужно "спасти" Украину. Хроника событий на утро 10 июля.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, вс рф, всу, ии (искусственный интеллект), украина, запорожская область, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вдв, минобороны
СВО, Спецоперация, ВС РФ, ВСУ, ИИ (искусственный интеллект), Украина, Запорожская область, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВДВ, Минобороны
Очередная "умная" атака ВСУ закончилась металлоломом: роботы ВСУ не прошли
Российские десантники из группировки войск "Днепр" с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов предотвратили попытку Вооруженных сил Украины провести контратаку с применением наземных робототехнических комплексов на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом 10 июля сообщили в Министерстве обороны РФ
По данным ведомства, расчеты ударных БПЛА подразделения беспилотных систем 299-го гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" успешно пресекли попытку контратаки ВСУ с использованием наземных робототехнических комплексов, оснащенных пулеметными установками.
"Выдвижение двух НРТК, оснащенных пулеметами, в сторону российских позиций обнаружили подразделения войск беспилотных систем Ярославского гвардейского парашютно-десантного полка. Оба робота двигались вдоль одной из лесопосадок и вели прицельный огонь по позициям десантников", — говорится в сообщении.
Операторы оперативно доложили командованию об обнаруженных целях и передали координаты ударным беспилотникам для немедленного уничтожения роботов противника. Российские ударные БПЛА под управлением опытных операторов молниеносно нашли цель и точными попаданиями уничтожили вражеские НРТК, не позволив им приблизиться к нашим позициям.
"Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение целей. Видно, как один из роботов пытался откатиться при приближении российского дрона, но это не спасло его", — отметили в Минобороны.
Этот эпизод демонстрирует не только высокую эффективность российских беспилотных систем, но и превосходство в тактической гибкости над украинскими роботизированными комплексами, которые, несмотря на техническую оснащенность, не смогли противостоять профессиональным действиям российских военных.
Подобные успехи на передовой свидетельствуют о том, что война дронов окончательно перешла в стадию, где решающую роль играет мастерство операторов, а не количество техники.