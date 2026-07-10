https://ukraina.ru/20260710/my-slishkom-krutye-dlya-vsego-mira-chto-na-samom-dele-dumayut-v-kieve-o-zapade-rossii-i-samikh-sebe---1081319807.html

"Мы слишком крутые для всего мира". Что на самом деле думают в Киеве о Западе, России и самих себе

"Мы слишком крутые для всего мира". Что на самом деле думают в Киеве о Западе, России и самих себе - 10.07.2026 Украина.ру

"Мы слишком крутые для всего мира". Что на самом деле думают в Киеве о Западе, России и самих себе

Соучредитель Fire Point Денис Штилерман дал интервью "Лиге", в котором говорил, традиционно, от лица какой-то нации. Предположительно украинской, но, когда речь идёт о подельниках Зеленского и Миндича, ни в чём быть уверенным нельзя. Впрочем, меня заинтересовал не антисемитский вопрос (пусть у укронацистов голова болит), а политические заявления

2026-07-10T13:20

2026-07-10T13:20

2026-07-10T15:34

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Собственно, речения Штилермана – примерно то, что думает Зеленский, только без дипломатических реверансов. Штилерман, в отличие от Зеленского, лицо неофициально-безответственное, а потому может говорить правду. Правда же состоит в том, что нынешний режим не только русофобский, но и антизападный.То самое, о чём я пишу постоянно: "мы показали, что мы – самостоятельная нация, что мы слишком крутые для них и слишком крутые для всего мира".Опустим вопрос о нации. Если вы считаете, что "Зеленский – президент мира" – шутка, то у меня для вас плохие новости – Зеленский и его окружение действительно так думают.Можно, конечно, рассказывать, что это всё от воздействия известного химического вещества и вообще – клоун заигрался… И то и другое правда, но и правда и то, что Зеленский до сих пор жив и руководит государством, плевав и на войну, и на наши рассуждения о его нелегитимности, и на недовольство Запада коррупцией в его окружении. Не знаю, как насчёт "нации", но Зеленский и его банда действительно "слишком крутые для всего мира". Хотя, тут, конечно, уместно процитировать Станислава Леца:"Верю в эволюцию животных. Когда-нибудь, например, сравняются блоха и лев. Не знаю только, из-за гигантизма блох или из-за измельчания львов".Впрочем, через истерическую экзальтацию от собственной крутизны иногда пробиваются интересные мысли. Вот, например, такая:"Мы должны помнить, как Соединённые Штаты и другие страны относятся к своим обязательствам. Я не говорю про Будапештский меморандум, которым они полностью пренебрегли и… да, проигнорировали всё. Я говорю про такие международные соглашения, где они гарантируют территориальную целостность и независимость, например, Южного Вьетнама. И что от этого Южного Вьетнама мы сейчас видим? Ничего".Памятник Булгакову штилерманы снесли, но рукописи не горят:"Если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку – не верь. Союзники – сволочи".Сравните с другим текстом: "Запад имитирует готовность к переговорам, но сейчас открыто стал выставлять России ультиматумы. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно". Это Сергей Викторович Лавров*. Интересно, что Россия и Украина пришли к выводу о ничтожности западных гарантий примерно в одно время, хотя находятся, вроде бы, в разном положении – Украине Запад помогает, а против России воюет украинскими руками.Кстати, о "крутой нации" Штилерман на самом деле не слишком высокого мнения, как и о "союзниках". В случае перемирия:"Про нас очень быстро забудут. И никакой инвестиционной привлекательности не будет. Тут не будет денег. Откроются границы – уедут все мужчины. После этого россияне сюда зайдут и захватят страну".То, что Запад сразу забудет об Украине, как только прекратится конфликт с Россией, мы пишем с 2014 года – постмайданная Украина для этого и создана, никакой другой функции за ней не значится. "Зерновые" и "ресурсные" сделки – мелочь, недостойная упоминания. Даже Штилерман это понимает.Интересно другое – Штилерман в принципе не допускает мысли о том, что Украина способна существовать вне контекста конфликта с Россией. Нет конфликта – нет инвестиций, население разбежится и т.п. Это, кстати, не он придумал – много лет назад я читал именно это в повести западенского писателя Александра Ирванца "Очамымря". Ирванец, правда, ещё более украиноскептик – он считает, что борьба с Россией – в принципе единственная функция Украины. После победы будет то, о чём сказал Штилерман.Последний, однако, более оптимистичен:"Если будет победа (…) у нас будет очень большая вещь, которую мы можем предложить миру. Это новая концепция оружия, новая концепция войны и новая концепция безопасности. И мы будем продавать не только безопасность, а мы будем продавать независимость в своей безопасности".Ключевое слово тут, как в известном диалоге Филиппа Македонского со спартанцами, – "если" (для справки – Спарта сохранила независимость и при Филиппе, и при Александре – они просто не пытались её захватить). Но в принципе Штилерман прямо говорит о том же, о чём давно говорят в России – Украина видит своё будущее как ЧВК на службе того, кто заплатит. Под "продажей безопасности" именно это имеется в виду.Я, правда, ещё более оптимистичен. В случае перемирия никакой катастрофы не произойдёт. Сохранения украинской государственности вполне достаточно, чтобы заявить о "победе" (то, что Россия никогда не ставила цели ликвидации этой сущности к делу не относится, вернее – относится в том смысле, что гарантирует "победу"). Украинская армия всё равно остаётся самой сильной в мире после российской и будет вполне "продаваемой" в будущем (интересно, Трамп понял, почему Иран надо было завоёвывать после перемирия на Украине?)Там главные проблемы в том, что прекращение войны означает отмену военного положения, а из этого следует:а) открытие границ;б) проведение выборов, на которых Зеленский может и проиграть.Я, правда, в некотором недоумении – а что вообще мешает не прекращать военное положение после наступления мира? Демократия? Требования западных союзников? Я вас умоляю… Провозгласить вечную войну против всего живого и объявить Зеленского пожизненным верховным лидером нации (иранская система власти восхитительна, непонятно, почему зеленские её не копируют). Кстати, в том же интервью Штилерман предлагает вернуть Конституцию в версии 1996 года. Ну и, самое главное, о планах украинской власти на ближайшую перспективу:"Перемирие, к большому сожалению, это наихудший сценарий для нашего государства. (…) Это может быть очень большим подарком для России. Сейчас мы первый раз можем уничтожить и выиграть ту войну, которую мы (всё же очень интересно понять, кто эти "мы" – Авт.) ведём четыре столетия. Такого унижения России никогда никто не делал".Штилерман прямым текстом говорит – нынешний украинский режим не собирается идти на какие-то серьёзные соглашения. Он очень занят – у него четырёхсотлетняя война. До последнего украинца. Останавливаться штилерманы не будут. Россия может сколько угодно искать политико-дипломатический путь решения проблемы. Возможно он и есть (я в этом сомневаюсь – Запад сделает всё, чтобы довести дело до раздела Украины по образцу Польши XVIII века), но для этого необходимо уничтожить нынешний украинский режим. Не верите мне – поверьте Штилерману. Он просто выпрашивает "искандер" в пятак.* Заявление эмоциональное и явно рассчитано на обильное цитирование. Я не уверен, что в нём есть что-то кроме медийной составляющей. Логика подсказывает, что договариваться всё равно придётся. И лучше делать это вместо войны, а не после.Тема, которая волнует всех тех, кто следит за политикой и украинским кризисом, — это, конечно же, саммит НАТО в Турции. Подробнее - в материале Почему саммит НАТО оказался полностью провальным для Зеленского. Что произошло, если кто не понял

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мнения, россия, украина, запад, владимир зеленский, тимур миндич, чвк, михаил булгаков, политика, будущее украины, фламинго, украина.ру