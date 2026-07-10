"Мы слишком крутые для всего мира". Что на самом деле думают в Киеве о Западе, России и самих себе - 10.07.2026 Украина.ру
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"Мы слишком крутые для всего мира". Что на самом деле думают в Киеве о Западе, России и самих себе
"Мы слишком крутые для всего мира". Что на самом деле думают в Киеве о Западе, России и самих себе - 10.07.2026 Украина.ру
"Мы слишком крутые для всего мира". Что на самом деле думают в Киеве о Западе, России и самих себе
Соучредитель Fire Point Денис Штилерман дал интервью "Лиге", в котором говорил, традиционно, от лица какой-то нации. Предположительно украинской, но, когда речь идёт о подельниках Зеленского и Миндича, ни в чём быть уверенным нельзя. Впрочем, меня заинтересовал не антисемитский вопрос (пусть у укронацистов голова болит), а политические заявления
2026-07-10T13:20
2026-07-10T15:34
мнения
россия
украина
запад
владимир зеленский
тимур миндич
чвк
михаил булгаков
политика
будущее украины
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Собственно, речения Штилермана – примерно то, что думает Зеленский, только без дипломатических реверансов. Штилерман, в отличие от Зеленского, лицо неофициально-безответственное, а потому может говорить правду. Правда же состоит в том, что нынешний режим не только русофобский, но и антизападный.То самое, о чём я пишу постоянно: "мы показали, что мы – самостоятельная нация, что мы слишком крутые для них и слишком крутые для всего мира".Опустим вопрос о нации. Если вы считаете, что "Зеленский – президент мира" – шутка, то у меня для вас плохие новости – Зеленский и его окружение действительно так думают.Можно, конечно, рассказывать, что это всё от воздействия известного химического вещества и вообще – клоун заигрался… И то и другое правда, но и правда и то, что Зеленский до сих пор жив и руководит государством, плевав и на войну, и на наши рассуждения о его нелегитимности, и на недовольство Запада коррупцией в его окружении. Не знаю, как насчёт "нации", но Зеленский и его банда действительно "слишком крутые для всего мира". Хотя, тут, конечно, уместно процитировать Станислава Леца:"Верю в эволюцию животных. Когда-нибудь, например, сравняются блоха и лев. Не знаю только, из-за гигантизма блох или из-за измельчания львов".Впрочем, через истерическую экзальтацию от собственной крутизны иногда пробиваются интересные мысли. Вот, например, такая:"Мы должны помнить, как Соединённые Штаты и другие страны относятся к своим обязательствам. Я не говорю про Будапештский меморандум, которым они полностью пренебрегли и… да, проигнорировали всё. Я говорю про такие международные соглашения, где они гарантируют территориальную целостность и независимость, например, Южного Вьетнама. И что от этого Южного Вьетнама мы сейчас видим? Ничего".Памятник Булгакову штилерманы снесли, но рукописи не горят:"Если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку – не верь. Союзники – сволочи".Сравните с другим текстом: "Запад имитирует готовность к переговорам, но сейчас открыто стал выставлять России ультиматумы. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно". Это Сергей Викторович Лавров*. Интересно, что Россия и Украина пришли к выводу о ничтожности западных гарантий примерно в одно время, хотя находятся, вроде бы, в разном положении – Украине Запад помогает, а против России воюет украинскими руками.Кстати, о "крутой нации" Штилерман на самом деле не слишком высокого мнения, как и о "союзниках". В случае перемирия:"Про нас очень быстро забудут. И никакой инвестиционной привлекательности не будет. Тут не будет денег. Откроются границы – уедут все мужчины. После этого россияне сюда зайдут и захватят страну".То, что Запад сразу забудет об Украине, как только прекратится конфликт с Россией, мы пишем с 2014 года – постмайданная Украина для этого и создана, никакой другой функции за ней не значится. "Зерновые" и "ресурсные" сделки – мелочь, недостойная упоминания. Даже Штилерман это понимает.Интересно другое – Штилерман в принципе не допускает мысли о том, что Украина способна существовать вне контекста конфликта с Россией. Нет конфликта – нет инвестиций, население разбежится и т.п. Это, кстати, не он придумал – много лет назад я читал именно это в повести западенского писателя Александра Ирванца "Очамымря". Ирванец, правда, ещё более украиноскептик – он считает, что борьба с Россией – в принципе единственная функция Украины. После победы будет то, о чём сказал Штилерман.Последний, однако, более оптимистичен:"Если будет победа (…) у нас будет очень большая вещь, которую мы можем предложить миру. Это новая концепция оружия, новая концепция войны и новая концепция безопасности. И мы будем продавать не только безопасность, а мы будем продавать независимость в своей безопасности".Ключевое слово тут, как в известном диалоге Филиппа Македонского со спартанцами, – "если" (для справки – Спарта сохранила независимость и при Филиппе, и при Александре – они просто не пытались её захватить). Но в принципе Штилерман прямо говорит о том же, о чём давно говорят в России – Украина видит своё будущее как ЧВК на службе того, кто заплатит. Под "продажей безопасности" именно это имеется в виду.Я, правда, ещё более оптимистичен. В случае перемирия никакой катастрофы не произойдёт. Сохранения украинской государственности вполне достаточно, чтобы заявить о "победе" (то, что Россия никогда не ставила цели ликвидации этой сущности к делу не относится, вернее – относится в том смысле, что гарантирует "победу"). Украинская армия всё равно остаётся самой сильной в мире после российской и будет вполне "продаваемой" в будущем (интересно, Трамп понял, почему Иран надо было завоёвывать после перемирия на Украине?)Там главные проблемы в том, что прекращение войны означает отмену военного положения, а из этого следует:а) открытие границ;б) проведение выборов, на которых Зеленский может и проиграть.Я, правда, в некотором недоумении – а что вообще мешает не прекращать военное положение после наступления мира? Демократия? Требования западных союзников? Я вас умоляю… Провозгласить вечную войну против всего живого и объявить Зеленского пожизненным верховным лидером нации (иранская система власти восхитительна, непонятно, почему зеленские её не копируют). Кстати, в том же интервью Штилерман предлагает вернуть Конституцию в версии 1996 года. Ну и, самое главное, о планах украинской власти на ближайшую перспективу:"Перемирие, к большому сожалению, это наихудший сценарий для нашего государства. (…) Это может быть очень большим подарком для России. Сейчас мы первый раз можем уничтожить и выиграть ту войну, которую мы (всё же очень интересно понять, кто эти "мы" – Авт.) ведём четыре столетия. Такого унижения России никогда никто не делал".Штилерман прямым текстом говорит – нынешний украинский режим не собирается идти на какие-то серьёзные соглашения. Он очень занят – у него четырёхсотлетняя война. До последнего украинца. Останавливаться штилерманы не будут. Россия может сколько угодно искать политико-дипломатический путь решения проблемы. Возможно он и есть (я в этом сомневаюсь – Запад сделает всё, чтобы довести дело до раздела Украины по образцу Польши XVIII века), но для этого необходимо уничтожить нынешний украинский режим. Не верите мне – поверьте Штилерману. Он просто выпрашивает "искандер" в пятак.* Заявление эмоциональное и явно рассчитано на обильное цитирование. Я не уверен, что в нём есть что-то кроме медийной составляющей. Логика подсказывает, что договариваться всё равно придётся. И лучше делать это вместо войны, а не после.Тема, которая волнует всех тех, кто следит за политикой и украинским кризисом, — это, конечно же, саммит НАТО в Турции. Подробнее - в материале Почему саммит НАТО оказался полностью провальным для Зеленского. Что произошло, если кто не понял
https://ukraina.ru/20250216/1061111236.html
https://ukraina.ru/20260308/aleksandr-irvanets-kak-zerkalo-galitskogo-natsionalizma-1076510635.html
https://ukraina.ru/20260423/kratkaya-istoriya-ocherednogo-obmana-kak-fire-point-nazhivaetsya-na-strakhakh-ukraintsev-1078202080.html
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Василий Стоякин
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мнения, россия, украина, запад, владимир зеленский, тимур миндич, чвк, михаил булгаков, политика, будущее украины, фламинго, украина.ру
Мнения, Россия, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, ЧВК, Михаил Булгаков, политика, будущее Украины, фламинго, Украина.ру

"Мы слишком крутые для всего мира". Что на самом деле думают в Киеве о Западе, России и самих себе

13:20 10.07.2026 (обновлено: 15:34 10.07.2026)
 
© Фото : antikor.infoДенис Штилерман
Денис Штилерман - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : antikor.info
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Соучредитель Fire Point Денис Штилерман дал интервью "Лиге", в котором говорил, традиционно, от лица какой-то нации. Предположительно украинской, но, когда речь идёт о подельниках Зеленского и Миндича, ни в чём быть уверенным нельзя. Впрочем, меня заинтересовал не антисемитский вопрос (пусть у укронацистов голова болит), а политические заявления
Собственно, речения Штилермана – примерно то, что думает Зеленский, только без дипломатических реверансов. Штилерман, в отличие от Зеленского, лицо неофициально-безответственное, а потому может говорить правду. Правда же состоит в том, что нынешний режим не только русофобский, но и антизападный.
То самое, о чём я пишу постоянно: "мы показали, что мы – самостоятельная нация, что мы слишком крутые для них и слишком крутые для всего мира".
Опустим вопрос о нации. Если вы считаете, что "Зеленский – президент мира" – шутка, то у меня для вас плохие новости – Зеленский и его окружение действительно так думают.
Можно, конечно, рассказывать, что это всё от воздействия известного химического вещества и вообще – клоун заигрался… И то и другое правда, но и правда и то, что Зеленский до сих пор жив и руководит государством, плевав и на войну, и на наши рассуждения о его нелегитимности, и на недовольство Запада коррупцией в его окружении. Не знаю, как насчёт "нации", но Зеленский и его банда действительно "слишком крутые для всего мира". Хотя, тут, конечно, уместно процитировать Станислава Леца:
"Верю в эволюцию животных. Когда-нибудь, например, сравняются блоха и лев. Не знаю только, из-за гигантизма блох или из-за измельчания львов".
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
16 февраля 2025, 14:08
Фантомас разбушевался: почему Зеленский себе много позволяетМы, конечно, привыкли к своеобразной стилистике бывшего украинского президента, но его последние выступления как-то очень круты даже для Зеленского. Причём традиционные для отечественной публицистики "объяснения", типа "опять поменял дилера", не проходят. Хотя бы потому, что представители западного истеблишмента послушно сидели и слушали…
Впрочем, через истерическую экзальтацию от собственной крутизны иногда пробиваются интересные мысли. Вот, например, такая:
"Мы должны помнить, как Соединённые Штаты и другие страны относятся к своим обязательствам. Я не говорю про Будапештский меморандум, которым они полностью пренебрегли и… да, проигнорировали всё. Я говорю про такие международные соглашения, где они гарантируют территориальную целостность и независимость, например, Южного Вьетнама. И что от этого Южного Вьетнама мы сейчас видим? Ничего".
Памятник Булгакову штилерманы снесли, но рукописи не горят:
"Если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку – не верь. Союзники – сволочи".
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников
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Сравните с другим текстом: "Запад имитирует готовность к переговорам, но сейчас открыто стал выставлять России ультиматумы. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно". Это Сергей Викторович Лавров*. Интересно, что Россия и Украина пришли к выводу о ничтожности западных гарантий примерно в одно время, хотя находятся, вроде бы, в разном положении – Украине Запад помогает, а против России воюет украинскими руками.
Кстати, о "крутой нации" Штилерман на самом деле не слишком высокого мнения, как и о "союзниках". В случае перемирия:
"Про нас очень быстро забудут. И никакой инвестиционной привлекательности не будет. Тут не будет денег. Откроются границы – уедут все мужчины. После этого россияне сюда зайдут и захватят страну".
Александр Ирванец. Фото из социальных сетей - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
8 марта, 14:30
Александр Ирванец как зеркало галицкого национализмаРазбирая библиотеку, я наткнулся на книжку западноукраинского писателя, поэта и переводчика Александра Ирванца "Очамимря". Небольшая книжка, изданная ещё до первого Майдана, показалась мне интересной с демонстрации галичанской идеологии. Политические аллюзии так прозрачны, что "Очамимрю" следует считать скорее политическим памфлетом
То, что Запад сразу забудет об Украине, как только прекратится конфликт с Россией, мы пишем с 2014 года – постмайданная Украина для этого и создана, никакой другой функции за ней не значится. "Зерновые" и "ресурсные" сделки – мелочь, недостойная упоминания. Даже Штилерман это понимает.
Интересно другое – Штилерман в принципе не допускает мысли о том, что Украина способна существовать вне контекста конфликта с Россией. Нет конфликта – нет инвестиций, население разбежится и т.п. Это, кстати, не он придумал – много лет назад я читал именно это в повести западенского писателя Александра Ирванца "Очамымря". Ирванец, правда, ещё более украиноскептик – он считает, что борьба с Россией – в принципе единственная функция Украины. После победы будет то, о чём сказал Штилерман.
Последний, однако, более оптимистичен:
"Если будет победа (…) у нас будет очень большая вещь, которую мы можем предложить миру. Это новая концепция оружия, новая концепция войны и новая концепция безопасности. И мы будем продавать не только безопасность, а мы будем продавать независимость в своей безопасности".
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк‼ «Фламинго» оказался прикрытием для тихого распила
‼ «Фламинго» оказался прикрытием для тихого распила - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© telegram ukr_2025_ru
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‼ «Фламинго» оказался прикрытием для тихого распила
Ключевое слово тут, как в известном диалоге Филиппа Македонского со спартанцами, – "если" (для справки – Спарта сохранила независимость и при Филиппе, и при Александре – они просто не пытались её захватить). Но в принципе Штилерман прямо говорит о том же, о чём давно говорят в России – Украина видит своё будущее как ЧВК на службе того, кто заплатит. Под "продажей безопасности" именно это имеется в виду.
Я, правда, ещё более оптимистичен. В случае перемирия никакой катастрофы не произойдёт. Сохранения украинской государственности вполне достаточно, чтобы заявить о "победе" (то, что Россия никогда не ставила цели ликвидации этой сущности к делу не относится, вернее – относится в том смысле, что гарантирует "победу"). Украинская армия всё равно остаётся самой сильной в мире после российской и будет вполне "продаваемой" в будущем (интересно, Трамп понял, почему Иран надо было завоёвывать после перемирия на Украине?)
Там главные проблемы в том, что прекращение войны означает отмену военного положения, а из этого следует:
а) открытие границ;
б) проведение выборов, на которых Зеленский может и проиграть.
- РИА Новости, 1920, 23.04.2026
23 апреля, 06:10
Краткая история очередного обмана. Как Fire Point наживается на страхах украинцевКаждая война без исключения порождает проходимцев разной степени наглости. И порой эти проходимцы даже страшнее и опаснее дорвавшихся до власти чудовищ.
Я, правда, в некотором недоумении – а что вообще мешает не прекращать военное положение после наступления мира? Демократия? Требования западных союзников? Я вас умоляю… Провозгласить вечную войну против всего живого и объявить Зеленского пожизненным верховным лидером нации (иранская система власти восхитительна, непонятно, почему зеленские её не копируют). Кстати, в том же интервью Штилерман предлагает вернуть Конституцию в версии 1996 года.
Ну и, самое главное, о планах украинской власти на ближайшую перспективу:
"Перемирие, к большому сожалению, это наихудший сценарий для нашего государства. (…) Это может быть очень большим подарком для России. Сейчас мы первый раз можем уничтожить и выиграть ту войну, которую мы (всё же очень интересно понять, кто эти "мы" – Авт.) ведём четыре столетия. Такого унижения России никогда никто не делал".
Штилерман прямым текстом говорит – нынешний украинский режим не собирается идти на какие-то серьёзные соглашения. Он очень занят – у него четырёхсотлетняя война. До последнего украинца. Останавливаться штилерманы не будут. Россия может сколько угодно искать политико-дипломатический путь решения проблемы. Возможно он и есть (я в этом сомневаюсь – Запад сделает всё, чтобы довести дело до раздела Украины по образцу Польши XVIII века), но для этого необходимо уничтожить нынешний украинский режим. Не верите мне – поверьте Штилерману. Он просто выпрашивает "искандер" в пятак.
© Фото : Минобороны РФ
- РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Минобороны РФ
* Заявление эмоциональное и явно рассчитано на обильное цитирование. Я не уверен, что в нём есть что-то кроме медийной составляющей. Логика подсказывает, что договариваться всё равно придётся. И лучше делать это вместо войны, а не после.
Тема, которая волнует всех тех, кто следит за политикой и украинским кризисом, — это, конечно же, саммит НАТО в Турции. Подробнее - в материале Почему саммит НАТО оказался полностью провальным для Зеленского. Что произошло, если кто не понял
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МненияРоссияУкраинаЗападВладимир ЗеленскийТимур МиндичЧВКМихаил Булгаковполитикабудущее УкраиныфламингоУкраина.ру
 
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