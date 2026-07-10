https://ukraina.ru/20260710/kolya-kotleta-poshel-pod-nozh-delo-tischenko-stanovitsya-zachistkoy-politicheskikh-elit-pered-vyborami-1081300924.html

Коля-котлета пошел под нож. Дело Тищенко становится зачисткой политических элит перед выборами

Коля-котлета пошел под нож. Дело Тищенко становится зачисткой политических элит перед выборами - 10.07.2026 Украина.ру

Коля-котлета пошел под нож. Дело Тищенко становится зачисткой политических элит перед выборами

На Украине продолжается спектакль вокруг дела депутата ВР Николая Тищенко. Бывший член киевской ОПГ с "погонялом" Коля-котлета стал фигурантом антикоррупционного дела, возбужденного НАБУ.

2026-07-10T07:09

2026-07-10T07:09

2026-07-10T11:23

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29 июня Национальное антикоррупционное бюро сообщило "слуге народа" о подозрении в вымогательстве 1 миллиона долларов, отмывании средств и внесении недостоверных сведений в декларацию. Смешно, но Тищенко ухитрился вобрать в себя все, ради чего и создавались надгосударственные проамериканские органы на Украине. Тут и коррупция, и взятки, и использование депутатского мандата в корыстных целях, и обход декларации. Целый букет, который Тищенко нюхал всего недельку. Уже 9 июля нардеп внес за себя залог в 10 миллионов гривен ($224 тысячи). Его адвокат сообщил, что деньги предоставили сам нардеп и третье лицо. Интересная деталь: не так давно Тищенко отказался давать деньги на залог своему куму и крестному отцу в политике Андрею Ермаку. Для бывшего главы ОП, которого антикоррупционные органы также обвиняли в отмывании денег, полученных преступным путем, суд потребовал залог в 140 миллионов гривен. И бывшему всемогущему офис-менеджеру пришлось попотеть в СИЗО, пока собирались средства для его выкупа. От Ермака отвернулись все те, кто был обязан "серому кардиналу" карьерой, должностью или бизнесом. Кинул патрона и "Коля-котлета": он заявил на камеры, что живет исключительно на депутатскую зарплату размером в 50 000 гривен и не в состоянии пожертвовать хоть какую-то сумму для освобождения Ермака.Но вот же закон бумеранга: всего через месяц депутат Тищенко оказался на месте своего неудачливого босса. Правда, в отличие от него Тищенко попал под домашний арест, а из сбора залога устроил не трагедию, а комедию. Подозреваемый в крышевании колл-центров политик зашел с козырей: нацепил красную кепку "Make America Great Again" и старательно пародировал знаменитые танцы Дональда Трампа. Знающие люди сразу предположили, что выделывался "Коля-котлета" перед конгрессвуменшей Викторией Спартц: по слухам, нардеп был верным осведомителем представительницы Республиканской партии США. Впрочем, это не единственная клоунада коррупционера - на суде он тоже уcтроил цирк. Депутата судили с куском сала в руке, который он периодически нюхал, показывая, что является настоящим украинцем. Правда, после вынесения подозрения отправился отмечать домашний арест в шикарный ресторан, где закусывал устрицами. Сало - для быдла, морепродукты - для подельников. Впрочем, несмотря на все эти перфомансы, было заметно, что Тищенко растерян. Эта проблема не должна была случиться в его жизни по ряду причин. Во-первых, Тищенко давно трется в украинском политикуме, еще со времен своего бандитствования в Оболонском районе Киева, где он был вхож в кабинеты районного начальства. Во-вторых, Тищенко является кумом Андрея Ермака, до недавнего времени бывшего правой рукой и бодигардом Зеленского. В -третьих, тему существования колл-центров на Украине долгое время замалчивали или представляли как мутную. Но сейчас она приобрела особый резонанс - и в связи с выявлением миллиардных прибылей колл-центров, которые вымогали средства не только у жителей Украины, но и ЕС, и России. Более того, за эти деньги делалась украинская политика и раскручивались кандидаты в президенты. Достаточно вспомнить теракт в Монако против олигарха Ермолаева, который имел самое прямое отношение и к контролю за всеми мошенническими центрами Днепропетровской области, и к финансированию кампании кандидата в президенты, генерала Валерия Залужного.И вот такие могущественные подпольные структуры решил обложить данью бывший киевский бандюган, решивший, что схватил Бога за бороду. Начиная с августа 2023 года кум Ермака договаривался за миллион долларов о крышевании колл-центра и должен был получать деньги за каждую свою услугу. В чем они заключались? Политик обещал глушить конкурентов, сдавать конкурентов правоохранительным органам, но оказывать максимальное содействие колл-центрам, которые станет опекать. Особо отметим, что все эти "договорняки" между депутатом и мошенниками происходили в самый разгар "освободительной украинской войны". А еще смешней то, что на публике Тищенко играл роль непримиримого борца с колл-центрами. Так, в июле 2023-го народный депутат заявил, что в Киеве обнаружили колл-центр, который работал на Россию и собирал информацию о военных и ПВО. На своей странице в Facebook* политик обнародовал видео проверки этого помещения. По его словам, в офисе колл-центра нашли печати российских компаний и банков, в частности "Газпрома", "Центробанка", "Газпром инвест" и "Московской биржи". Кто бы мог подумать, что эта история получит неожиданное продолжение, и уже Тищенко превратится из изобличителя в обвиняемого? В сети Интернет и в ряде СМИ появилась аудиозапись, на которой человек голосом, похожим на голос народного депутата Тищенко, говорит о создании схемы заработка на колл-центрах, обещает решать дела на всех уровнях, договариваться с правоохранительными органами и судами. Такие услуги он готов предоставлять за ежемесячные выплаты в размере нескольких миллионов. При этом кум Ермака не скрывал, что ему безразлично с кем работать, главное, чтобы "платили и не подставили, а он свою часть сделки выполнит". Как уверяют знающие люди, проблема Тищенко заключалась не в том, что он нарушил закон или раздразнил НАБУ, а в том, что бывший бандит не отличается высоким уровнем интеллекта. И несмотря на то, что идея его была вполне жизнеспособная, он решил кошмарить "Химпром". Ну, это примерно тоже самое, если б какой-то мелкий колумбийский рекетир решил наехать на Медельинский картель. Только "Химпром" в отличие от детища Пабло Эскобара, имеет еще и самые тесные связи с правоохранительной системой Украины. И естественно не церемонится с теми, кто пытается влезть в зону их интересов. Насколько мощными и далеко простирающимися связями обладает "Химпром" можно судить уже по тому, что дело против Тищенко было инициировано не ГБР или МВД, а сразу Антикоррупционным бюро под американской крышей. Договориться с "набуистами" невозможно, это показало бодание Зеленского с НАБУ в прошлогоднем сезоне "95 квартала" - тогда глава киевского режима пытался отобрать полномочия у НАБУ и САП, которые начали шерстить его подельников - Миндича, Шефира, Цукермана. В итоге, "дело Мидас" больно ударило по имиджу Зеленского, что уж говорить о Коле-котлете? Его превратят в отбивную, и очень скоро. Впрочем, эпизод с депутатом Тищенко- всего лишь пазл масштабного внутриполитического конструктора. Во-первых, преследование Тищенко - это "размазывание" клана экс-главы ОП Андрея Ермака, сокрушительный удар по влиянию бывшего серого кардинала и разрушение одного из могущественных центров силы внутри украинской власти. Нет сомнений, что вслед за кумом Ермака будут уничтожены и другие его креатуры. Во-вторых, кампания против депутата ВР имеет выраженное внешнеполитическое влияние. Для западных партнеров расследование в отношении известного политика легко преподнести как очередное подтверждение борьбы с коррупцией и выполнения Украиной требований ЕC. В таком случае внутренние политические разборки превращаются в удобную демонстрацию реформаторской повестки: Киев может заявить, что продолжает очищать государственный аппарат и соответствует критериям европейской интеграции. Очень хороший сценарий, который может где-то затмить "националистический душок" бандеровской Украины. Типа: ну и что что у них Бандера и УПА*, зато они с коррупцией борются. В- третьих, дело Тищенко обнажило глубокие процессы разложения украинского государства, где теневые сети оплели политические элиты и правоохранительные органы, превращая Украину в филиал латиноамериканских диктатур. Ведь картели типа "Химпрома" способны не только перераспределять многомиллиардные финансовые потоки и устранять конкурентов, но и оказывать существенное влияние на политические процессы, включая финансирование избирательных кампаний и формирование кадровых решений. "Ермасята" уже раздавлены. На слуху - история с избиением руководства частной военной компании "Украинская бронетехника" сотрудниками СБУ. Это недвусмысленный сигнал группе Пашинского-Авакова (а через них и олигарху Коломойскому**) о том, что им лучше выйти из проекта "Железный генерал Залужный". То есть, в- четвертых, несмотря на все разговоры Зеленского о долгой войне с РФ, Украина на всех парах несется к перемирию и выборам, которые бывший клоун всерьез намерен выиграть.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ**Внесен в РФ в список экстремистов и террористовОдним из наиболее резонансных событий на Украине на этой неделе стал массовый бунт против ТЦК во Львове. Подробнее- в материале "Кладбища - это прибыльно". Как происходит усмирение взбунтовавшихся против ТЦК львовян

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Елена Кирюшкина

украина, киев, россия, николай тищенко, андрей ермак, владимир зеленский, набу, химпром, газпром, эксклюзив, внутри и снаружи, украина.ру