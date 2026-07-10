Euroactiv: Франция, Италия и Греция продавили смягчение 21-го пакета санкций ЕС против России - 10.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260710/euroactiv-frantsiya-italiya-i-gretsiya-prodavili-smyagchenie-21-go-paketa-sanktsiy-es-protiv-rossii-1081320138.html
Euroactiv: Франция, Италия и Греция продавили смягчение 21-го пакета санкций ЕС против России
Euroactiv: Франция, Италия и Греция продавили смягчение 21-го пакета санкций ЕС против России - 10.07.2026 Украина.ру
Euroactiv: Франция, Италия и Греция продавили смягчение 21-го пакета санкций ЕС против России
Еврокомиссия отказалась от наиболее жёстких положений планируемого 21-го пакета санкций против России. Об этом сообщает медиа-платформа Euroactiv
2026-07-10T12:43
2026-07-10T13:03
новости
россия
греция
франция
патриарх кирилл
владимир зеленский
еврокомиссия
украина.ру
ес
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067181470_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_5734453c1a0a9f9f0c4f6510a20b14ff.jpg
Евросоюз продолжает работу над 21-м пакетом санкций против России, однако изначально жёсткие меры были серьёзно смягчены. Как сообщает Euroactiv со ссылкой на дипломатические источники, между странами ЕС возникли споры по двум ключевым пунктам — запрету на въезд российских военных и ограничениям на продажу сжиженного природного газа.На существенном смягчении въездных ограничений настаивали Франция, Италия и Греция. В итоге запрет сузили до краткосрочных виз, а критерий "общее участие в войне" заменили на "активное участие в боевых действиях" или "вклад в военные операции".В отношении СПГ страны ЕС согласны запретить продажу с танкеров, однако ограничение может не коснуться перепродажи газа, что позволит продолжать поставки российского СПГ в третьи страны. Пакет также предусматривает заморозку потолка цен на российскую нефть, но сроки вызывают разногласия: Греция настаивает на трёх месяцах, тогда как ЕК предлагала шесть.Некоторые страны ЕС, вероятно, добьются ослабления запрета на экспорт рыбы из России — Германия сможет закупать пикшу, Польша — минтай, а Португалия — треску. Болгария, в свою очередь, заблокировала санкции против патриарха Русской православной церкви Кирилла.9 июня Еврокомиссия представила предложения по 21-му пакету, который должен затронуть энергетику, торговлю и финансы. В чёрный список могут попасть до 80 российских физлиц и компаний. Однако итоговый вариант пакета оказался значительно мягче первоначального из-за позиции ряда стран-членов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как Зеленский выкинул Киев из ЕС, и от кого нужно "спасти" Украину. Хроника событий на утро 10 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
греция
франция
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067181470_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_2a6f312d64834fbeccfe20d49a26e650.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, греция, франция, патриарх кирилл, владимир зеленский, еврокомиссия, украина.ру, ес, мир без границ
Новости, Россия, Греция, Франция, Патриарх Кирилл, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Украина.ру, ЕС, Мир без границ

Euroactiv: Франция, Италия и Греция продавили смягчение 21-го пакета санкций ЕС против России

12:43 10.07.2026 (обновлено: 13:03 10.07.2026)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Еврокомиссия отказалась от наиболее жёстких положений планируемого 21-го пакета санкций против России. Об этом сообщает медиа-платформа Euroactiv
Евросоюз продолжает работу над 21-м пакетом санкций против России, однако изначально жёсткие меры были серьёзно смягчены. Как сообщает Euroactiv со ссылкой на дипломатические источники, между странами ЕС возникли споры по двум ключевым пунктам — запрету на въезд российских военных и ограничениям на продажу сжиженного природного газа.
На существенном смягчении въездных ограничений настаивали Франция, Италия и Греция. В итоге запрет сузили до краткосрочных виз, а критерий "общее участие в войне" заменили на "активное участие в боевых действиях" или "вклад в военные операции".
В отношении СПГ страны ЕС согласны запретить продажу с танкеров, однако ограничение может не коснуться перепродажи газа, что позволит продолжать поставки российского СПГ в третьи страны. Пакет также предусматривает заморозку потолка цен на российскую нефть, но сроки вызывают разногласия: Греция настаивает на трёх месяцах, тогда как ЕК предлагала шесть.
Некоторые страны ЕС, вероятно, добьются ослабления запрета на экспорт рыбы из России — Германия сможет закупать пикшу, Польша — минтай, а Португалия — треску. Болгария, в свою очередь, заблокировала санкции против патриарха Русской православной церкви Кирилла.
9 июня Еврокомиссия представила предложения по 21-му пакету, который должен затронуть энергетику, торговлю и финансы. В чёрный список могут попасть до 80 российских физлиц и компаний. Однако итоговый вариант пакета оказался значительно мягче первоначального из-за позиции ряда стран-членов.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как Зеленский выкинул Киев из ЕС, и от кого нужно "спасти" Украину. Хроника событий на утро 10 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияГрецияФранцияПатриарх КириллВладимир ЗеленскийЕврокомиссияУкраина.руЕСМир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:41Шпион из Севастополя осуждён на 17 лет, беспилотная опасность в Крыму. Новости СВО
17:39Краматорск и Славянск возьмем к весне 2027 года, если изолируем его и будем скидывать туда что-то тяжелое
17:27Итоги 10.07.26: львовский бунт, тайны убийства Березовской и миллион бездомных на Украине
17:16Этого уже не скрыть: Шаландин о признании Зеленским причин катастрофы в Вишнёвом
17:15Новости с Херсонского направления: ВС РФ отработали по целям
17:10Буферная зона: ВС РФ расширяют, ВСУ готовят ответ, судьба спорных комплексов. Итоги 10 июля
17:00ОДКБ взялась за нелегалов, Иран обещает ответить на удары Израиля. Новости к 17.00
16:54С начала года ПВО сбила более 73 тысяч дронов ВСУ. Новости СВО
16:45Фейк-пожар в Капотне: украинские каналы снова в пролёте
16:44"Это медленно, кроваво и некрасиво": Полетаев раскрыл, когда наступит полное истощение ВСУ
16:30Ещё один шаг к ЕС: послы одобрили открытие шестого кластера переговоров с Украиной
16:22Полетаев: "Судьба войны решится там, где будет уничтожена украинская армия"
16:16Бывшие министры Украины идут в российскую власть. Кто они
16:15Уничтожение переправ может отрезать группировку ВСУ на левом берегу Оскола
16:00Никола Тесла: 170 лет со дня рождения гения переменного тока
15:43"Письма счастья": как и зачем наши войска осуществляют "залистование" вражеских позиций
15:43Гагарина снова судится с Советом ЕС
15:41"Перемога" случилась в головах украинцев: как Киев ведёт двойную информационную войну
15:38В Крыму объявлена беспилотная опасность. Новости СВО
15:20"1400 ударов": в Берлине предрекли уничтожение Украины до появления первых Patriot
Лента новостейМолния