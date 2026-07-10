https://ukraina.ru/20260710/euroactiv-frantsiya-italiya-i-gretsiya-prodavili-smyagchenie-21-go-paketa-sanktsiy-es-protiv-rossii-1081320138.html

Euroactiv: Франция, Италия и Греция продавили смягчение 21-го пакета санкций ЕС против России

Euroactiv: Франция, Италия и Греция продавили смягчение 21-го пакета санкций ЕС против России - 10.07.2026 Украина.ру

Euroactiv: Франция, Италия и Греция продавили смягчение 21-го пакета санкций ЕС против России

Еврокомиссия отказалась от наиболее жёстких положений планируемого 21-го пакета санкций против России. Об этом сообщает медиа-платформа Euroactiv

2026-07-10T12:43

2026-07-10T12:43

2026-07-10T13:03

новости

россия

греция

франция

патриарх кирилл

владимир зеленский

еврокомиссия

украина.ру

ес

мир без границ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067181470_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_5734453c1a0a9f9f0c4f6510a20b14ff.jpg

Евросоюз продолжает работу над 21-м пакетом санкций против России, однако изначально жёсткие меры были серьёзно смягчены. Как сообщает Euroactiv со ссылкой на дипломатические источники, между странами ЕС возникли споры по двум ключевым пунктам — запрету на въезд российских военных и ограничениям на продажу сжиженного природного газа.На существенном смягчении въездных ограничений настаивали Франция, Италия и Греция. В итоге запрет сузили до краткосрочных виз, а критерий "общее участие в войне" заменили на "активное участие в боевых действиях" или "вклад в военные операции".В отношении СПГ страны ЕС согласны запретить продажу с танкеров, однако ограничение может не коснуться перепродажи газа, что позволит продолжать поставки российского СПГ в третьи страны. Пакет также предусматривает заморозку потолка цен на российскую нефть, но сроки вызывают разногласия: Греция настаивает на трёх месяцах, тогда как ЕК предлагала шесть.Некоторые страны ЕС, вероятно, добьются ослабления запрета на экспорт рыбы из России — Германия сможет закупать пикшу, Польша — минтай, а Португалия — треску. Болгария, в свою очередь, заблокировала санкции против патриарха Русской православной церкви Кирилла.9 июня Еврокомиссия представила предложения по 21-му пакету, который должен затронуть энергетику, торговлю и финансы. В чёрный список могут попасть до 80 российских физлиц и компаний. Однако итоговый вариант пакета оказался значительно мягче первоначального из-за позиции ряда стран-членов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как Зеленский выкинул Киев из ЕС, и от кого нужно "спасти" Украину. Хроника событий на утро 10 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

греция

франция

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, греция, франция, патриарх кирилл, владимир зеленский, еврокомиссия, украина.ру, ес, мир без границ