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Euroactiv: Франция, Италия и Греция продавили смягчение 21-го пакета санкций ЕС против России
Euroactiv: Франция, Италия и Греция продавили смягчение 21-го пакета санкций ЕС против России - 10.07.2026 Украина.ру
Euroactiv: Франция, Италия и Греция продавили смягчение 21-го пакета санкций ЕС против России
Еврокомиссия отказалась от наиболее жёстких положений планируемого 21-го пакета санкций против России. Об этом сообщает медиа-платформа Euroactiv
2026-07-10T12:43
2026-07-10T12:43
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Евросоюз продолжает работу над 21-м пакетом санкций против России, однако изначально жёсткие меры были серьёзно смягчены. Как сообщает Euroactiv со ссылкой на дипломатические источники, между странами ЕС возникли споры по двум ключевым пунктам — запрету на въезд российских военных и ограничениям на продажу сжиженного природного газа.На существенном смягчении въездных ограничений настаивали Франция, Италия и Греция. В итоге запрет сузили до краткосрочных виз, а критерий "общее участие в войне" заменили на "активное участие в боевых действиях" или "вклад в военные операции".В отношении СПГ страны ЕС согласны запретить продажу с танкеров, однако ограничение может не коснуться перепродажи газа, что позволит продолжать поставки российского СПГ в третьи страны. Пакет также предусматривает заморозку потолка цен на российскую нефть, но сроки вызывают разногласия: Греция настаивает на трёх месяцах, тогда как ЕК предлагала шесть.Некоторые страны ЕС, вероятно, добьются ослабления запрета на экспорт рыбы из России — Германия сможет закупать пикшу, Польша — минтай, а Португалия — треску. Болгария, в свою очередь, заблокировала санкции против патриарха Русской православной церкви Кирилла.9 июня Еврокомиссия представила предложения по 21-му пакету, который должен затронуть энергетику, торговлю и финансы. В чёрный список могут попасть до 80 российских физлиц и компаний. Однако итоговый вариант пакета оказался значительно мягче первоначального из-за позиции ряда стран-членов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как Зеленский выкинул Киев из ЕС, и от кого нужно "спасти" Украину. Хроника событий на утро 10 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, греция, франция, патриарх кирилл, владимир зеленский, еврокомиссия, украина.ру, ес, мир без границ
Новости, Россия, Греция, Франция, Патриарх Кирилл, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Украина.ру, ЕС, Мир без границ
Euroactiv: Франция, Италия и Греция продавили смягчение 21-го пакета санкций ЕС против России
12:43 10.07.2026 (обновлено: 13:03 10.07.2026)
Еврокомиссия отказалась от наиболее жёстких положений планируемого 21-го пакета санкций против России. Об этом сообщает медиа-платформа Euroactiv
Евросоюз продолжает работу над 21-м пакетом санкций против России, однако изначально жёсткие меры были серьёзно смягчены. Как сообщает Euroactiv со ссылкой на дипломатические источники, между странами ЕС возникли споры по двум ключевым пунктам — запрету на въезд российских военных и ограничениям на продажу сжиженного природного газа.
На существенном смягчении въездных ограничений настаивали Франция, Италия и Греция. В итоге запрет сузили до краткосрочных виз, а критерий "общее участие в войне" заменили на "активное участие в боевых действиях" или "вклад в военные операции".
В отношении СПГ страны ЕС согласны запретить продажу с танкеров, однако ограничение может не коснуться перепродажи газа, что позволит продолжать поставки российского СПГ в третьи страны. Пакет также предусматривает заморозку потолка цен на российскую нефть, но сроки вызывают разногласия: Греция настаивает на трёх месяцах, тогда как ЕК предлагала шесть.
Некоторые страны ЕС, вероятно, добьются ослабления запрета на экспорт рыбы из России — Германия сможет закупать пикшу, Польша — минтай, а Португалия — треску. Болгария, в свою очередь, заблокировала санкции против патриарха Русской православной церкви Кирилла.
9 июня Еврокомиссия представила предложения по 21-му пакету, который должен затронуть энергетику, торговлю и финансы. В чёрный список могут попасть до 80 российских физлиц и компаний. Однако итоговый вариант пакета оказался значительно мягче первоначального из-за позиции ряда стран-членов.
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