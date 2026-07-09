https://ukraina.ru/20260709/tramp-podtverdil-poluchenie-zemli-na-ukraine--1081264355.html

Трамп подтвердил получение земли на Украине

Трамп подтвердил получение земли на Украине - 09.07.2026 Украина.ру

Трамп подтвердил получение земли на Украине

Президент США Дональд Трамп на совместной конференции с Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон получил долю земли на Украине в рамках сделки по минеральным ресурсам. Трансляция велась 8 июля на YouTube-канале офиса украинского президента

2026-07-09T13:56

2026-07-09T13:56

2026-07-09T13:56

новости

украина

сша

вашингтон

дональд трамп

владимир зеленский

украина.ру

мир без границ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/08/1081198975_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_56118dc411f26b477b778ebb2a307c98.jpg

Соединённые Штаты получили долю земли на Украине в рамках соглашения о доступе к минеральным ресурсам. Об этом на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил американский лидер Дональд Трамп."Теперь у нас есть небольшая доля в этой стране, потому что у нас есть там земля", — сказал президент США.Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон предоставит Украине лицензии на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot. Речь идёт о передаче технологий и прав на выпуск, что позволит Киеву самостоятельно собирать элементы системы ПВО. 8 июля издание The Wall Street Journal сообщило, что украинские власти пытаются смягчить последствия дефицита средств противовоздушной обороны, из-за которого страна оказалась уязвимой для российских баллистических ракет. Подробнее в материале Украина сделает шаги для восполнения дефицита Patriot - WSJБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Сорванная серия терактов, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 9 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

сша

вашингтон

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, мир без границ