https://ukraina.ru/20260709/tramp-podtverdil-poluchenie-zemli-na-ukraine--1081264355.html
Трамп подтвердил получение земли на Украине
Трамп подтвердил получение земли на Украине - 09.07.2026 Украина.ру
Трамп подтвердил получение земли на Украине
Президент США Дональд Трамп на совместной конференции с Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон получил долю земли на Украине в рамках сделки по минеральным ресурсам. Трансляция велась 8 июля на YouTube-канале офиса украинского президента
2026-07-09T13:56
2026-07-09T13:56
2026-07-09T13:56
новости
украина
сша
вашингтон
дональд трамп
владимир зеленский
украина.ру
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/08/1081198975_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_56118dc411f26b477b778ebb2a307c98.jpg
Соединённые Штаты получили долю земли на Украине в рамках соглашения о доступе к минеральным ресурсам. Об этом на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил американский лидер Дональд Трамп."Теперь у нас есть небольшая доля в этой стране, потому что у нас есть там земля", — сказал президент США.Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон предоставит Украине лицензии на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot. Речь идёт о передаче технологий и прав на выпуск, что позволит Киеву самостоятельно собирать элементы системы ПВО. 8 июля издание The Wall Street Journal сообщило, что украинские власти пытаются смягчить последствия дефицита средств противовоздушной обороны, из-за которого страна оказалась уязвимой для российских баллистических ракет. Подробнее в материале Украина сделает шаги для восполнения дефицита Patriot - WSJБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Сорванная серия терактов, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 9 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
сша
вашингтон
мир без границ
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/08/1081198975_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_2f34b8b2f66a5aea40ba370d533b8dc6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, мир без границ
Новости, Украина, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина.ру, Мир без границ
Трамп подтвердил получение земли на Украине
Президент США Дональд Трамп на совместной конференции с Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон получил долю земли на Украине в рамках сделки по минеральным ресурсам. Трансляция велась 8 июля на YouTube-канале офиса украинского президента
Соединённые Штаты получили долю земли на Украине в рамках соглашения о доступе к минеральным ресурсам. Об этом на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил американский лидер Дональд Трамп.
"Теперь у нас есть небольшая доля в этой стране, потому что у нас есть там земля", — сказал президент США.
Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон предоставит Украине лицензии на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot. Речь идёт о передаче технологий и прав на выпуск, что позволит Киеву самостоятельно собирать элементы системы ПВО.
8 июля издание The Wall Street Journal сообщило, что украинские власти пытаются смягчить последствия дефицита средств противовоздушной обороны, из-за которого страна оказалась уязвимой для российских баллистических ракет. Подробнее в материале Украина сделает шаги для восполнения дефицита Patriot - WSJ
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру