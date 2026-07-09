Трамп подтвердил получение земли на Украине - 09.07.2026 Украина.ру
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Трамп подтвердил получение земли на Украине
Трамп подтвердил получение земли на Украине - 09.07.2026 Украина.ру
Трамп подтвердил получение земли на Украине
Президент США Дональд Трамп на совместной конференции с Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон получил долю земли на Украине в рамках сделки по минеральным ресурсам. Трансляция велась 8 июля на YouTube-канале офиса украинского президента
2026-07-09T13:56
2026-07-09T13:56
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Соединённые Штаты получили долю земли на Украине в рамках соглашения о доступе к минеральным ресурсам. Об этом на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил американский лидер Дональд Трамп."Теперь у нас есть небольшая доля в этой стране, потому что у нас есть там земля", — сказал президент США.Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон предоставит Украине лицензии на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot. Речь идёт о передаче технологий и прав на выпуск, что позволит Киеву самостоятельно собирать элементы системы ПВО. 8 июля издание The Wall Street Journal сообщило, что украинские власти пытаются смягчить последствия дефицита средств противовоздушной обороны, из-за которого страна оказалась уязвимой для российских баллистических ракет. Подробнее в материале Украина сделает шаги для восполнения дефицита Patriot - WSJБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Сорванная серия терактов, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 9 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, мир без границ
Новости, Украина, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина.ру, Мир без границ

Трамп подтвердил получение земли на Украине

13:56 09.07.2026
 
© REUTERS / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© REUTERS / Evan Vucci
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Президент США Дональд Трамп на совместной конференции с Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон получил долю земли на Украине в рамках сделки по минеральным ресурсам. Трансляция велась 8 июля на YouTube-канале офиса украинского президента
Соединённые Штаты получили долю земли на Украине в рамках соглашения о доступе к минеральным ресурсам. Об этом на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил американский лидер Дональд Трамп.
"Теперь у нас есть небольшая доля в этой стране, потому что у нас есть там земля", — сказал президент США.
Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон предоставит Украине лицензии на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot. Речь идёт о передаче технологий и прав на выпуск, что позволит Киеву самостоятельно собирать элементы системы ПВО.
8 июля издание The Wall Street Journal сообщило, что украинские власти пытаются смягчить последствия дефицита средств противовоздушной обороны, из-за которого страна оказалась уязвимой для российских баллистических ракет. Подробнее в материале Украина сделает шаги для восполнения дефицита Patriot - WSJ
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Сорванная серия терактов, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 9 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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