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"Ястреб" президент и "миротворец" премьер представили на саммите НАТО разные Чехии

"Ястреб" президент и "миротворец" премьер представили на саммите НАТО разные Чехии - 09.07.2026 Украина.ру

"Ястреб" президент и "миротворец" премьер представили на саммите НАТО разные Чехии

Президент Чехии Петр Павел и премьер-министр Андрей Бабиш заявили на саммите НАТО в Анкаре противоположные позиции по Украине. Об этом 8 июля сообщило Чешское ТВ, отметив, что даже домой лидеры страны вернулись на разных самолетах

2026-07-09T00:46

2026-07-09T00:46

2026-07-09T00:46

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"Саммит НАТО не ликвидировал противоречий между президентом Павелом и премьером Бабишем. Оба политика прилетели в Анкару и вернулись домой на разных самолетах, делали разные заявления на одни темы. Президент говорил о необходимости усилить европейскую оборонную промышленность и оборону в целом, продолжать всемерную помощь Украине. А премьер — о том, что его страна вновь "не дотянет" в расходах на оборону до требуемых в альянсе 2% ВВП, а военная помощь Украине если от Чехии и будет, то одноразовой и небольшой", — говорится в сообщении национального телеканала.После полугодового спора о том, кто из лидеров должен представлять республику на саммите НАТО, было принято компромиссное решение о полёте в Стамбул президента с помощниками и премьера с двумя министрами, причём именно Бабиш официально возглавил делегацию.Ключевая тема, разделяющая Павела и Бабиша – отношение к поддержке Украины. Павел, который ещё несколько лет назад являлся главой военного комитета НАТО, призывал соратников больше помогать Киеву. Именно он на Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году выступил с инициативой по сбору крупнокалиберных артиллерийских снарядов в третьих странах с последующей их бесплатной передачей ВСУ. Эта "чешская инициатива по боеприпасам" позволила киевскому режиму получить в 2024 году 1,5 миллиона единиц артснарядов, годом позже – 1,8 миллиона единиц. И в целом обеспечивала ВСУ примерно половиной их потребностей в крупнокалиберных боеприпасах.Бабиш еще до победы его движения ANO ("Акция недовольных граждан") на парламентских выборах и занятия поста премьера в ноябре 2025 года неоднократно заявлял о необходимости отказаться от "чешской инициативы по боеприпасам". Только влияние лидеров ряда европейских стран вынудило его согласиться на дальнейшее участие Чехии в данной акции, но лишь в роли посредника, без собственного финансового вклада. Это способствовало тому, что в 2026 году из 18 государств-участников акции около половины уже вышли из нее.Противоположность взглядов на текущую международную ситуацию у президента и премьера Чехии наглядно продемонстрировали и заявления, которые они сделали в Анкаре.Павел говорил о развитии сотрудничества европейских производителей вооружений. Бабиш – о том, что Чехия и в этом году снова не выполнит обязательство перед НАТО о выделении на оборону 2% ВВП, что Чехия не будет вкладывать свои средства в ежегодный пакет из 70 миллиардов евро для военной помощи Украине.При этом Бабиш сразу отреагировал на претензию от партнера по правящей коалиции, спикера парламента и лидера движения SPD ("Свобола и прямая демократия") Томио Окамуры, который от имени своего движения выразил протест против выделения пусть даже небольших средств на вооружение для Украины. Премьер пообещал поднять этот вопрос на заседании руководства правящей коалиции в ближайшую пятницу.Ранее сообщалось, что Чехия не будет участвовать в инициативе НАТО по выделению Украине 70 млрд.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, чехия, анкара, нато, украина, военная помощь украине, прага, всу, вооруженные силы украины, ес, украина-ес