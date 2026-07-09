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Ибрагимов: Анкара хочет стать главным переговорщиком по Украине, но решать будет Москва
Ибрагимов: Анкара хочет стать главным переговорщиком по Украине, но решать будет Москва - 09.07.2026 Украина.ру
Ибрагимов: Анкара хочет стать главным переговорщиком по Украине, но решать будет Москва
Турция метит в мировые лидеры — Эрдоган хочет большего, но экономика не тянет. Анкара лавирует между Россией и Западом, однако площадку для переговоров определит Москва. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
2026-07-09T04:30
2026-07-09T04:30
2026-07-09T12:23
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Комментируя позицию Турции на фоне атаки на компрессорную станцию "Краснодарская" и заявлений Эрдогана на саммите НАТО, эксперт заявил, что Анкара хочет сказать свое слово в мировой политике."Турки понимают, что новый миропорядок неизбежен и хотят на обломках старого миропорядка закрепить свой статус. Но Эрдоган хочет гораздо большего, его амбиции логичны", — пояснил востоковед.По словам эксперта, экономика Турции не позволяет ей реализовать все амбиции. "Потянет ли это Турция, у которой в экономике не все хорошо. Поэтому Турция и старается лавировать между Россией и Западом", — заявил Ибрагимов.Он привел данные по товарообороту, которые говорят сами за себя. "У Турции с Россией товарооборот почти 60 миллиардов долларов, а с США — всего 35, хотя они в одном альянсе", — отметил эксперт.Ибрагимов подчеркнул, что Турция не делает ставку на Трампа и стремится выжать максимум из текущей ситуации, однако главную площадку для переговоров по Украине определит Москва, а не Анкара.Полный текст материала Дениса Рудометова "Фархад Ибрагимов: США провели работу над ошибками и могут начать наземную операцию против Ирана" на сайте Украина.ру.За закрытыми дверями саммита НАТО принята стратегия, которая ставит крест на любых надеждах на мирное урегулирование украинского кризиса. Подробнее об этом — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК" на сайте Украина.ру.
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Ибрагимов: Анкара хочет стать главным переговорщиком по Украине, но решать будет Москва
04:30 09.07.2026 (обновлено: 12:23 09.07.2026)
Турция метит в мировые лидеры — Эрдоган хочет большего, но экономика не тянет. Анкара лавирует между Россией и Западом, однако площадку для переговоров определит Москва. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
Комментируя позицию Турции на фоне атаки на компрессорную станцию "Краснодарская" и заявлений Эрдогана на саммите НАТО, эксперт заявил, что Анкара хочет сказать свое слово в мировой политике.
"Турки понимают, что новый миропорядок неизбежен и хотят на обломках старого миропорядка закрепить свой статус. Но Эрдоган хочет гораздо большего, его амбиции логичны", — пояснил востоковед.
По словам эксперта, экономика Турции не позволяет ей реализовать все амбиции. "Потянет ли это Турция, у которой в экономике не все хорошо. Поэтому Турция и старается лавировать между Россией и Западом", — заявил Ибрагимов.
Он привел данные по товарообороту, которые говорят сами за себя. "У Турции с Россией товарооборот почти 60 миллиардов долларов, а с США — всего 35, хотя они в одном альянсе", — отметил эксперт.
Ибрагимов подчеркнул, что Турция не делает ставку на Трампа и стремится выжать максимум из текущей ситуации, однако главную площадку для переговоров по Украине определит Москва, а не Анкара.
За закрытыми дверями саммита НАТО принята стратегия, которая ставит крест на любых надеждах на мирное урегулирование украинского кризиса. Подробнее об этом — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК" на сайте Украина.ру.