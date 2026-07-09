Ибрагимов: Анкара хочет стать главным переговорщиком по Украине, но решать будет Москва - 09.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260709/ibragimov-turtsiya-khochet-stat-glavnym-peregovorschikom-po-ukraine-no-reshat-budet-rossiya-1081236582.html
Ибрагимов: Анкара хочет стать главным переговорщиком по Украине, но решать будет Москва
Ибрагимов: Анкара хочет стать главным переговорщиком по Украине, но решать будет Москва - 09.07.2026 Украина.ру
Ибрагимов: Анкара хочет стать главным переговорщиком по Украине, но решать будет Москва
Турция метит в мировые лидеры — Эрдоган хочет большего, но экономика не тянет. Анкара лавирует между Россией и Западом, однако площадку для переговоров определит Москва. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
2026-07-09T04:30
2026-07-09T12:23
новости
турция
россия
анкара
эрдоган
дональд трамп
нато
украина.ру
главные новости
главное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073126821_0:0:2834:1595_1920x0_80_0_0_db3c69d48387a93365763ab51458cd96.jpg
Комментируя позицию Турции на фоне атаки на компрессорную станцию "Краснодарская" и заявлений Эрдогана на саммите НАТО, эксперт заявил, что Анкара хочет сказать свое слово в мировой политике."Турки понимают, что новый миропорядок неизбежен и хотят на обломках старого миропорядка закрепить свой статус. Но Эрдоган хочет гораздо большего, его амбиции логичны", — пояснил востоковед.По словам эксперта, экономика Турции не позволяет ей реализовать все амбиции. "Потянет ли это Турция, у которой в экономике не все хорошо. Поэтому Турция и старается лавировать между Россией и Западом", — заявил Ибрагимов.Он привел данные по товарообороту, которые говорят сами за себя. "У Турции с Россией товарооборот почти 60 миллиардов долларов, а с США — всего 35, хотя они в одном альянсе", — отметил эксперт.Ибрагимов подчеркнул, что Турция не делает ставку на Трампа и стремится выжать максимум из текущей ситуации, однако главную площадку для переговоров по Украине определит Москва, а не Анкара.Полный текст материала Дениса Рудометова "Фархад Ибрагимов: США провели работу над ошибками и могут начать наземную операцию против Ирана" на сайте Украина.ру.За закрытыми дверями саммита НАТО принята стратегия, которая ставит крест на любых надеждах на мирное урегулирование украинского кризиса. Подробнее об этом — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК" на сайте Украина.ру.
турция
россия
анкара
запад
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073126821_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e21c511d0dd7fc99e0cd9d19ee3002c1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, турция, россия, анкара, эрдоган, дональд трамп, нато, украина.ру, главные новости, главное, запад, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, украина.ру дзен, международные отношения, мир без границ
Новости, Турция, Россия, Анкара, Эрдоган, Дональд Трамп, НАТО, Украина.ру, Главные новости, главное, Запад, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, Украина.ру Дзен, международные отношения, Мир без границ

Ибрагимов: Анкара хочет стать главным переговорщиком по Украине, но решать будет Москва

04:30 09.07.2026 (обновлено: 12:23 09.07.2026)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Турция метит в мировые лидеры — Эрдоган хочет большего, но экономика не тянет. Анкара лавирует между Россией и Западом, однако площадку для переговоров определит Москва. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
Комментируя позицию Турции на фоне атаки на компрессорную станцию "Краснодарская" и заявлений Эрдогана на саммите НАТО, эксперт заявил, что Анкара хочет сказать свое слово в мировой политике.
"Турки понимают, что новый миропорядок неизбежен и хотят на обломках старого миропорядка закрепить свой статус. Но Эрдоган хочет гораздо большего, его амбиции логичны", — пояснил востоковед.
По словам эксперта, экономика Турции не позволяет ей реализовать все амбиции. "Потянет ли это Турция, у которой в экономике не все хорошо. Поэтому Турция и старается лавировать между Россией и Западом", — заявил Ибрагимов.
Он привел данные по товарообороту, которые говорят сами за себя. "У Турции с Россией товарооборот почти 60 миллиардов долларов, а с США — всего 35, хотя они в одном альянсе", — отметил эксперт.
Ибрагимов подчеркнул, что Турция не делает ставку на Трампа и стремится выжать максимум из текущей ситуации, однако главную площадку для переговоров по Украине определит Москва, а не Анкара.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Фархад Ибрагимов: США провели работу над ошибками и могут начать наземную операцию против Ирана" на сайте Украина.ру.
За закрытыми дверями саммита НАТО принята стратегия, которая ставит крест на любых надеждах на мирное урегулирование украинского кризиса. Подробнее об этом — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиТурцияРоссияАнкараЭрдоганДональд ТрампНАТОУкраина.руГлавные новостиглавноеЗападпереговорыновости переговоровновости о переговорах России и УкраиныУкраина.ру Дзенмеждународные отношенияМир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:07"ЕС живет в долг, занимая деньги у Ротшильдов и BlackRock" — политолог о финансовой дыре Европы
17:52Словения отказала Украине в €44 млн: список стран, развернувшихся от помощи Киеву, растёт
17:48Камкин: Стратегическое поражение и уничтожение России – глобальная задача НАТО
17:46Зрада Экспресс: итоги НАТО в Анкаре — саммит, где все перепутали всё
17:44Фермеры Европы переплатили €250 млн за удобрения из-за отказа от России
17:35Буданов* призвал задуматься, подробности убийства Березовской. Итоги 9 июля
17:29"Герань" сбила Ми-8 ВСУ в Полтавской области
17:21Воевать, но каждый за себя: к итогам саммита НАТО
17:19Почти половина поляков считает помощь Украине чрезмерной
17:11Абсурд Трампа: почему Вашингтон платит миллиарды Киеву, забыв о собственных законах — Лукьянов
17:10"Ликвидировали для защиты страны": адвокат объяснил убийство Березовской в суде
17:04"Украина была натовской лабораторией": Камкин о статусе страны-наемника и саммите в Анкаре
17:0215% украинских школьников не набрали даже минимальных баллов на НМТ — аналоге ЕГЭ
16:53Производитель дронов Fire Point объяснил, почему Украине нельзя заключать перемирие
16:26"Мы готовим адекватный ответ": эксперт про гибель детей и борьбе с "мидлстрайками" ВСУ
16:16Бундестаг проголосовал против поставок Украине ракет Taurus и комплексов Patriot
16:12НАТО дала истребителям в Прибалтике право сбивать воздушные цели
16:00"Давайте это будет за ваш счёт…": режиссёр Гурин из Харькова и его "Россия молодая"
15:50"Я понимал, что мы к готовы летней кампании": Кимаковский о подготовке штурмовиков и оптимизме
15:45Сорвана беспрецедентная серия терактов в РФ. Колпашников о работе ФСБ и убийствах ради "мира"
Лента новостейМолния