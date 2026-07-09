https://ukraina.ru/20260709/farkhad-ibragimov-tramp-mozhet-poluchit-podderzhku-evropy-v-obmen-na-pomosch-ukraine-1081235478.html

Ибрагимов: Трамп может получить поддержку Европы в обмен на помощь Украине

Ибрагимов: Трамп может получить поддержку Европы в обмен на помощь Украине - 09.07.2026 Украина.ру

Ибрагимов: Трамп может получить поддержку Европы в обмен на помощь Украине

Европа согласится на сделку с Трампом — помощь Украине в обмен на удары по Ирану. Германия и Франция готовы пойти на это, а Берлин уже призывает Тегеран разблокировать Ормуз. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов

2026-07-09T05:00

2026-07-09T05:00

2026-07-09T12:22

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Отвечая на вопрос о том, сможет ли президент США Дональд Трамп получить европейскую поддержку в обмен на помощь Украине, эксперт заявил, что такая сделка вполне реальна.Ибрагимов отметил, что президент США сможет заручиться поддержкой европейцев. "Думаю, да. Обратите внимание, что Трамп сделал эти заявления на саммите НАТО в Турции", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам спикера, американский лидер может выдвинуть ультиматум. "Трамп может предъявить европейцам ультиматум в кулуарах саммита: в обмен на военно-техническую поддержку Украины предоставьте помощь США на Ближнем Востоке", — отметил Ибрагимов.Он добавил, что Германия и Франция готовы согласиться на такие условия. "Германия и Франция могут на это пойти, поскольку считают, что с нынешним Ираном уже не о чем разговаривать, так как Тегеран решил проявить больше суверенитета", — подчеркнул эксперт.Ибрагимов резюмировал, что европейцы уже сменили риторику в отношении Ирана. По словам эксперта, глава МИД ФРГ Анналена Бербок призывает Тегеран разблокировать Ормузский пролив, а иллюзий по поводу диалога с Евросоюзом у иранцев больше нет.Полный текст материала Дениса Рудометова "Фархад Ибрагимов: США провели работу над ошибками и могут начать наземную операцию против Ирана" на сайте Украина.ру.Саммит в Анкаре четко показал, что все эти годы Украина была главной натовской лабораторией и полигоном, где тестировались новые технологии. Подробнее об этом — в материале "Александр Камкин: Саммит НАТО показал, что теперь Украине придется оправдывать ее статус страны-наемника" на сайте Украина.ру.

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