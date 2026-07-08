https://ukraina.ru/20260708/yastreby-rubio-perekhvatili-initsiativu-ibragimov-rasskazal-o-smene-kursa-belogo-doma-1081233129.html

"Ястребы" Рубио перехватили инициативу: Ибрагимов рассказал о смене курса Белого дома

"Ястребы" Рубио перехватили инициативу: Ибрагимов рассказал о смене курса Белого дома - 08.07.2026 Украина.ру

"Ястребы" Рубио перехватили инициативу: Ибрагимов рассказал о смене курса Белого дома

Трамп не выиграет войну с Ираном — Тегеран наносит два удара за один американский. В Белом доме "ястребы" Рубио перехватили инициативу, но сам президент крайне непредсказуем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов

2026-07-08T22:26

2026-07-08T22:26

2026-07-08T22:23

новости

иран

сша

тегеран

диана ибрагимова

марко рубио

дональд трамп

украина.ру

нато

саммит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0f/1065253607_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_90732454db0a6009f8d80a7cd738afb1.jpg

Говоря о перспективах конфликта после заявлений президента США Дональда Трампа, эксперт заявил, что Иран не позволит Вашингтону доминировать в регионе.Ибрагимов заявил, что иранцы не согласны на роль просителей. "Американцы считают, что могут надавать иранцам подзатыльники, а те будут молчать. Но Иран в ответ на один удар наносит два", — пояснил эксперт.Таким образом, по словам Ибрагимова, Тегеран сводит на нет влияние США на Ближнем Востоке. "Таким образом Иран нивелирует политику США на Ближнем Востоке, чего Штаты допустить не могут. Но Трамп не сможет выйти победителем из большой войны", — подчеркнул он.Эксперт обратил внимание, что важнее следить не за словами, а за реальными перестановками в Белом доме. "На его слова не надо обращать внимания. Нужно следить за изменениями в американской политике. Еще недавно там побеждали "голуби" во главе с [вице-президентом] Джей Ди Вэнсом. Сейчас там инициативу перехватили "ястребы" во главе с [госсекретарем Марко] Рубио", — отметил востоковед.Ибрагимов констатировал, что американский лидер слишком часто меняет свою позицию, а судьба конфликта зависит от настроения одного человека, который может передумать в любой момент.Полный текст материала Дениса Рудометова "Фархад Ибрагимов: США провели работу над ошибками и могут начать наземную операцию против Ирана" на сайте Украина.ру.Саммит в Анкаре четко показал, что все эти годы Украина была главной натовской лабораторией и полигоном, где тестировались новые технологии. Подробнее об этом — в материале "Александр Камкин: Саммит НАТО показал, что теперь Украине придется оправдывать ее статус страны-наемника" на сайте Украина.ру.

иран

сша

тегеран

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, сша, тегеран , диана ибрагимова, марко рубио, дональд трамп, украина.ру, нато, саммит, джей ди вэнс, ближний восток, война в иране, главные новости, главное, аналитики