После Украины будет Европа: почему капитуляция Киева не остановит Запад — мнение Ищенко - 08.07.2026 Украина.ру
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После Украины будет Европа: почему капитуляция Киева не остановит Запад — мнение Ищенко
После Украины будет Европа: почему капитуляция Киева не остановит Запад — мнение Ищенко - 08.07.2026 Украина.ру
После Украины будет Европа: почему капитуляция Киева не остановит Запад — мнение Ищенко
Даже полная победа на Украине не остановит Запад — после Украины будет Европа, а США и Европа к 2028-2030 годам вводят новые системы вооружений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-07-08T15:58
2026-07-08T16:00
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Отвечая на вопрос о том, что будет после Украины, Ищенко предупредил, что Запад продолжит агрессию против России.Ищенко заявил, что даже капитуляция Киева не остановит Запад. "Представьте, что сейчас Зеленский ползком проберется в Москву и скажет: "Капитулирую. На все согласен. Все подпишу". И что? Урсула моментально приедет каяться? Нет. Наоборот, будет усиливать давление на наших границах", — пояснил он.По словам эксперта, Запад уже готовится к следующему этапу. "Помните, как в 2008 говорили? "После Грузии будет Украина. Мы ее будем вооружать до зубов". Сейчас то же самое: "После Украины будет Европа. Будем вооружаться до зубов"", — отметил Ищенко.Ищенко отметил, что США и Европа к 2028-2030 годам запланировали ввести в строй самые разные системы вооружений — от дронов и крылатых ракет для прорыва ПВО до стратегических ядерных ракет. По его словам, все это будет направлено против России, и Запад не скрывает, что будет бороться дальше."Так почему же мы думаем, что если мы сейчас водрузим флаг над Киевом, то все у нас будет хорошо?", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Запад пытается заставить Россию сделать выбор между бесконечной войной и ядерной ничьей" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военного конфликта — в материале "Игорь Кимаковский: Россия выбьет ВСУ из Донбасса за счет боеготовой пехоты и новых решений в части БПЛА" на сайте Украина.ру.
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После Украины будет Европа: почему капитуляция Киева не остановит Запад — мнение Ищенко

15:58 08.07.2026 (обновлено: 16:00 08.07.2026)
 
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- РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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Даже полная победа на Украине не остановит Запад — после Украины будет Европа, а США и Европа к 2028-2030 годам вводят новые системы вооружений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о том, что будет после Украины, Ищенко предупредил, что Запад продолжит агрессию против России.
Ищенко заявил, что даже капитуляция Киева не остановит Запад. "Представьте, что сейчас Зеленский ползком проберется в Москву и скажет: "Капитулирую. На все согласен. Все подпишу". И что? Урсула моментально приедет каяться? Нет. Наоборот, будет усиливать давление на наших границах", — пояснил он.
По словам эксперта, Запад уже готовится к следующему этапу. "Помните, как в 2008 говорили? "После Грузии будет Украина. Мы ее будем вооружать до зубов". Сейчас то же самое: "После Украины будет Европа. Будем вооружаться до зубов"", — отметил Ищенко.
Ищенко отметил, что США и Европа к 2028-2030 годам запланировали ввести в строй самые разные системы вооружений — от дронов и крылатых ракет для прорыва ПВО до стратегических ядерных ракет. По его словам, все это будет направлено против России, и Запад не скрывает, что будет бороться дальше.
"Так почему же мы думаем, что если мы сейчас водрузим флаг над Киевом, то все у нас будет хорошо?", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Запад пытается заставить Россию сделать выбор между бесконечной войной и ядерной ничьей" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты военного конфликта — в материале "Игорь Кимаковский: Россия выбьет ВСУ из Донбасса за счет боеготовой пехоты и новых решений в части БПЛА" на сайте Украина.ру.
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