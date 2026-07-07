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Украина как особая карта Трампа: США необходима "success story" на фоне провала в Иране

Украина как особая карта Трампа: США необходима "success story" на фоне провала в Иране - 07.07.2026 Украина.ру

Украина как особая карта Трампа: США необходима "success story" на фоне провала в Иране

Трампу необходима история успеха на фоне конфликта с Ираном, но переговоры с Тегераном будут долгими и безрезультатными. Поэтому Украина становится главной картой, которую он сможет продать избирателям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

2026-07-07T18:23

2026-07-07T18:23

2026-07-07T18:23

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Рассуждая о том, почему Киев считает свои позиции уверенными, Абзалов объяснил, что Украина становится главной картой для Трампа на фоне провала с Ираном.Собеседник Украина.ру заявил, что президенту США необходима success story на фоне конфликта с Ираном. "Трамп сможет пересидеть промежуточные выборы и сохранить верхнюю палату парламента, но ему необходима success story на фоне конфликта с Ираном", — подчеркнул он.Абзалов пояснил, что переговоры с Тегераном будут долгими, и Трампу придется отказаться от блокады Ормузского пролива из-за цен на бензин и военных действий, хотя он и требует от Ирана шагов по атомной отрасли. По его словам, ожидать быстрого успеха в этом направлении не приходится.Политолог отметил, что кампанию против Кубы можно было проводить после Венесуэлы, но проводить ее после Ирана рискованно, поэтому Украина — это то, что можно продать.Он также обратил внимание на внутриполитическую повестку американского лидера. "Кроме того, Трамп закрывает обещания, данные накануне своего президентского срока. Поэтому он продвинул закон об отмене налогов на чаевые и жестит с европейскими коллегами, показывая, что он нацелен на своего избирателя", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Абзалов о том, почему Трампу нужно завершить войну на Украине и что ждет Telegram в России" на сайте Украина.ру.О том, кто может стать следующим после крушения Украины, а также про опасность неконтролируемой эскалации — в материале "Ростислав Ищенко: Запад пытается заставить Россию сделать выбор между бесконечной войной и ядерной ничьей" на сайте Украина.ру.

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