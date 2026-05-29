Молдавия при украинских наместниках: как противостояние Бодюла и Щёлокова предвосхитило войну на Днестре

29 мая 1961 года лидером компартии Молдавии стал Иван Бодюл, что положило конец доминированию в Кишинёве украинской партноменклатуры. Парадоксально, но это произошло именно в тот период, когда бывшие члены ЦК КП(б)У Никита Хрущёв, а затем Леонид Брежнев возглавляли партийно-государственные органы общесоюзного уровня

2026-05-29T08:00

Предшественник Бодюла, Зиновий Сердюк, в начале 1961 года перешёл на должность первого заместителя главы Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. Назначение на пост руководителя Советской Молдавии этнического молдаванина определялось второй волной "коренизации" национальных республик, проводимой Никитой Хрущёвым.Молдавия к началу 60-х годов являлась едва ли не последней союзной республикой, где высший партийный пост не принадлежал представителю титульного этноса. Во многом это определялось особенностями создания МССР, которая изначально рассматривалась как сфера ответственности украинских партийных деятелей.Анализ материалов советской прессы позволяет говорить, что в конце июня – начале июля 1940 года переданная Румынией Советскому Союзу Бессарабия (междуречье Днестра, Прута и Дуная) готовилась ко вхождению в состав Украинской ССР.К примеру, газета "Известия" опубликовала 28 июня историческую справку следующего содержания: "по данным русской переписи 1897 года, в Бессарабии проживало украинцев, молдаван и русских 76 процентов населения, евреев - 12 проц., болгар – 5 проц. и т.д."Указание в перечислении этносов региона украинцев на первом месте нелогично, поскольку по данным указанной переписи населения в Бессарабской губернии их (лиц, для кого малороссийский язык являлся родным) было 19% против 47,6% молдаван. Зато это вполне согласуется с Ультимативной нотой Советского Союза правительству Румынии от 26 июня 1940 года: "в 1918 году Румыния, пользуясь военной слабостью России, насильственно отторгла от Советского Союза (России) часть его территории – Бессарабию и тем нарушила вековое единство Бессарабии, населённой главным образом украинцами, с Украинской советской республикой".А вот, что то же издание писало о народных гуляниях в бессарабском городе Бельцы после митинга 30 июня 1940 года, посвящённого освобождению от румынской оккупации:"После митинга тут же на площади, на всех улицах города началось народное гулянье. Звучали чудесные украинские песни, молодёжь танцовала, играла. Веселье продолжалось до поздней ночи".Выделение украинцев из общей массы празднующих деоккупацию родного города удивляет, если учитывать, что по Всероссийской переписи 1897 года в Бельцах жили 10 322 еврея, 3626 русских, 3159 молдаван и 582 украинца. А по румынской переписи 1930 года: 14 196 евреев, 8874 румына, 5419 русских, 981 поляк, 290 немцев и только 286 украинцев.Вероятно, данный репортаж был призван создать иллюзию: преимущественно украиноязычная Бессарабия возвращается в лоно Украинской ССР.Тем не менее, в первой декаде июля 1940 года при не до конца ясных историкам обстоятельствах советским руководством было принято решение не присоединять к Украине молдавскую часть Бессарабии, а за счёт объединения той с Приднестровьем учредить Молдавскую ССР со столицей в Кишинёве.Правда, первый её лидер – начинавший партийную карьеру в Киеве ответственным организатором ЦК КП(б) Украины Пётр Бородин – ровней другим главам союзных республик не стал. До XIX съезда ВКП(б) первый секретарь молдавской компартии – единственный среди своих коллег в европейской части СССР – не входил в состав ЦК ВКП(б).Территориальные структуры КПМ в Бессарабии изначально создавались как структурные подразделения КП(б)У (во главе с назначенными из Киева функционерами) и только 12 августа были формально выделены из неё. Правда, такая сепарация проводилась во многом формально, так как Бородин оставался членом ЦК украинской компартии, а значит обязан был подчиняться его решениям.Первый выход КПМ из-под контроля украинской партийной иерархии произошёл в чрезвычайных условиях Великой Отечественной. Ставший главным молдавским коммунистом во время эвакуации партийно-государственных структур из Кишинёва в Сталинградскую область Никита Салогор осмелился в 1946 году оспорить территориальное разграничение с Украиной. Сменивший его Николай Коваль был единственным, кто в высшем руководстве МССР не поддержал претензии на "украинские" территории в Причерноморье и Северной Бессарабии.Тем не менее, его правление продлилось только четыре года. За ошибки в кадровой политике и провалы в колхозном строительстве в 1950-м Коваль был заменён на Леонида Брежнева. Главным кишинёвским политиком вновь стал член ЦК КП(б)У.Брежневу предстояло укрепить колхозы, начать индустриализацию правобережных районов республики и модернизировать промышленность в Приднестровье. В этой деятельности он опирался на приехавшего с ним из Днепропетровска Николая Щёлокова, первого секретаря Кишинёвского райкома КПМ Ивана Бодюла и заведующего отделом партийных органов ЦК Дмитрия Гладкого.На должности первого вице-премьера республиканского правительства Щёлоков курировал вопросы промышленности. Предметом его особой заботы было развитие консервного и вино-коньячного производств. Есть версия, согласно которой дизайн продолговатой бутылки знаменитого коньяка "Белый аист" был предложен Щёлоковым, считавшим, что молдавский алкоголь должен выглядеть по-европейски презентабельно.Бодюл был "правой рукой" Брежнева в вопросах сельского хозяйства, на возглавляемый им Кишинёвский район возлагалась задача продовольственного обеспечения быстро росшей молдавской столицы.Бывший сотрудник НКВД/СМЕРШ Гладкий был земляком Бодюла и происходил с той части Херсонской губернии, где в XVIII веке существовала военно-поселенческая провинция Новая Сербия, преобладавшим этносом в которой на момент ликвидации являлись молдаване.Отправляясь на работу в Секретариат ЦК КПСС Брежнев очень посодействовал избранию в качестве руководителя компартии Молдавии Гладкого. Последний, несмотря на украинское происхождение, с киевской партноменклатурой связан не был. Ветеран спецслужб, выпускник Высшей партийной школы (ВПШ) в Москве своим возвышением в Молдавии был обязан лично Брежневу. Последний же, видимо, делал ставку на сохранение влияния в республике через своего протеже.Однако после смерти Сталина в 1953 году Брежнев был выведен из Секретариата, а лишившийся поддержки в столице его ставленник был заменён на близкого соратника Хрущёва Зиновия Сердюка – третьего члена ЦК компартии Украины, избранного руководителем КПМ.В духе начинавшейся "Оттепели" на Пленуме ЦК республиканской партии, освободившем Гладкого от должности, тот обвинялся в "зажиме критики снизу" и авторитарном стиле руководства. Хрущёву же в условиях начинающейся схватки за лидерство в КПСС важно было заручиться поддержкой молдавской компартии, а для этого необходимо иметь во главе неё доверенное лицо. Об особых отношениях Хрущёва и Сердюка говорит тот факт, что в 1947 году будущий молдавский лидер унаследовал от Хрущёва Киевский обком КП(б)У.Сердюк надежды Хрущёва на поддержку в борьбе за верховную власть в Москве оправдал, что достойно отдельного рассказа. В самой же Молдавии он методично воплощал идеи своего патрона по превращению республики в "цветущий сад СССР", локомотив кукурузной программы, лидера по организации мясо-молочного производства.В рамках второй волны "коренизации" им началось массовое продвижение местных национальных кадров в партийно-государственные органы. Занявший при Сердюке должность второго секретаря ЦК КПМ Бодюл лично курировал данный процесс, своими карьерами которому обязаны Семён Гроссу (последний лидер Советской Молдавии), Мирча Снегур и Пётр Лучинский.Так формировался "аграрно-молдавский" клан, который очень укрепился после передачи в 1961 году власти над республикой Бодюлу. Хрущёв, кстати, безоговорочно поддержал эту кандидатуру, предложенную Сердюком.Ещё в начале 1960-х годов эта молдавско-аграрная "партия" вступила в борьбу с русскоязычным промышленным лобби, что выразилось в остром конфликте Бодюла со Щёлоковым. Брежнев, после переворота 1964 года, в своём стиле попытался смягчить их противостояние назначением Щёлокова вторым секретарём ЦК КПМ, а затем переводом его на должность главы МВД СССР.Перемирие аграриев с промышленниками действовало до периода перестройки. Распад Советского Союза привёл к гораздо более сильному обострению, итогом которого стал выход индустриального Приднестровья из-под власти преимущественно аграрной молдавской части Бессарабии, что обернулось вооружённым конфликтом на Днестре 1990-92 годов.В ходе намеченных боевых действий против румын Временное правительство Бессарабии (с 5 мая – Временный Совет Народных Комиссаров) планировало закрепиться на правом берегу Днестра и провозгласить свою власть над спорным регионом. Подробнее - в материале Бессарабский узел между РСФСР, УССР и Румынией. Немного о "самостийности" УССР

Игорь Иваненко

