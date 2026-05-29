Боец "Востока" рассказал об обманном манёвре при освобождении Добропасово - 29.05.2026 Украина.ру
Боец "Востока" рассказал об обманном манёвре при освобождении Добропасово
Штурмовые группы российской группировки войск "Восток" смогли скрытно зайти с фланга к подразделениям ВСУ при освобождении населённого пункта Добропасово в Днепропетровской области, рассказал боец с позывным "Талант". Об этом 29 мая сообщает РИА Новости
05:32 29.05.2026 (обновлено: 05:39 29.05.2026)
 
Штурмовые группы российской группировки войск "Восток" смогли скрытно зайти с фланга к подразделениям ВСУ при освобождении населённого пункта Добропасово в Днепропетровской области, рассказал боец с позывным "Талант". Об этом 29 мая сообщает РИА Новости
"Мы обманули противника, зашли с флангов — они этого, мягко говоря, не ожидали", — сказал боец о неожиданном для украинских подразделений манёвре российских штурмовиков.
По словам "Таланта", первая группа продвигалась скрытно под координацией операторов беспилотников и командования.
"Нас вела "птичка", командование вело. Прошли тихо, сопротивления не встретили", — отметил он.
После обхода реки Волчья штурмовики вышли к промышленной зоне, где находились позиции противника.
"Там уже собирались группы по два-три человека и освобождали населённый пункт", — добавил он.
После закрепления российских подразделений на захваченных позициях около 50 украинских военнослужащих попытались контратаковать, однако российские бойцы смогли отрезать пути подвоза подкреплений. "Талант" отметил слабую подготовку украинских подразделений в стрелковом бою.
"В стрелковом бою они вообще никакие. В БПЛА — да, нормально, а в стрелковом — плохие", — заявил боец.
25 мая Минобороны РФ объявило, что подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки "Восток" освободили крупный узел обороны украинских формирований - Добропасово в Днепропетровской области. Подробнее - в публикации "Рывок на 17 километров": Самойлов о прорыве российских войск под Добропасово.
