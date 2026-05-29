Боец "Востока" рассказал об обманном манёвре при освобождении Добропасово

Штурмовые группы российской группировки войск "Восток" смогли скрытно зайти с фланга к подразделениям ВСУ при освобождении населённого пункта Добропасово в Днепропетровской области, рассказал боец с позывным "Талант". Об этом 29 мая сообщает РИА Новости

2026-05-29T05:32

"Мы обманули противника, зашли с флангов — они этого, мягко говоря, не ожидали", — сказал боец о неожиданном для украинских подразделений манёвре российских штурмовиков.По словам "Таланта", первая группа продвигалась скрытно под координацией операторов беспилотников и командования."Нас вела "птичка", командование вело. Прошли тихо, сопротивления не встретили", — отметил он.После обхода реки Волчья штурмовики вышли к промышленной зоне, где находились позиции противника."Там уже собирались группы по два-три человека и освобождали населённый пункт", — добавил он.После закрепления российских подразделений на захваченных позициях около 50 украинских военнослужащих попытались контратаковать, однако российские бойцы смогли отрезать пути подвоза подкреплений. "Талант" отметил слабую подготовку украинских подразделений в стрелковом бою."В стрелковом бою они вообще никакие. В БПЛА — да, нормально, а в стрелковом — плохие", — заявил боец.25 мая Минобороны РФ объявило, что подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки "Восток" освободили крупный узел обороны украинских формирований - Добропасово в Днепропетровской области. Подробнее - в публикации "Рывок на 17 километров": Самойлов о прорыве российских войск под Добропасово.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

