Зеленский прокомментировал ночные удары по Киеву

Владимир Зеленский в видеообращении прокомментировал ночную атаку на Киев, призвав не оставлять её "без последствий для России". Об этом 24 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-05-24T12:11

Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором прокомментировал ночную атаку на Киев. Он призвал "не оставить это без последствий для России".Запись, опубликованная в официальных каналах, была сделана на открытой местности в отличие от традиционного формата с использованием служебного кабинета с фоновой атрибутикой. При детальном анализе кадра некоторыми профильными телеграм-каналами было отмечено, что привычный интерьер кабинета был добавлен на видео позже при помощи графического монтажа.В комментариях к видеозаписи высказывались предположения, что смена фона может быть связана с мерами предосторожности, предпринимаемыми украинским руководством. В ряде российских пабликов, комментирующих данное видео, высказано мнение, что Зеленский опасается возможного удара по "центрам принятия решений".Американское издание Strategic Culture сообщает 24 мая, что высказывания Владимира Зеленского некоторыми аналитиками воспринимаются как угрозы западным странам. Подробнее в материале Зеленский угрожает терактами не только России, но и западным спонсорамБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрывы в Киеве, меморандум между США и Ираном. Хроника событий на утро 24 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

