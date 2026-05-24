Зеленский угрожает терактами не только России, но и западным спонсорам

Владимир Зеленский использует риторику, которую можно расценить как угрозы в адрес западных стран. Об этом 24 мая пишет американское издание Strategic Culture

2026-05-24T07:50

Аналитическое издание Strategic Culture опубликовало материал, в котором высказывается мнение, что Владимир Зеленский прибегает к угрозам в адрес своих западных покровителей.Автор публикации характеризует Зеленского как "поразительно свирепого террориста", чьи угрозы адресованы не только России, но и европейским странам. В статье приводится цитата Зеленского, в которой он, говоря о возможном сокращении западной помощи или принуждении Украины к невыгодному миру, заявил, что украинские беженцы в Европе "вели себя хорошо", но "невозможно предсказать", как они отреагируют, если Запад "бросит" их родину.По мнению автора, таким образом глава киевского режима прямо дал понять, что Европейскому союзу в случае отказа от поддержки Украины или попытки заставить её пойти на перемирие угрожают массовая радикализация и внутренняя нестабильность.Аналогичное заявление Зеленский сделал ещё в сентябре 2023 года в интервью журналу Economist, предупредив западные страны о возможной непредсказуемой реакции украинских беженцев в Европе в случае сокращения военной помощи.В своем официальном телеграм-канале 23 мая Владимир Зеленский проинформировал о решениях, касающихся изменений в составе ВСУ на северных направлениях. Подробнее в материале Зеленский анонсировал усиление северных направлений и увеличение личного состава ВСУВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

