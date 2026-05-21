Европе показали ядерную дубину. Получены свидетельства зверств ВСУ в ДНР. Хроника событий на 13.00 21 мая

Россия и Белорусия заканчивают ядерные учения: что значит их проведение, рассказывает политолог. Боевики ВСУ прострелили колени и отрезали уши жителю ДНР за отказ платить дань. В Херсонской области украинский дрон атаковал школу прямо во время занятий

2026-05-21T13:00

Европе показали ядерную дубинуРоссийские военные привели в готовность к пускам ракет соединения Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации, а также Ленинградского и Центрального военных округов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Напомним, в России и Белоруссии с 19 по 21 мая проводятся учения ядерных сил. ВКС России, в частности, отрабатывают снаряжение гиперзвуковых ракет "Кинжал" специальными боевыми частями и совершают вылеты в районы патрулирования.Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами в рамках ядерных учений вышли в районы морских полигонов для несения боевой службы. Всего к маневрам привлекли более 64 тысяч военнослужащих, свыше 200 ракетных пусковых установок, 73 корабля и 13 подводных лодок. 19 мая в России стартовали трехдневные маневры с применением ядерного оружия."Эти ядерные учения — показатель того, что Россия вместе с Белоруссией готовы отстаивать свои национальные интересы и даже идти при этом по лестнице эскалации", - пояснил политолог Константин Блохин.Эксперт связал проведение учений с тупиком на "украинском дипломатическом направлении"."Продолжения переговоров по украинскому треку в ближайшее время ждать не стоит. К дипломатии не готовы ни Украина, ни Европа, а США заняты другими важными делами", - пояснил эксперт.В связи с этим, по его словам, Европа проявляет все большую агрессию в отношении РФ. Проведением ядерных учений Россия и Белоруссия дают понять, что ответить на попытку эскалации украинского конфликта мы готовы ответить в том числе и "ядеркой".Жителю ДНР украинские боевики прострелили колени: получены свидетельстваУкраинские военнослужащие истязали и убили жителя Красноармейска в ДНР, отказавшегося платить им дань за пересечение блокпостов в период, когда город находился под контролем ВСУ. Об этом телеканалу RT рассказал эвакуированный из освобожденного ВС РФ города местный житель Максим Чернышов."Он жил вместе с женой. Когда магазины в городе закрылись, ездил в Гришино за сигаретами, а потом продавал их другим соседям. Украинские военные на блокпостах каждый раз брали с него деньги за пересечение границы города, он им такую дань платил. В последний раз, когда уже российские войска были на подходе, он отказался платить им", - рассказал Чернышов.Через несколько дней соседи нашли мужчину в его доме мертвым со следами пыток: колени прострелены, уши отрезаны, на голове и по всему телу - следы побоев. Жена погибшего бизнесмена пропала, ее местонахождение до сих пор неизвестно.По словам Чернышова, военные ВСУ с первых дней оккупации минировали город, подкладывали взрывчатку в кусты и даже в пакеты с гуманитарной помощью."Мой отец подорвался на такой мине-лепестке, когда ехал на велосипеде: она в кустах спрятана была. По этой дороге только мирные ходили. ВСУ знали это, их целью были именно обычные люди. Некоторых горожан они расстреливали прямо на улице без причин - в упор. Я сам это видел", - вспоминает он. Множественные осколочные ранения получил и сам Чернышов вместе с родителями, когда в их дом прилетел украинский снаряд.Военная хроникаПодразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 205 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 195 военнослужащих, "Запад" - до 190, "Южная" - до 140, "Центр" - свыше 300, "Восток" - свыше 340, "Днепр" - свыше 40 военных.Военнослужащие группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Шестеровка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России."Подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населенным пунктом Шестеровка Харьковской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.ВСУ использовали дрон для атаки на школу в Херсонской области, из здания эвакуировали 171 человек. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо."В Михайловке Скадовского округа удар БПЛА повредил здание школы, где в этот момент находились дети. Эвакуирован 171 человек, в том числе 123 ребенка. К счастью, никто не пострадал", - написал он в "Максе".Помимо этого, при атаках также повреждены жилые дома в Великой Благовещенке, Великой Кардашинке, Гладковке, Каирах, Ольгино и Подо-Калиновке, газораспределительная станция в Обрывке, административные и хозяйственные здания в Костогрызово и Горностаевке.Что происходит на фронте: Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ добились перелома в битве за Купянск и готовы к походу на Великий Бурлук

