В Геническом краеведческом музее студентам расскажут о службе в Росгвардии
В Геническом краеведческом музее отметят Международный день Музея. Об этом в эфире радио "Новороссия сегодня" сообщил директор музея Максим Проскурня
"Для студентов у нас пройдет информационный час, в ходе которого мы расскажем о работе нашего научного учреждения и его уникальных экспонатах", - рассказал Проскурня.
Также, по его словам, ребята смогут увидеть экспозицию, посвященную 10-летию Росгвардии.
"Ребятам будет интересно больше узнать об этой важной для общества службе, понять, в чем заключается уникальность профессии", - рассказал директор музея.
