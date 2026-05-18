На Херсонщине прошел танцевальный "Марафон Победы"
11:33 18.05.2026 (обновлено: 11:36 18.05.2026)
В Херсонской области готовят танцевальный "Марафон победы", который призван объединит весь регион от Скадовска до Геническа. Об этом рассказали в эфире радио "Новороссия сегодня"
"Мы запустили марафон 9 мая. Творчество наших участников - это большая благодарность и огромное спасибо тем, кто подарил нам в 1945 году мир", - рассказа в эфире президент федерации танцев Херсонской области Юлия Уткина.
По словам Юлии, федерация получила более 70-ти очень трогательных поздравлений в виде номеров художественного творчества. Участие в конкурсе приняли все муниципальные округа. При этом марафон включает не только танцы, но и песни военных лет, а также чтецы.
"В искусстве нет границ", - заметила Юлия Уткина.
