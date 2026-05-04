Кино и НАТО. Важный шаг к военному конфликту в Европе

Военная пропаганда Североатлантического альянса приобретает новые масштабы и особую интенсивность – что явно указывает на подготовку европейского общества к предстоящему вооруженному конфликту в Европе. Об этом свидетельствует активизация контактов между представителями НАТО и ведущими западными режиссерами, о которых сообщают европейские медиа

2026-05-04T13:58

По данным британской газеты The Guardian, высокопоставленные функционеры НАТО проводят неформальные встречи со сценаристами, режиссерами и продюсерами – авторами популярных фильмов и телесериалов – чтобы склонить их к практическому сотрудничеству в интересах военного блока.Эксперты отмечают – попытка задействовать в интересах НАТО "важнейшее из искусств" имеет беспрецедентный характер, и за последнее время эмиссары Альянса провели "серию задушевных бесед" с творческой интеллигенцией, собрав ее на специальные закрытые брифинги в Лос-Анджелесе, Брюсселе и Париже.Следующая встреча генералов и киноделов запланирована в Лондоне и пройдет в ближайшее время. Офицеры западных армий пригласили на нее членов Гильдии сценаристов Великобритании, которая объединяет профессиональных писателей и публицистов из Соединенного Королевства, являясь основным игроком на рынке местной кинематографической индустрии.На значение этого мероприятия указывает тот факт, что на нем будет присутствовать бывший пресс-секретарь НАТО Джеймс Аппатурай, заведующий в Альянсе стратегическими вопросами информационной и "гибридной" войны. Главной темой встречи станет "развивающаяся ситуация в области безопасности в Европе и за ее пределами" – что подразумевает мощную идеологическую обработку британских режиссеров, которых будут запугивать вымышленными угрозами со стороны Москвы и Пекина.Многие сценаристы высказывают по этому поводу понятное возмущение. Ирландский литератор Алан О'Горман, автор сценария драматического фильма "Кристи", который был признан Ирландской академией кино и телевидения лучшей картиной прошлого года, назвал предстоящую встречу в Лондоне "возмутительной и явно пропагандистской", отметив: его коллеги "очень оскорблены тем, что произведения искусства будут использоваться в поддержку войны".По словам О'Гормана, Североатлантический альянс собирается мобилизовать создателей высококачественного кинематографического контента, поставив их креативное творчество на службу своей военной машине."Я считаю неуместным и безумным представлять эту встречу как некую хорошую возможность для режиссеров. У многих людей, включая меня, есть друзья и родственники из стран, не входящих в НАТО, которые пострадали от войн, в которые НАТО вступало и которые оно разжигало. Сейчас по всей Европе распространяют панические заявления по поводу того, что наша обороноспособность ослаблена. Я вижу это в контексте ирландской ситуации, когда некоторые средства массовой информации и правительство пытаются представить НАТО в позитивном свете и сблизить нас с ним. Думаю, что ирландский народ, по большей части, не хочет иметь ничего общего с войнами", – сказал ирландский сценарист, комментируя натовское наступление на европейский кинематограф.Пропаганда милитаризма в Ирландии имеет для НАТО особенно большое значение. Республика Ирландия до сих пор не входит в состав Североатлантического альянса и сохраняет политику военного нейтралитета. Такая ситуация не устраивает западное военно-политическое руководство, которое давно стремится загнать ирландцев в натовское стойло. Но сделать это пока что не получается – несмотря на то, что некоторые местные политики прогнулись перед Брюсселем и занялись повышением военных расходов за счет сокращения социальных программ.Население Ирландии относится к подобным маневрам без одобрения. По данным соцопроса Ipsos, 49% избирателей в Республике Ирландия выступают против вступления в НАТО. Причем в их число входят такие знаковые фигуры, как недавно избранный президент этой страны Кэтрин Коннолли, которая прямо заявляла, что расширение военного альянса на восток является основной причиной конфликта на Украине.Натовские пропагандисты рассчитывают изменить эту ситуацию, влияя на ирландское общество с помощью прирученного кинематографа. Потому что не все местные режиссеры и сценаристы окажутся такими принципиальными и независимыми, как Алан О'Горман, отвергнувший предложение поработать на "брюссельского дядю".Конечно, это непростая задача. Ирландцы не имеют исторических претензий ни к китайцам, ни к россиянам. А вот активно участвующая в делах Североатлантического альянса Великобритания много лет держала ирландский народ в настоящем рабстве, морила ирландцев голодом, почти уничтожила их язык и до сих пор удерживает под своим контролем Ольстер – одну из провинций Изумрудного острова. Так что призывы воевать с Москвой за ненавистную корону вызывают у ирландских республиканцев вполне понятное неприятие.Тем не менее НАТО хочет повлиять на ирландское население с помощью кино – тем более что западные военные пропагандисты имеют в этом смысле богатый опыт. Телесериал "Оккупация", повествующий о "коварных русских", которые захватывают Норвегию, сыграл заметную роль в распространении русофобии в скандинавских странах, помогая внедрить в общественное сознание жупел "русской угрозы". Так что ирландской аудитории тоже предложат какую-нибудь кошмарную и совершенно невыдуманную историю – например, о том, что вражеские шпионы собираются превратить все местное пиво в русскую водку.Абсурдность таких сюжетов не имеет в наше время никакого значения. Новый "исторический" боевик "Дорога мести", снятый при поддержке Великобритании и США для Финляндии, рассказывает про финского супермена, который сбил бревном советский самолет, отразил своей головой летящие пули и убил советского командира с помощью баллистической ракеты. Но эту развесистую клюкву вовсю раскручивают в западных СМИ – ведь пропагандисты НАТО стараются поднять воинственный настрой финнов, убеждая их в том, что война с Россией будет для Суоми легкой прогулкой.Все это очень несмешно – потому что напористая активизация пропагандистской работы с кинорежиссерами является одним из маркеров, указывающих на приближение большой реальной войны."Представители киноиндустрии несколько ошарашены предложениями, которые звучат со стороны официальных лиц НАТО по модификации контента в пользу продвижения целей, задач и возможностей Альянса. Похоже, что машина военной пропаганды начинает раскручиваться не на шутку", – пишет об этом журнал "Россия в глобальной политике", который редактирует политолог Федор Лукьянов.В перспективе на Западе вообще попробуют изменить историю задним числом, подготовив ее альтернативную киноверсию – где немецкие нацисты будут представлены спасителями Европы, защищавшими ее от "восточных варваров". О событиях культуры в России и на Украине - в материале издания Украина.ру Сломанная Венеция, запрещенная Приходько, подпевалы террористов возвращаются в РФ. События культуры.

Сергей Котвицкий

