Скандал в Белом доме: Трамп прикоснулся к королю Британии
Президент США Дональд Трамп нарушил протокол, похлопав короля Карла III по плечу. Об этом сообщила газета The Daily Mail, описывая встречу монарха и его жены королевы Камиллы с американским лидером и первой леди США Меланией.
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Отход от негласного правила, по которому не стоит первым устанавливать физический контакт с членом королевской семьи, произошел во время прибытия монаршей четы в Белый дом в первый день государственного визита. На видеокадрах заметно, что после рукопожатия и официального фотографирования, когда обе четы направились в официальную резиденцию американского лидера, он тактично, но все же похлопал монарха по плечу. Издание приводит мнение эксперта по языку тела Джуди Джеймс, которая заявила, что, хотя формально это можно расценить как нарушение протокола, король, судя по всему, не возражал против этого. "Карл всегда, кажется, относился более спокойно к таким вещам, чем его мать [королева Елизавета II]", - сообщила Джеймс. Эксперт усмотрела в этом скорее "политический жест", демонстрирующий расположение американского лидера. Первый с 2007 года государственный визит британского монарха продлится до 30 апреля.Главные события дня: Пожар в Туапсе тушит глава МЧС. ОПЕК разваливается. Финляндия хочет диалога с Россией. Итоги 28 апреля
Главные события дня: Пожар в Туапсе тушит глава МЧС. ОПЕК разваливается. Финляндия хочет диалога с Россией. Итоги 28 апреля
Главный редактор: Хисамов И.А.
