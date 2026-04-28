Россия не станет нападать на НАТО, уверен Стубб - 28.04.2026 Украина.ру
Россия не станет нападать на НАТО, уверен Стубб
Россия не станет нападать на НАТО, уверен Стубб - 28.04.2026 Украина.ру
Россия не станет нападать на НАТО, уверен Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что он не видит причин для России нападать на страны НАТО и "испытывать на прочность" пятую статью альянса о взаимной обороне. Об этом 28 апреля пишет газета The Guardian
2026-04-28T19:17
2026-04-28T19:17
"Я не вижу причин для России испытывать на прочность пятую статью НАТО. Гибридные испытания будут всегда, я этого не отрицаю. Но если посмотреть на восточный фланг, начиная с северо-востока, северо-восточной Скандинавии, Норвегии, Финляндии, стран Балтии, Польши и далее, вплоть до Украины, я не думаю, что там будут проводиться какие-либо испытания", — отметил он.Стубб отметил, что в Европе идет работа "над различными сценариями", однако он призвал европейцев сохранять "хладнокровие, спокойствие и самообладание".При этом финский президент назвал "хорошим" явлением то, что многие европейские страны "начинают тратить достаточные средства на оборону". Стубб подчеркнул, что Европе "нужно готовиться к худшему, чтобы его избежать".Еще одно заявление финского лидера: Стубб разочаровался: "российская тактика затягивания" победила финский оптимизм
россия
финляндия
европа
новости, россия, финляндия, европа, александр стубб, нато, the guardian
Новости, Россия, Финляндия, Европа, Александр Стубб, НАТО, The Guardian

Россия не станет нападать на НАТО, уверен Стубб

19:17 28.04.2026
 
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что он не видит причин для России нападать на страны НАТО и "испытывать на прочность" пятую статью альянса о взаимной обороне. Об этом 28 апреля пишет газета The Guardian
"Я не вижу причин для России испытывать на прочность пятую статью НАТО. Гибридные испытания будут всегда, я этого не отрицаю. Но если посмотреть на восточный фланг, начиная с северо-востока, северо-восточной Скандинавии, Норвегии, Финляндии, стран Балтии, Польши и далее, вплоть до Украины, я не думаю, что там будут проводиться какие-либо испытания", — отметил он.
Стубб отметил, что в Европе идет работа "над различными сценариями", однако он призвал европейцев сохранять "хладнокровие, спокойствие и самообладание".
При этом финский президент назвал "хорошим" явлением то, что многие европейские страны "начинают тратить достаточные средства на оборону". Стубб подчеркнул, что Европе "нужно готовиться к худшему, чтобы его избежать".
Еще одно заявление финского лидера: Стубб разочаровался: "российская тактика затягивания" победила финский оптимизм
НовостиРоссияФинляндияЕвропаАлександр СтуббНАТОThe Guardian
 
