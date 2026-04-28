Россия не станет нападать на НАТО, уверен Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что он не видит причин для России нападать на страны НАТО и "испытывать на прочность" пятую статью альянса о взаимной обороне. Об этом 28 апреля пишет газета The Guardian

2026-04-28T19:17

"Я не вижу причин для России испытывать на прочность пятую статью НАТО. Гибридные испытания будут всегда, я этого не отрицаю. Но если посмотреть на восточный фланг, начиная с северо-востока, северо-восточной Скандинавии, Норвегии, Финляндии, стран Балтии, Польши и далее, вплоть до Украины, я не думаю, что там будут проводиться какие-либо испытания", — отметил он.Стубб отметил, что в Европе идет работа "над различными сценариями", однако он призвал европейцев сохранять "хладнокровие, спокойствие и самообладание".При этом финский президент назвал "хорошим" явлением то, что многие европейские страны "начинают тратить достаточные средства на оборону". Стубб подчеркнул, что Европе "нужно готовиться к худшему, чтобы его избежать".Еще одно заявление финского лидера: Стубб разочаровался: "российская тактика затягивания" победила финский оптимизм

