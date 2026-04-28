2026-04-28T15:00
Польша освободила российского археолога по обмену с Белоруссией

15:00 28.04.2026
 
© Фото : РИА Новости Крым
Александр Бутягин
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© Фото : РИА Новости Крым
Российский историк, археолог Александр Бутягин в рамках обмена с Белоруссией освобожден из польской тюрьмы. Об этом 28 апреля сообщил журналистам глава МИД Польши Радослав Сикорский
Глава польской дипломатии рассказал об обмене заключёнными с белорусской стороной.
"Один из людей, которых мы обменяли, это российский историк, который находился в процессе выдачи Украине", - сказал Сикорский.
Обмен произошёл на границе с Белоруссией. Два государства произвели обмен по формуле "пять на пять". Об этом сообщает корреспондент БЕЛТА с места событий.
"Произошедшее событие стало кульминацией сложного и длительного переговорного процесса между КГБ Белоруссии и Агентством разведки Польши, который осуществлялся по прямому поручению президента Белоруссии", - сообщило белорусского государственное информагентство БелТА.
Среди освобождённых и переданных Польше заключённых - журналист польской газеты. Его на границе встречал польский премьер-министр Дональд Туск.
"Анджей Почобут свободен! Добро пожаловать в польский дом, друг!", - сообщил в соцсети глава польского правительства.
ФСБ России сообщила, что российские граждане были обменены на двух офицеров молдавской спецслужбы. Они прибыли в Россию в 2025 году по документам, оформленным на вымышленные установочные данные для проведения разведывательных мероприятий.
"Двадцать восьмого апреля 2026 года в результате прошедшего на белорусско-польском участке границы обмена на Родину возвращены двое граждан нашей страны - российский ученый Александр Бутягин и супруга российского военнослужащего, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике, ранее незаконно удерживаемые в недружественных России государствах", - рассказали в ФСБ.
КГБ Белоруссии сообщил об обмене "пяти лиц, осужденных в Республике Беларусь и Российской Федерации за шпионаж, на пятерых граждан, задержанных на территории различных стран ЕС и других государств".
Больше новостей дня представлено в обзоре Трамп "заказал" сам себя, Украина поссорила ЕС и Израилем. Хроника событий на 13.00 28 апреля
15:20Украина заминировала границу с Приднестровьем
15:00Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ используют просчеты ВСУ, чтобы ликвидировать их группировку "Харьков"
15:00Польша освободила российского археолога по обмену с Белоруссией
14:55Главная по борьбе с Россией. Великобритании создает "оборонный банк" для финансирования войны
14:50ВС РФ ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Новости СВО
14:43"Сбор военной помощи": в Латвии судят волонтёра за костыли, ходунки инвалидам, памперсы
14:42Пентагон увеличит закупку ракет в 32 раза
14:36Фицо приедет в Москву на машине: по-другому никак
14:35Жителям Туапсе рекомендовали не выходить на улицу и не открывать окна
14:18Два месяца войны. Агрессия США и Израиля нанесла непоправимый вред мировой культуре
14:12"Сложная экологическая ситуация" - Мисулис об обстановке в Туапсе
14:10Рада продлила военное положение на Украине. Главные новости к этому часу
14:03Израиль готовится бомбить юг Ливана: жителям велели уезжать
13:55Минобороны РФ показало, как освобождали населенный пункт в Харьковской области
13:55Депутат питерского парламента, подозреваемый в хищениях, отправляется служить на СВО
13:48В Мали погибли российские солдаты
13:43Кремль не будет сообщать, куда прилетают дроны
13:39Зеленский пригрозил Израилю санкциями из-за российского зерна
13:37Новости с Запорожского направления передаёт "Дневник десантника"
13:31Запад блокирует расследования преступлений киевского режима - посол России
Лента новостейМолния