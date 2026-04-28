Польша освободила российского археолога по обмену с Белоруссией

Российский историк, археолог Александр Бутягин в рамках обмена с Белоруссией освобожден из польской тюрьмы. Об этом 28 апреля сообщил журналистам глава МИД Польши Радослав Сикорский

2026-04-28T15:00

Глава польской дипломатии рассказал об обмене заключёнными с белорусской стороной."Один из людей, которых мы обменяли, это российский историк, который находился в процессе выдачи Украине", - сказал Сикорский.Обмен произошёл на границе с Белоруссией. Два государства произвели обмен по формуле "пять на пять". Об этом сообщает корреспондент БЕЛТА с места событий."Произошедшее событие стало кульминацией сложного и длительного переговорного процесса между КГБ Белоруссии и Агентством разведки Польши, который осуществлялся по прямому поручению президента Белоруссии", - сообщило белорусского государственное информагентство БелТА.Среди освобождённых и переданных Польше заключённых - журналист польской газеты. Его на границе встречал польский премьер-министр Дональд Туск. "Анджей Почобут свободен! Добро пожаловать в польский дом, друг!", - сообщил в соцсети глава польского правительства. ФСБ России сообщила, что российские граждане были обменены на двух офицеров молдавской спецслужбы. Они прибыли в Россию в 2025 году по документам, оформленным на вымышленные установочные данные для проведения разведывательных мероприятий."Двадцать восьмого апреля 2026 года в результате прошедшего на белорусско-польском участке границы обмена на Родину возвращены двое граждан нашей страны - российский ученый Александр Бутягин и супруга российского военнослужащего, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике, ранее незаконно удерживаемые в недружественных России государствах", - рассказали в ФСБ.КГБ Белоруссии сообщил об обмене "пяти лиц, осужденных в Республике Беларусь и Российской Федерации за шпионаж, на пятерых граждан, задержанных на территории различных стран ЕС и других государств". Больше новостей дня представлено в обзоре Трамп "заказал" сам себя, Украина поссорила ЕС и Израилем. Хроника событий на 13.00 28 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

