Германия как застрявший кит: Мерц дистанцируется от своего стратегического партнёра – Украины

Совсем недавно ФРГ и Украина договорились о стратегическом партнёрстве и дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере обороны, а теперь канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступает с серией заявлений в адрес Киева, которые совсем не по нраву Банковой

2026-04-28T18:51

"В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня, в какой-то момент, надеюсь, и мирный договор с Россией. Тогда может случиться так, что часть украинской территории перестанет быть украинской", - сказал глава правительства Фридрих Мерц, выступая перед учениками гимназии в Марсберге (земля Северный Рейн — Вестфалия).Фактически Мерц призвал своего стратегического партнёра пойти на территориальные уступки, от которых глава киевского режима Владимир Зеленский открещивается как может, уверяя, что не пойдёт на это условие никогда и ни при каких обстоятельствах.Правда, канцлер завернул этот тезис в привлекательную для Украину обёртку – связав отказ от утраченных регионов с перспективами вступления страны в Европейский союз, а вот к этому Банковая стремится уже несколько лет."Зеленский захочет донести это до своего населения и получить поддержку большинства - а для этого ему необходимо провести референдум, - то он должен одновременно сказать людям: "Я открыл для вас путь в Европу", - заявил Мерц.Слова главы немецкого правительства Юлия Мендель, в 2019-2021 годах бывшая пресс-секретарём Зеленского, расценила как откровенное послание из Берлина о том, что территориальные уступки могут стать ценой европейского будущего Украины."Мерц открыто признал то, о чём шептались многие в Европе: Украине, возможно, придётся смириться с безвозвратной потерей части своей территории в рамках любого будущего мирного соглашения с Россией", - написала она в соцсети X.Официальная позиция ЕС заключается в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины (эта фраза многим уже набила оскомину), но на уровне отдельных государств и конкретных политиков риторика всё больше смещается в сторону констатации необходимости признания Киевом утраты Донбасса. В качестве вариантов завершения конфликта предлагают корейский сценарий (остановка боевых действий по линии фронта без официального признания новых границ) или финский (болезненные территориальные уступки в обмен на мир), а не возвращение Украины к границам 1991 года - о чём уже никто не вспоминает – с членством в ЕС и НАТО в придачу, как требовал Зеленский.Однако и в Евросоюзе, ради которого призывает к болезненным территориальным уступкам, Украину Мерц не сильно ждёт, никакого "открытия пути в Европу". Канцлер подчеркнул, что страна не может претендовать на членство в сообществе, пока находится в состоянии конфликта, а ещё должна соответствовать строгим критериям, включая верховенство закона и борьбу с коррупцией (а это, мы все прекрасно знаем, огромная проблема Киева). Зеленский же в феврале потребовал от ЕС принять Украину в свои ряды уже в 2027 году."У Зеленского была идея вступить в ЕС 1 января 2027 года. Это не сработает. Даже 1 января 2028 года — нереалистичный срок", - заявил Мерц.Вот и на прошедшем в конце прошлой недели неформальном саммите ЕС Германия вместе с Францией высказалась против ускоренного вступления Украины в союз, предложив предоставить лишь символические льготы, например, статус ассоциированного члена (откроет доступ к встречам министров и глав объединения, но не даёт права голоса) или интегрированного государства (не подразумевает финансирования страны до предоставления членства в ЕС).А ещё Мерц призвал разработать в отношении Украины стратегию сближения за счёт её участия в заседаниях Европейского совета, Европарламента или Еврокомиссии без права голоса. На что незамедлительно последовала реакция других европейских политиков."Кто-то здесь серьёзно сошёл с ума! Канцлер Мерц хочет содействовать ПОЛНОМУ вступлению Украины в ЕС, предложив ей прямо сейчас участвовать в работе Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента. Правда, ещё без права голоса, но с таким сильным немецким лобби всё впереди. Кроме того, уже сейчас фон дер Ляйен и остальные еврократы относятся к Украине как к члену ЕС больше, чем к фактическим государствам-членам. Её интересы представлены и защищены больше, чем даже Польша!" - написала депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в соцсети X.В подтверждение своих слов она напомнила, как Еврокомиссия встала на сторону Украины, потребовав от Варшавы под угрозой санкций снять эмбарго на украинское зерно, а оно ведь вводилось, потому что заполонило польский рынок.Любопытно наблюдать за последними заявлениями Мерца через призму содержания достигнутого всего 2 недели назад соглашения о повышении отношений ФРГ и Украины до уровня стратегического партнёрства, о чём он объявлял вместе с Зеленским на пресс-конференции в Берлине, а конкретно – обещания канцлера о том, что Германия продолжит добиваться того, чтобы Украина вступила в ЕС, называя это "стратегически важным шагом на пути к большей безопасности и процветанию в Европе".Да, Мерц не говорит категоричное "нет" приёму Украины в европейскую семью, как некоторые его коллеги по сообществу, - предлагая промежуточный вариант участия в делах ЕС, - но и не поддерживает всецело, хотя казалось, что с его точки зрения это пойдёт на благо как Брюсселю, так и Киеву.А, может, изменение тональности риторики Мерца относительно Украины всего за считанные дни связано с падением его рейтингов и усилением внутриполитического давления на него? Канцлер впервые стал самым непопулярным политиком страны. В последнем исследовании института INSA для газеты Bild Мерц занял последнюю 20-ю строчку, причём его позиции ослабевают не только в целом по стране, но и внутри собственного электората (среди избирателей ХДС/ХСС он занимает 5-е место). Негативно к главе правительства относятся 58% респондентов, положительно – всего 10%. В то же время некоторые другие христианские демократы, наоборот, поднялись в рейтинге, например, генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман. Самым популярным политиком стал министр обороны ФРГ Борис Писториус из СДПГ, следом идут набравшие одинаковое количество баллов сопредседатель партии "Зелёные" Джем Оздемир и премьер федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст из ХДС.А опрос, проведённый социологической службой Forsa по заказу телеканалов NTV и RTL, и вовсе показал недовольство работой Мерца на уровне 83%. Авторы исследования подчёркивают, что степень удовлетворённости деятельностью нынешнего главы правительства никогда не была столь низкой (15%), даже у его предшественника Олафа Шольца показатели были выше. Среди тем, волнующих их, респонденты назвали ситуацию вокруг Ирана, экономическую ситуацию и цены на бензин.На этом фоне, когда всему мировому сообществу по сути остаётся лишь ждать деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, от которого напрямую и зависит стоимость энергоресурсов, в адрес властей Германии от местной общественности звучат упрёки, что они не делают того, что от них зависит, для улучшения качества жизни населения.Вот сооснователь немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" обращает внимание на новый отчёт Стокгольмского международного института исследования проблем мира, согласно которому Германия - лидер по военным затратам в Европе в 2025 году. Оборонные расходы ФРГ составили $114 млрд, это +24% по сравнению с 2024-м. Если бы государство заморозило военные расходы на уровне 2021 года, то сэкономило €276 млрд, которые можно направить, например, на ремонт школ либо стимулировать государственное и некоммерческое жилищное строительство в ФРГ, говорит Сара Вагенкнехт."Военные расходы Германии стремительно растут. Только в этом году расходы на вооружения и коррумпированную Украину могут достигнуть безумных €120 млрд. <…> Такое просто не придумаешь: в то время как в Германии не хватает 1,4 миллиона единиц доступного жилья, правительство Мерца взяло на себя обязательство строить "доступное социальное жилье" на Украине. Что будет дальше: велосипедные дорожки в Киеве? Хватит уже!" - возмущается политик.А издание Berliner Zeitung озвучило мысль, которую, возможно, многие не решаются сказать вслух: "Что нужно сделать сейчас? Федеральному правительству Германии следует стремиться к диалогу с Владимиром Путиным". Иначе республика рискует оказаться в трудном положении.Как минимум своё экономическое положение Берлин мог бы поправить, возобновив регулярные поставки дешёвых российских энергоресурсов, которые во многом определяли золотой век немецкой промышленности и в частности автопрома, а теперь его приходится переводить на производство вооружений, естественно, для Украины прежде всего. Хотя не стоит забывать, что Германия как член ЕС вынуждена подчиняться общеевропейской линии, а не вправе решать всё самостоятельно.Нынешнее положение ФРГ очень наглядно описала журналистка Bild Юлия Рус, проведя параллель с горбатый китом, который больше месяца назад застрял на мелководье в Балтийском море и самостоятельно выбраться не может. Специалисты прикладывают все усилия, чтобы помочь млекопитающему, получившему ранения гребным винтом судна, говорили даже, что Тимми, как его прозвали, безнадёжен, но в какой-то момент он смог двигаться самостоятельно, наконец волонтёры погрузили его на баржу."Вся Германия переживает за сбившегося с курса горбатого кита. Возможно, ещё и потому, что Тимми такой же, как мы: неповоротливый, бессильный колосс (вид гигантских китов – ред.), который просто не может сдвинуться с места. В ожидании, что всё-таки произойдёт чудо реформ. Тимми - это также наше отражение. Отражение страны, которая тоже сбилась с курса. Застрявшая на мелководье, в экономическом тупике. Так же, как у Тимми собственный вес его тела сдавливает внутренние органы, на нас давит бремя налогов, бюрократии и регулирования. Кит в иле – и страна, надеющаяся на грандиозный реформаторский рывок. Человек и животное ждут чуда. Если в политике всё будет продолжаться так же вяло, то фатальные результаты выборов предрешены", - говорится в её колонке.Депутат Бундестага от ХДС, глава Парламентского круга среднего бизнеса Кристиан фон Штеттен считает, что правительство Мерца распадётся не доработав до окончания срока полномочий, поскольку уже сейчас на протяжении нескольких месяцев внутри коалиции СДПГ и ХДС/ХСС зреет недовольство и идут ожесточённые споры по таким важным вопросам, как налоги, пенсии, закон об отоплении. По его мнению, социал-демократам и христианским демократам нужно честно взглянуть друг другу в глаза и сказать, что "попытка того стоила, но мы заканчиваем", и назначить досрочные парламентские выборы раньше 2029 года, когда они должны пройти по плану.Читайте также: Зеленский как катализатор проблем. Решение стать стратегическим партнёром Украины дорого обошлось Мерцу

Евгения Кондакова

