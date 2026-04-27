https://ukraina.ru/20260427/konstantinovskoe-napravlenie-svo--boi-idut-za-artma--1078357199.html

Константиновское направление СВО: бои идут за Артёма

Константиновское направление СВО: бои идут за Артёма - 27.04.2026 Украина.ру

Константиновское направление СВО: бои идут за Артёма

Армия России развивает успех в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом 23 апреля сообщает военный обозреватель Юрий Котенок

2026-04-27T17:09

2026-04-27T17:09

2026-04-27T17:09

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078336329_0:173:3074:1902_1920x0_80_0_0_31b16712413b5229a0f399decd7f2305.jpg

По его данным на Константиновском направлении:🟥 Под контроль ВС РФ полностью перешёлпосёлок Ильича (Ильиновка). Подразделения ВСУ цепляются за окраину, предприняв контратаки, но вернуть контроль над ней не смог, несмотря на предпринимаемые усилия.🟥 Бои за Артёма (Долгую Балку) в Константиновском районе ДНР. По правому берегу реки Лозовая российские штурмовики прорвались в центральную её часть.🟥 Под контроль российских подразделений перешли посадки между Степановкой и Ильича (Ильиновкой), а также между последней и Артёма (Долгой Балкой). ВС РФ вышли к ней и с востока.🟥 Восточная часть Артёма (Долгой Балки) фактически охвачена по флангам до трассы на Константиновку.🟥 В западной части Константиновки подразделения ВС РФ со стороны северных окраин Ильича (Ильиновки) вышли в район перекрёстка ул. Леваневского и Громова по частному сектору и ведут бои на окраинах многоэтажной застройки, которая обрабатывается авиацией (ФАБами), БПЛА и артиллерией. 🟥 В южной части Константиновки ВС РФ продвинулись со стороны Берестка и Иванополья.🟥 Штурмовые группы продвигаются в восточной части Константиновки, где оборона противника носит очаговый характер. Первые три улицы на окраине – под контролем ВС РФ.🟥 Ожесточённые встречные бои в Новодмитровке, где ВСУ пытаются удержать западную часть.🟥 Севернее и северо-восточнее российские войска активно обрабатывают укреплённые позиции ВСУ в районе Червоное – Николаевка – Стенки – Подольское.Новости на эту тему: Армия России освободила населенные пункты в ДНР и Сумской области - Минобороны РФБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Финская армия разбегается, на Украине готовят тихий переворот. Хроника событий на 13.00 27 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

донбасс

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, спецоперация, всу, бпла, донбасс, наступление вс рф, днр