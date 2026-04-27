Константиновское направление СВО: бои идут за Артёма - 27.04.2026 Украина.ру
Армия России развивает успех в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом 23 апреля сообщает военный обозреватель Юрий Котенок
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
спецоперация
всу
бпла
донбасс
наступление вс рф
днр
Константиновское направление СВО: бои идут за Артёма
По его данным на Константиновском направлении:
🟥 Под контроль ВС РФ полностью перешёлпосёлок Ильича (Ильиновка). Подразделения ВСУ цепляются за окраину, предприняв контратаки, но вернуть контроль над ней не смог, несмотря на предпринимаемые усилия.
🟥 Бои за Артёма (Долгую Балку) в Константиновском районе ДНР. По правому берегу реки Лозовая российские штурмовики прорвались в центральную её часть.
🟥 Под контроль российских подразделений перешли посадки между Степановкой и Ильича (Ильиновкой), а также между последней и Артёма (Долгой Балкой). ВС РФ вышли к ней и с востока.
🟥 Восточная часть Артёма (Долгой Балки) фактически охвачена по флангам до трассы на Константиновку.
🟥 В западной части Константиновки подразделения ВС РФ со стороны северных окраин Ильича (Ильиновки) вышли в район перекрёстка ул. Леваневского и Громова по частному сектору и ведут бои на окраинах многоэтажной застройки, которая обрабатывается авиацией (ФАБами), БПЛА и артиллерией.
🟥 В южной части Константиновки ВС РФ продвинулись со стороны Берестка и Иванополья.
🟥 Штурмовые группы продвигаются в восточной части Константиновки, где оборона противника носит очаговый характер. Первые три улицы на окраине – под контролем ВС РФ.
🟥 Ожесточённые встречные бои в Новодмитровке, где ВСУ пытаются удержать западную часть.
🟥 Севернее и северо-восточнее российские войска активно обрабатывают укреплённые позиции ВСУ в районе Червоное – Николаевка – Стенки – Подольское.
