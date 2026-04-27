Константиновское направление СВО: бои идут за Артёма
2026-04-27T17:09
Армия России развивает успех в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом 23 апреля сообщает военный обозреватель Юрий Котенок
По его данным на Константиновском направлении:
🟥 Под контроль ВС РФ полностью перешёлпосёлок Ильича (Ильиновка). Подразделения ВСУ цепляются за окраину, предприняв контратаки, но вернуть контроль над ней не смог, несмотря на предпринимаемые усилия.
🟥 Бои за Артёма (Долгую Балку) в Константиновском районе ДНР. По правому берегу реки Лозовая российские штурмовики прорвались в центральную её часть.
🟥 Под контроль российских подразделений перешли посадки между Степановкой и Ильича (Ильиновкой), а также между последней и Артёма (Долгой Балкой). ВС РФ вышли к ней и с востока.
🟥 Восточная часть Артёма (Долгой Балки) фактически охвачена по флангам до трассы на Константиновку.
🟥 В западной части Константиновки подразделения ВС РФ со стороны северных окраин Ильича (Ильиновки) вышли в район перекрёстка ул. Леваневского и Громова по частному сектору и ведут бои на окраинах многоэтажной застройки, которая обрабатывается авиацией (ФАБами), БПЛА и артиллерией.
🟥 В южной части Константиновки ВС РФ продвинулись со стороны Берестка и Иванополья.
🟥 Штурмовые группы продвигаются в восточной части Константиновки, где оборона противника носит очаговый характер. Первые три улицы на окраине – под контролем ВС РФ.
🟥 Ожесточённые встречные бои в Новодмитровке, где ВСУ пытаются удержать западную часть.
🟥 Севернее и северо-восточнее российские войска активно обрабатывают укреплённые позиции ВСУ в районе Червоное – Николаевка – Стенки – Подольское.
