Захарова: Россия фиксирует угрозу в отношении ядерных объектов
© telegram ukr_2025_ru
Россия фиксирует возрастающую физическую угрозу ядерным объектам, в частности Запорожской АЭС и атомной электростанции "Бушер" в Иране. Об этом 24 апреля заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Мы видим все более возрастающие физические угрозы в отношении ядерных объектов, в первую очередь это Запорожская АЭС и "Бушер", - сказала она.
В связи с этим дипломат привлекла внимание к основным подходам РФ к данной проблематике. Она отметила, что РФ придает большое значение укреплению физической ядерной безопасности во всем мире и твердо исходит из основополагающего принципа международного сотрудничества в области физической ядерной безопасности.
"Он предусматривает, что ответственность за ее обеспечение на своей территории несет само государство, которое и определяет оптимальные параметры соответствующих национальных систем и мер", - добавила она.
