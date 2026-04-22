Назван секрет успеха Ирана - ракета "Саджиль": что о ней известно - 22.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260422/nazvan-sekret-uspekha-irana---raketa-sadzhil-chto-o-ney-izvestno-1078186783.html
Назван секрет успеха Ирана - ракета "Саджиль": что о ней известно
Назван секрет успеха Ирана - ракета "Саджиль": что о ней известно - 22.04.2026 Украина.ру
Назван секрет успеха Ирана - ракета "Саджиль": что о ней известно
В ходе масштабного противостояния на Ближнем Востоке у иранской армии нашлось скрытое преимущество, которое стало полной неожиданностью для американских военных. Как пишет 22 апреля "Красная звезда", главный "сюрприз" для Пентагона преподнесла новейшая версия баллистической ракеты "Саджиль"
2026-04-22T16:25
2026-04-22T16:25
новости
иран
ближний восток
пентагон
тегеран
К этому моменту Иран уже активно применял тяжелые ракеты "Хорремшехр-4" и "Хайбар Шекан", а также массированно использовал ударные дроны дальнего действия, перегружавшие вражескую ПВО. Однако американское командование не ожидало появления на поле боя 25-тонной двухступенчатой твердотопливной ракеты "Саджиль". Главная особенность этого оружия — четыре разделяющиеся боеголовки массой 200 килограммов каждая. Такая конструкция позволяет поражать несколько целей одновременно и существенно усложняет работу систем перехвата противника. Именно "Саджиль" была применена в ходе 31-й волны ответных ударов Тегерана, когда общее количество выпущенных иранских ракет и дронов перевалило за несколько тысяч. Появление этого вооружения, наряду с другими факторами, сорвало планы США и Израиля на молниеносную успешную операцию.Мнение эксперта о ближневосточном конфликте: "Игра на публику": Васильев рассказал, как США психологически давят на Иран через СМИ
иран
ближний восток
тегеран
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, ближний восток, пентагон, тегеран
Новости, Иран, Ближний Восток, Пентагон, Тегеран

Назван секрет успеха Ирана - ракета "Саджиль": что о ней известно

16:25 22.04.2026
 
© REUTERS / Majid Asgaripour
- РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Читать в
ДзенTelegram
В ходе масштабного противостояния на Ближнем Востоке у иранской армии нашлось скрытое преимущество, которое стало полной неожиданностью для американских военных. Как пишет 22 апреля "Красная звезда", главный "сюрприз" для Пентагона преподнесла новейшая версия баллистической ракеты "Саджиль"
К этому моменту Иран уже активно применял тяжелые ракеты "Хорремшехр-4" и "Хайбар Шекан", а также массированно использовал ударные дроны дальнего действия, перегружавшие вражескую ПВО.
Однако американское командование не ожидало появления на поле боя 25-тонной двухступенчатой твердотопливной ракеты "Саджиль". Главная особенность этого оружия — четыре разделяющиеся боеголовки массой 200 килограммов каждая. Такая конструкция позволяет поражать несколько целей одновременно и существенно усложняет работу систем перехвата противника.
Именно "Саджиль" была применена в ходе 31-й волны ответных ударов Тегерана, когда общее количество выпущенных иранских ракет и дронов перевалило за несколько тысяч. Появление этого вооружения, наряду с другими факторами, сорвало планы США и Израиля на молниеносную успешную операцию.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранБлижний ВостокПентагонТегеран
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
