https://ukraina.ru/20260422/nazvan-sekret-uspekha-irana---raketa-sadzhil-chto-o-ney-izvestno-1078186783.html

Назван секрет успеха Ирана - ракета "Саджиль": что о ней известно

В ходе масштабного противостояния на Ближнем Востоке у иранской армии нашлось скрытое преимущество, которое стало полной неожиданностью для американских военных. Как пишет 22 апреля "Красная звезда", главный "сюрприз" для Пентагона преподнесла новейшая версия баллистической ракеты "Саджиль"

2026-04-22T16:25

новости

иран

ближний восток

пентагон

тегеран

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077183701_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_925d4f48faff592aa9fce07b7c33f457.jpg.webp

К этому моменту Иран уже активно применял тяжелые ракеты "Хорремшехр-4" и "Хайбар Шекан", а также массированно использовал ударные дроны дальнего действия, перегружавшие вражескую ПВО. Однако американское командование не ожидало появления на поле боя 25-тонной двухступенчатой твердотопливной ракеты "Саджиль". Главная особенность этого оружия — четыре разделяющиеся боеголовки массой 200 килограммов каждая. Такая конструкция позволяет поражать несколько целей одновременно и существенно усложняет работу систем перехвата противника. Именно "Саджиль" была применена в ходе 31-й волны ответных ударов Тегерана, когда общее количество выпущенных иранских ракет и дронов перевалило за несколько тысяч. Появление этого вооружения, наряду с другими факторами, сорвало планы США и Израиля на молниеносную успешную операцию.Мнение эксперта о ближневосточном конфликте: "Игра на публику": Васильев рассказал, как США психологически давят на Иран через СМИ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

