Экс-главком ВКС России отреагировал на приступ ядерной русофобии

Россия примет исключительно ответные действия при эскалации ядерного противостояния. Об этом 22 апреля заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев

2026-04-22T18:05

"Европа, по сообщению Politico, "начинает готовиться к ядерной войне из-за угрозы со стороны России". Это настолько же лживо, насколько и опасно", - констатировал он.Бондарев расставил ряд акцентов."Во-первых, действия России были, есть и будут исключительно ответными. Именно Запад и блок НАТО на протяжении десятилетий приближали военную инфраструктуру к нашим границам, именно они вышли из договоров по контролю над вооружениями, именно они накачивают киевский режим оружием, способным бить вглубь российской территории", - заявил он.По его мнению, если сегодня Франция и Польша обсуждают совместные учения с элементами ядерного сдерживания, то это прямая провокация, а не "реакция на угрозу"."Во-вторых, все заявления и действия западных стран носят откровенно выраженный антироссийский характер", - продолжил Бондарев.Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон вдруг вспомнил про "ядерное партнёрство" с союзниками по НАТО, предлагая размещать французскую авиацию с ядерным оружием на борту в Польше, Германии, Греции, Нидерландах, Бельгии, Дании и Швеции. По мнению Бондарева, это говорит о том, что ядерное оружие Запада вплотную пододвигается к рубежам России, которую лживо пытаются обвинить в эскалации."В-третьих, именно блок НАТО – в ответ на миролюбие и уступки со стороны СССР, а затем и свободной России – неуклонно продвигается на восток к нашим границам, расширяясь в количестве своих членов и занимаемой ими территории. Даже Финляндия и Швеция уже в альянсе. Теперь на арене французские ядерные боеголовки", - добавил сенатор.Он отметил, что Россия никогда не размещала своё ядерное оружие на территориях стран, граничащих с НАТО – только на собственной территории. При развитии событий ей придётся принимать адекватные меры."В четвертых, Запад продолжает свою колониальную, захватническую политику, развязывая конфликты и войны по всему миру. Натовские бомбардировки Югославии, Ирака, Ливии, Афганистана, а теперь ещё и Ирана – это всё звенья одной цепи, - продолжил сенатор. - Сегодня они лезут в ядерную сферу, пытаясь надавить на Россию цифрами: "У нас вместе с Британией всего 525 боеголовок, а у России почти в 10 раз больше". Хотят сказать, что Россия – угроза? Это ложь". В реальности, отметил Бондарев, нынешняя европейская ядерная истерия означает одно: стремление заставить европейских налогоплательщиков раскошелиться на новую гонку вооружений под предлогом "будто бы это вынужденный шаг в ответ на "Российскую угрозу"."На самом деле, именно Запад своими действиями подталкивает мир к опасной черте. Никто в России не собирается и не собирался ни на кого нападать первым. Но мы видим, что "неизбежность драки", о которой говорил Президент России Владимир Путин, приближается именно стараниями Брюсселя, Парижа, Варшавы и Вашингтона", - написал сенатор в своём тг-канале.Он напомнил, что Россия, в отличие от них, действительно обладает ядерным арсеналом, который гарантированно обеспечит безопасность. "Любые попытки приблизить к нашим границам ядерное оружие НАТО будут отслеживаться, и в случае прямой угрозы последует ответ, который станет последним для тех, кто его инициировал. Отрезвляющим и необратимым", - предупредил он.Пока же "учения" и "обмен информацией" – это лишь жалкая попытка прикрыть провалы на украинском фронте и отвлечь внимание европейцев от собственных экономических и миграционных проблем. Россия же своего ядерного статуса не стесняется и не забывает.Сенатор посоветовал идейным визави не проверять на прочность терпение России.Тем временем Армия России активизировалась по всей линии фронта, жалуются в ВСУВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2026

