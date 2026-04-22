Армия России активизировалась по всей линии фронта, жалуются в ВСУ
Рост интенсивности российских атак фиксируется на границе Украины и в приграничных населенных пунктах. Об этом заявил украинскому изданию "Общественное" начальник отдела коммуникаций 14-го армейского корпуса ВСУ Виталий Саранцев
2026-04-22T16:47
16:47 22.04.2026
 
Рост интенсивности российских атак фиксируется на границе Украины и в приграничных населенных пунктах. Об этом заявил украинскому изданию "Общественное" начальник отдела коммуникаций 14-го армейского корпуса ВСУ Виталий Саранцев
По словам Саранцева, ВС РФ стремятся нарушить или уничтожить логистику ВСУ. при этом российской армией используется "весь имеющийся арсенал средств воздушного поражения", отметил он.
Саранцев сообщил, что сейчас под ударами российской армии находятся населённый пункт Богодухов в Харьковской области и почти всем приграничные населённые пункты, подконтрольные ВСУ.
"Сейчас в целом происходит активизация противника по всей линии фронта. И Богодухов не является каким-то исключением. Такие удары наносятся по всей линии государственной границы Украины и почти по всем населенным пунктам. В конце концов, это и давление на тыл. Это заставляет рассредоточивать средства на противовоздушную оборону. в конце концов это психологическое влияние", — сказал начальник отдела коммуникаций корпуса ВСУ.
По его словам, нет никаких признаков подготовки наступления ВС РФ или прорыва именно в направлении Богодухова.
