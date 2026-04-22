Чистки в Минобороны: секреты "Патриота"

В России продолжают разоблачать коррупционеров из Минобороны, которые нагрели руки на парке "Патриот". На этот раз за взятку под стражу отправился замгендиректора этого парка по эксплуатации и материально-техническому обеспечению Виталий Мелимук

2026-04-22T14:59

В декабре 2025 года ООО "Гермес" получило контракты на обслуживание парка "Патриот" в Одинцовском городском округе и его филиала в Кронштадте на сумму свыше 1,4 млрд рублей.В апреле 2026 года Мелимук получил взятку 18 млн рублей от гендиректора этой фирмы за покровительство и помощь в заключении контрактов. Все предельно просто.Мелимук – не первый, кто из кресла в руководстве "Патриота" пересел на скамью подсудимых. Почти две недели назад свой приговор в 19 лет строгого режима услышал бывший замминистра обороны Павел Попов. Этот срок стал самым крупным в череде уголовных дел против высших чинов российского оборонного ведомства последних лет.Вердикт суда разжалованный 69-летний генерал слушал по видеосвязи в СИЗО "Лефортово". Во время процесса он перенес несколько операций на позвоночнике, поэтому перевозить его в гарнизонный военный суд не стали.Когда-то Попов был награжден орденами Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "Александра Невского" и еще рядом госнаград. Все они с него сняты. Кроме длительного срока заключения, экс-генерал должен уплатить 33 млн рублей по искам Минобороны и парка "Патриот", которые признаны потерпевшими. Еще свыше 45 млн конфискации с него взыскал суд.За что же на Попова обрушились такие кары? Прокуратура выдвинула против него несколько обвинений – получение взятки в особо крупном размере (два эпизода), служебный подлог, превышение должностных полномочий, а также незаконный оборот оружия.Основное обвинение касалось хищения Поповым в 2021–2024 годах 25,8 млн руб. Эту сумму генерал потратил на возведение дома своему сыну в СНТ "Звезда" в Красногорске."Потраченные на это средства были списаны по фиктивным договорам с различными фирмами и индивидуальными предпринимателями якобы на обслуживание и ремонт парка "Патриот", что следствие посчитало не только мошенничеством, но и служебным подлогом", - пишет "Коммерсант".Туда же, в "Патриот", Попов пристроил своих родственников и друзей, включая невестку. Трудоустройство, разумеется, было фиктивным.Еще один эпизод взятки касался предоставления генералу подрядной организацией ОАО "Бамстройпуть" (занималось строительством Национального центра управления обороной РФ) квартиры на Фрунзенской набережной неподалеку от главного здания Минобороны, а также передачи в пользование внедорожника Lexus LX 570. В данном случае размер взяток был оценен в 13,2 млн и 32,3 млн руб., исходя из средней стоимости аренды объектов.На коррупционера вышли благодаря его бывшим коллегам - экс-директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову и бывшему заместителю начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майору Владимиру Шестерову. Оба они заключили сделку со следствием и дали соответствующие показания. В обмен они получили сравнительно мягкие приговоры в 5 и 6 лет колонии общего режима и небольшие штрафы.Эта парочка была задержана в июле 2024 года. Выяснилось, что Попову особенно понравились строения в парке, поэтому он попросил своих подчиненных построить на участке его сына "такие же домики из бревна, как в парке "Патриот". Что Ахмедов и Шестеров и сделали, только вот на непредназначенные для этого казенные миллионы.Ахмедов на суде корчил из себя невинную овечку, заявляя, что якобы находился в служебной зависимости от своего шефа, поэтому свою вину он отрицал.Расследование коррупции, связанной с "Патриотом", наверняка вскроет много других, не менее интересных фактов. Известно, что строительство парка, как и всех крупных объектов Минобороны того времени, курировал печально известный экс-замминистра Тимур Иванов. Коррупционные аппетиты этого персонажа исчислялись миллиардами, поэтому не исключено, что его имя также еще всплывет, ведь строительство парка обошлось тогда государству в 20 млрд рублей.Еще о последних новостях о борьбе с коррупцией в РФ - в материале Сажать и возвращать украденное. Сколько веревочке коррупции ни виться, но конец будет.

Павел Котов

