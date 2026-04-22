Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Чистки в Минобороны: секреты "Патриота"
В России продолжают разоблачать коррупционеров из Минобороны, которые нагрели руки на парке "Патриот". На этот раз за взятку под стражу отправился замгендиректора этого парка по эксплуатации и материально-техническому обеспечению Виталий Мелимук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/16/1078181242_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_142c972b029d2f9dd511911c04692df1.jpg.webp
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/16/1078181242_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2667c7686b76d7ad312cbf15c73c9738.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
© РИА Новости . Максим Блинов
Закрытие международного форума "Армия-2021"
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
В России продолжают разоблачать коррупционеров из Минобороны, которые нагрели руки на парке "Патриот". На этот раз за взятку под стражу отправился замгендиректора этого парка по эксплуатации и материально-техническому обеспечению Виталий Мелимук
В декабре 2025 года ООО "Гермес" получило контракты на обслуживание парка "Патриот" в Одинцовском городском округе и его филиала в Кронштадте на сумму свыше 1,4 млрд рублей.
В апреле 2026 года Мелимук получил взятку 18 млн рублей от гендиректора этой фирмы за покровительство и помощь в заключении контрактов. Все предельно просто.
Мелимук – не первый, кто из кресла в руководстве "Патриота" пересел на скамью подсудимых. Почти две недели назад свой приговор в 19 лет строгого режима услышал бывший замминистра обороны Павел Попов. Этот срок стал самым крупным в череде уголовных дел против высших чинов российского оборонного ведомства последних лет.
© РИА Новости . Илья Питалев
Суд по делу бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Суд по делу бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова
Вердикт суда разжалованный 69-летний генерал слушал по видеосвязи в СИЗО "Лефортово". Во время процесса он перенес несколько операций на позвоночнике, поэтому перевозить его в гарнизонный военный суд не стали.
Когда-то Попов был награжден орденами Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "Александра Невского" и еще рядом госнаград. Все они с него сняты. Кроме длительного срока заключения, экс-генерал должен уплатить 33 млн рублей по искам Минобороны и парка "Патриот", которые признаны потерпевшими. Еще свыше 45 млн конфискации с него взыскал суд.
За что же на Попова обрушились такие кары? Прокуратура выдвинула против него несколько обвинений – получение взятки в особо крупном размере (два эпизода), служебный подлог, превышение должностных полномочий, а также незаконный оборот оружия.
Основное обвинение касалось хищения Поповым в 2021–2024 годах 25,8 млн руб. Эту сумму генерал потратил на возведение дома своему сыну в СНТ "Звезда" в Красногорске.
"Потраченные на это средства были списаны по фиктивным договорам с различными фирмами и индивидуальными предпринимателями якобы на обслуживание и ремонт парка "Патриот", что следствие посчитало не только мошенничеством, но и служебным подлогом", - пишет "Коммерсант".
Туда же, в "Патриот", Попов пристроил своих родственников и друзей, включая невестку. Трудоустройство, разумеется, было фиктивным.
Еще один эпизод взятки касался предоставления генералу подрядной организацией ОАО "Бамстройпуть" (занималось строительством Национального центра управления обороной РФ) квартиры на Фрунзенской набережной неподалеку от главного здания Минобороны, а также передачи в пользование внедорожника Lexus LX 570. В данном случае размер взяток был оценен в 13,2 млн и 32,3 млн руб., исходя из средней стоимости аренды объектов.
На коррупционера вышли благодаря его бывшим коллегам - экс-директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову и бывшему заместителю начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майору Владимиру Шестерову. Оба они заключили сделку со следствием и дали соответствующие показания. В обмен они получили сравнительно мягкие приговоры в 5 и 6 лет колонии общего режима и небольшие штрафы.
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Оглашение приговора бывшему директору парка "Патриот" В. Ахмедову
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Оглашение приговора бывшему директору парка "Патриот" В. Ахмедову
© РИА Новости . Алексей Никольский
Суд по делу замначальника главного управления инновационного развития Минобороны
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Суд по делу замначальника главного управления инновационного развития Минобороны
Эта парочка была задержана в июле 2024 года. Выяснилось, что Попову особенно понравились строения в парке, поэтому он попросил своих подчиненных построить на участке его сына "такие же домики из бревна, как в парке "Патриот". Что Ахмедов и Шестеров и сделали, только вот на непредназначенные для этого казенные миллионы.
Ахмедов на суде корчил из себя невинную овечку, заявляя, что якобы находился в служебной зависимости от своего шефа, поэтому свою вину он отрицал.
Расследование коррупции, связанной с "Патриотом", наверняка вскроет много других, не менее интересных фактов. Известно, что строительство парка, как и всех крупных объектов Минобороны того времени, курировал печально известный экс-замминистра Тимур Иванов.
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Оглашение приговора экс-замминистра обороны Т. Иванову
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Оглашение приговора экс-замминистра обороны Т. Иванову
Коррупционные аппетиты этого персонажа исчислялись миллиардами, поэтому не исключено, что его имя также еще всплывет, ведь строительство парка обошлось тогда государству в 20 млрд рублей.
Еще о последних новостях о борьбе с коррупцией в РФ - в материале Сажать и возвращать украденное. Сколько веревочке коррупции ни виться, но конец будет.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивРоссияТимур ИвановМинобороныкоррупцияпатриотпарк
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:13Военный эксперт Кнутов объяснил смысл удара ВСУ по Сызрани
14:59Чистки в Минобороны: секреты "Патриота"
14:58Евросоюзу война Трампа с Ираном обошлась в десятки миллиардов евро
14:55Переговоры на "языке торга": смогут ли США и Иран найти "золотую середину" — мнение Васильева
14:52Сальдо рассказал о единственном способе спасения для сотрудников ТЦК
14:45Иран ударил по торговому судоходству: два корабля захвачены. Новости Ближнего Востока
14:41Посол России предложил переименовать Киев
14:37Ищенко о будущем Венгрии после Орбана: "Если обвалится экономика, у "Тисы" не будет шансов"
14:33Шесть стран НАТО подняли истребители для сопровождения бомбардировщиков РФ - Associated Press
14:28Перебежчик Артем Климов: русских надо убивать
14:25"Эрдогану нужна победоносная война": Ищенко о мотивах Турции и рисках для Израиля
14:23ЕС одобрил кредит €90 млрд для киевского режима и пакет антироссийских санкций
14:16"…Мы молоды были". Кто и как подготовил Крупскую к революции и Ленину
14:11В Одесском порту уничтожены грузовые вагоны и повреждено судно
14:09США нужны годы, чтобы пополнить запасы ракет, заявил генерал Пентагона
14:02Иран готовит для США оружие-сюрприз
14:00Отвлекающая атака пришельцев. НЛО и миф о российских дронах
13:57ЕС потребовал от Венгрии письменного ответа по кредиту Украине. Главные новости к этому часу
13:56Дети снимают оскорбительные видео про учителей по заданию украинских спецслужб, уверен Володин
13:49Венгрию заставляют дружить с Украиной письменно
Лента новостейМолния